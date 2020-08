Cicáknak keresnek felelős befogadókat

Gazdikereső rovatunkban most két olyan cicát mutatunk be, akiknek a szekszárdi menhely keres felelős befogadókat, és három olyan apróságot, akik Szedresben várják új gazdijukat.

Ez a két és fél hónapos, mentett, kandúr cica jelenleg ideiglenes helyen van, ahol sokáig nem maradhat. A kedves, dorombolós picurinak nagyon édes fehér foltja van a mellkasán. Szépen eszik, szobatiszta – tette közzé a szekszárdi menhely.

Szintén felelős gazdát keresnek egy gyönyörű, smaragd szemű ivartalanított lány cicának. A bundás kétéves lehet, nagyon barátkozó, szobatiszta. A menhelyen sajnos csak ketrecben tudják tartani a biztonsága érdekében. Nemrég kezdett hámmal sétálni.

A fentebbi két cica iránt a szekszárdi menhelynél lehet érdeklődni.

Néhány hete tettük közzé, hogy szedresben három tündéri kiscica vár új gazdira. A helyzet azóta is változatlan. Ugyan átmeneti befogadóiknál is jó helyen vannak, ők nem tudják vállalni a végleges gazdi szerepet. A bundások három-négy hónaposak, jól tápláltak, átestek féreghajtáson, fülatkák ellen is kaptak kezelést. Nagyon kedves, pajkos, játékos cicák. A szürke-fekete fiú, a két cirmos pedig lány. Érdeklődni a 06-30/5545-509-es telefonszámon lehet.