Ma van a Boldogság Világnapja

Március 20-a a Boldogság Világnapja. Az emberek többsége a kiegyensúlyozott családi életben látja az elégedettség nyitját.

Március 20-a az ENSZ közgyűlés határozata alapján a Boldogság Világnapja. Mint egy reprezentatív kutatásból kiderült, a magánéletben keressük a boldogságot a szakmai sikerekkel szemben. A Cib Bank által készített felmérés eredményei a hungarikumnak tartott pesszimizmusról alkotott képet is árnyalják. A felmérésben résztvevők háromnegyede tartotta meghatározóbbnak a kiegyensúlyozott családi életet a karriernél. Ennél is többen, az érintettek 86 százaléka vállalna akár szerényebb anyagi körülményeket is a magánéleti boldogságért cserébe. Utóbbit főleg a családalapítással és a minőségi lakókörnyezet kialakításával, megszerzésével azonosítják az emberek, míg szakmai oldalon elsősorban az anyagi biztonság megteremtése és fenntartása a fontos, valamint az előrelépés a meglévő munkahelyen.

Bár a magyarok alapvetően pesszimistának tartják magukat, a kutatás eredményei némileg rácáfoltak erre. A megkérdezettek 73 százaléka hisz abban, hogy a kemény és kitartó munkának mindig meglesz a gyümölcse, 62 százalékuknak pedig meggyőződése, hogy érdemes valamivel nagyobb célokat kitűzni annál, mint amit reálisnak gondolunk. A felmérés nem csupán ezen a ponton okozott meglepetést. A válaszadók 82 százaléka ítélte tévútnak a döntések elodázását, kifejezettem kártékonynak bélyegezve a hagyományosan magyar beidegződésnek tekintett halogatást. A kutatásból az is kiderült, hogy a magánéleti és a szakmai célok részben a stabil anyagi helyzet megteremtése köré rendeződnek, és az anyagi biztonságban komoly szerep hárul a megtakarítások növelésére.