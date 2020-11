Ajándékot kaptak a Gyermekmosoly nyertesei

Lezárult Gyermekmosoly 2020 játékunk első, online fordulója, amelynek nyertesei csütörtökön vették át az ajándékokat szerkesztőségünkben.

A 0–3 éves korcsoportban a három éves cikói Kajtár István szerezte meg a szavazatok többségét, 1064 vokssal lett az első. Nyereménye tizenötezer forint értékű Libri könyv­csomag.

– Két éve is indultunk a Gyermekmosoly versenyen, a kisfiam harmadik helyezett lett, de tavaly nem jártunk sikerrel. Istike már nagyon izgatott volt, lesznek-e autós könyvei, ugyanis a járművek, traktorok, ralis versenyautók a kedvencei. Az édesapja autódaru-kezelő, három gyermeket nevelünk – mondta édesanyja, Kajtárné Horváth Edina.

A tíz hónapos zombai Fejős Csanád Olivér 976 szavazattal a második, nyereménye tizenegyezer forint értékű Libri könyvcsomag.

– A kisfiam nagymamája Angliából hívta fel a figyelmünket erre a versenyre. Printes szavazásnál ismét összefogott értünk a család és a falu, már gyűjtik Csanádnak a voksokat – mondta Dudar Mónika kétgyermekes édesanya.

A tizenhat hónapos őcsényi Müller Hanna Tícia 831 szavazattal a harmadik, jutalma nyolcezer ezer forint értékű Libri könyvcsomag.

– Mi is a nagyszülők miatt jelentkeztünk, hogy láthassák unokájukat az újságban. Sok rokonunk él Erdélyben, édesapám székely. Tavaly is indultunk, akkor nem sikerült, most nagy az öröm. A lányomat érdekli a divat, s szereti a könyveket – mondta édesanyja, Judit.

A nyeremények a 4–7 éves korcsoportban ugyanazok. Minden nyertes először indult a versenyen. Az első helyezés a paksi, négyéves Pajor Botondé 342 szavazattal.

– Nagyon örül, és már látta, hogy az újságban is benne volt – mondta édesanyja, Benczés Krisztina.

Második helyezett az ötéves kisvejkei Kosztancsek Lilien 283 szavazattal. Mint anyukája, Kovácsné Gyuricza Nikoletta elmondta, Lilien vidám, napsugaras természetű kislány.

A harmadik helyezés egy györei testvérpáré, a hatéves Sebestyén Gáboré és négy éves Sebestyén Leventéé, holtversenyben, mindketten 273 szavazatot kaptak.

– Gábor a traktorokért, Levente a tűzoltóautókért van oda – mondta róluk édesanyjuk, Sebestyén-Fábián Mónika.

Szívből gratulálunk a nyerteseknek!

Már elkezdődött a szelvénygyűjtés Azok se csüggedjenek, akik most nem kerültek be a díjazottak közé. November 16-án elindult a második, print forduló, a Tolnai Népújság hasábjain. A Teol.hu online fordulóján legtöbb szavazatot kapott 30–30 gyermek fotóit közöljük lapunkban. A szavazószelvények beérkezésének határideje: 2020. december 14. Beküldési cím: Tolnai Népújság szerkesztősége 7100 Szekszárd, Liszt Ferenc tér 3. A borítékra kérjük ráírni: Gyermekmosoly 2020.

Borítóképen a 0-3 éves korosztály nyertesei: Müller Hanna Tícia (balról), Kajtár István és Fejős Csanád Olivér