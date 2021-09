Bőven akad tennivaló ilyenkor is a kiskertben

Szeptember vége felé sem áll meg az élet a kertben, hiszen bőven akad tennivaló ilyenkor is.

Ezt ne hagyja ki! Gyurcsányék senkit nem kíméltek

Most jött el például a gyógynövények betakarításának ideje, és ilyenkor érdemes salátaféléket, különböző virághagymákat, illetve hidegtűrő zöldségfajtákat ültetni a kertbe, írta az agrarszektor.hu. Nem kell lemondani tehát a friss zöldekről ősszel és télen sem, hiszen számtalan fajta kerülhet ilyenkor is a földekbe.

A tulipán, a jácint és a nárcisz hagymáját ilyenkor, szeptemberben a legjobb elültetni a kertbe. Mielőtt a földbe kerülnek, mindig győződjünk meg arról, hogy egészséges, jó minőségű hagymáink vannak, csak megbízható forrásból származókat használjunk.

Szintén a szeptember a legalkalmasabb arra is, hogy a gyógynövényeket betakarítsuk és eltároljuk a hidegebb hónapokra. Ügyeljünk arra, hogy mindig kora reggel szedjük le a leveleket, így juthatunk ugyanis a legtöbb illóolajhoz. Miután leszedtük ezeket, tegyük alacsony páratartalmú, napos helyre, és itt szárítsuk a gyógynövényeket addig, míg felhasználhatók nem lesznek.

Ebben a hónapban még számtalan virágot is elültethetünk a kertbe, kerülhet a földbe például árvácska, körömvirág, de krizantém is. Arra azonban mindig ügyeljünk, hogy kövessük a virágmagok csomagolásán található utasításokat. Itt az ideje, hogy az elszáradt virágokról begyűjtsük a magokat. Szárítsuk ki őket a betakarítás után, tegyük száraz helyre, következő tavasszal pedig már el is ültethetjük ezeket.

Ez a hónap ideális arra is, hogy dugványokat gyűjtsünk be az elszáradt növényekről. Ezeket levágás után cserépbe ültetve szaporíthatjuk tovább, jövő tavaszra pedig egészséges és kiültethető állapotban lesznek.

Szeptemberben elkezdhetjük a saját salátakert kialakítását is, ültethetünk most spenótot, fejes salátát, rukkolát, így biztosan a hidegebb hónapokban is friss zöld kerülhet majd az asztalra. Számtalan olyan zöldség van, amely még most szeptemberben is a földbe kerülhet. Ilyen például a cékla, a káposzta, a sárgarépa, a borsó, a karfiol, a brokkoli, de a hagyma is. Ha félünk attól, hogy az alacsonyabb hőmérsékletet nehezen bírják majd a zöldségek, érdemes fóliába vagy üvegházba ültetni őket.

Borítóképünkön: Télen sem kell lemondanunk a friss zöldségekről