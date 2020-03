Csak egy nagyobb fagy bolondítaná meg őket

Semmilyen ritkító hatással nem volt az enyhe tél a kullancsokra. Dr. Vörös Géza szekszárdi agrármérnök elmondta, önmagában az a tény, hogy a telelő rovarok már előjöttek, nem biztos, hogy káros. Ha ugyanis most jönne egy nagyobb fagy, az megbolondítaná és talán gyérítené őket. Csakhogy a jelentős lehűlés más szempontból komoly gondokat eredményezne a mezőgazdaságban. Arról nem is beszélve, hogy ennek a fagynak nem akármilyennek kellene lennie, hogy kevesebb legyen a kullancs. – Csapadékos, jeges, havas tartós hidegnek kellene lennie zúzmarával, jeges esővel – mondta a szakember. Ezt viszont valószínűleg nem csak a kullancsok nem szeretnék.

A természet amúgy is előbbre van, mint máskor, a jó idő pedig a vadakat is megmozgatja. Ez pedig szintén kedvez a vérszívóknak. – Azoknak, akik rendszeresen a természetben futnak, túráznak nagyon kell vigyázniuk. Tévhit, hogy a kullancs a fáról ugrik az emberre, bár a nagyobb növényen is megtalálható, leginkább térdmagasságban telepszik meg az aljnövényzeten, és jellemzően alulról mászik emberre, állatra. Érdekes, hogy nem szereti a D-vitamint, ennek szedése azonban önmagában nem jelent védelmet, fontos, hogy spray-vel, megfelelő készítményekkel elriasszuk ezeket a rovarokat, hazatérve, fürdés után pedig alaposan átvizsgáljuk a testünket – tájékoztatott az agrármérnök.

Arról is beszélt, hogy nemcsak az erdőben, mezőn, hanem akár a parkokban vagy a kertben is élhetnek e vérszívók. Akkor különösen kell vigyázni, ha háziállatot, kutyát, macskát tartunk, mert róluk átkerülhet a gazdára is a kullancs. És persze az állatokra is veszélyesek ezek a rovarok. Kedvenceinket érdemes a nyakukra csöpögtethető kullancsriasztó szerrel védeni.

Hazánkban több a kullancs, amióta uniós rendelkezés tiltja az ellenük való vegyszeres védekezést. Dr. Vörös Géza tájékoztatása szerint ettől az évtől az utolsó valamelyest hatásos szert sem lehet használni, mivel azok más élő szervezetet is károsítanak. Annyit tehetünk, hogy saját területünkön nem hagyunk dzsumbujt, az elvadult bokros részeken ugyanis nagyobb eséllyel lel lakhelyre a nem kívánt rovar.