Czár Gergely és más neves művészek is az oktatók között vannak

A szekszárdi Gyakorló Általános Iskola táncművészeti tagozatának oktatói mellett neves művészektől, így Lotz Katalintól, a Német Színház igazgató-színművészétől és Spala Korinna táncművésztől is tanulhatnak a gyerekek a tagozat hagyományos nyári napközis táborában.

Czár Gergely, a Szegedi Kortárs Balett táncművésze szintén vendégoktatóként kapcsolódik be a munkába, nem először. Valkainé Daczó Esztert és Valkai Csaba Csanádot, a tagozat tanárait még Pécsről ismeri a művész, aki szerint a színház egy szép és termékeny időszakában dolgozhattak együtt. A barátság és a szakmai kapcsolat megmaradt, így most két napig elsősorban a nagylányokat tanítja. Hangsúlyt a mozgás, a koreográfiák készítése és elsajátítása kap, de a kétórás foglalkozásokon jut idő mozdulatkötésekkel, koordinációval is foglalkozni.

Czár Gergely egyébként másutt szintén rendszeresen oktat, így például Pécsett vagy a Madách Musical Táncművészeti Iskolájában, és felnőtteknek is tartott már kurzust külföldön.

A művész 2006-ban került a Szegedi Kortárs Balett társulatába, ahol 2008 óta próbavezetőként dolgozik. Minden nap egy-másfél órás modern tréningeket tart, 2016-ban pedig korográfusként is a közönség elé lépett. Hamarosan egy Hamupipőke előadás megalkotásában vesz részt.

Állítása szerint nagyon élvezetes és érdekes volt, hogy koreográfiákat készíthetett a Honeybeast együttes Legyen tánc! turnéjához, amely hatalmas sikert aratott, és amelynek az év végén folytatása is lesz. – Érdekel lényegében minden: oktatás, a balett együttes szakmai felügyelete és a koreográfusi tevékenység. Örömmel fogadok mindent, ami egy kicsit magasabbra teszi annál a lécet, mint ami kényelmes. Mostanában keresem az ilyen kihívásokat. Ezzel együtt elmondhatom, hogy a munkám átfogó és kielégítő – mondta Czár Gergely. Mint megtudtuk tőle, Szekszárdon általában két-három évenként tud tanítani a napközis táborban, attól függően, hogy a nyári időszakban mennyi feladata van. Nemsokára jut ideje egy kis pihenésre is, amely valószínűleg jól esik majd, hiszen megdolgozott érte.