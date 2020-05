Dávid Mihály szerint változékony, rapszódikus nyárra készüljünk

A téli hónapokban a nagy hideg elmaradt, aztán március végén leesett a hó, a zimankó pedig a telet is lepipálta. Májusban egy átlagos évben már kora nyári idő van, de idén még a téli kabátot sem mindenki tette el. A nyár is nagyon változékonynak ígérkezik. A nyaralásokat a hónapok első felére érdemes időzíteni.

Az embereket mindig érdekelte, milyen lesz az időjárás egy, vagy több hét múlva, mennyire lesz forró a nyár, mikor esik az eső.

Nyilván másként ítéli meg a jó idő fogalmát az, aki nyaralni készül, mint az, aki földet művel, és annak a terméséből él, vagy városi emberként bejár dolgozni egy irodába. Idén a május átlag alatti volt, leginkább hőmérsékletben. Csapadék alig hullott, mégsem volt igazán meleg, sőt a hajnalok kifejezetten hűvösek voltak.

A meteorológusok mindig elmondják, hogy felelőtlenség hónapokkal előre kijelenteni, milyen lesz az időjárás, a hosszú távú előrejelzésre azonban igény van. Ennek egyik ismert hazai képviselője Dávid Mihály magánmeteorológus, aki negyvenhét éve készíti el az éves előrejelzését. A hosszú távú előrejelzések olyan jelenségekből indulnak ki, mint például a hótakaró elterjedése, vagy az óceánok felszíni hőmérséklete, amelyek befolyásolják az időjárást, mondta Dávid Mihály. Ezek lassabban változnak, mint a többi időjárási elem, éppen ezért változásuk hosszú időtávra is megbízhatóan előre jelezhető. Másik jellegzetesség, amikor a meteorológusok az átlagtól való eltérést jelzik, tehát azt, hogy melegebb vagy hidegebb, illetve csapadékosabb, vagy szárazabb időszakra számíthatunk.

Dávid Mihály szerint a június csapadékosabb lesz, mint az egyébként nagyon száraz május, ráadásul hűvösebb is a megszokottnál. Az igazi forró nyárra július első felében, illetve augusztusban több hullámban és szeptember első két hetében számíthatunk. A nyár összességében változékony és rapszódikus lesz, és ritkán lesz a harminc foknál is melegebb, elviselhetetlen kánikula. Június utolsó hetére például huszonöt fokos napközbeni hőmérsékletet ígér. A Dávid naptár szerint július első hetére érdemes a nyaralást lefoglalni, mert harminc fok feletti nyárias időnk lesz. Idén egész nyáron kicsi az esélye a hosszan tartó tikkasztó forróságnak.

Július második fele változékony lesz és augusztus első két hetére újból visszatér majd a melegebb harminc fok körüli időjárás. Összességében azt jósolja a naptár, hogy mindhárom nyári hónap eleje lesz melegebb, akkorra érdemes a nyaralást lefoglalni.

Az ősz enyhén és esőzésekkel indul, a szeptember meleg lesz, majd szeszélyesre vált az idő, de csak novemberben hűl le erősebben a nappali hőmérséklet.

Adam Scaife fizikus, a brit meteorológiai intézet professzora, a Met Office hosszú távú előrejelzésének vezetője is elkészíti évente a maga előrejelzését. Két éve azt jelezte, hogy a 2019-es esztendő valószínűleg a harmadik legforróbb év lesz, mióta a tizenkilencedik század közepén megkezdték a rendszeres méréseket. Igaza lett.

A globális felmelegedést is vizsgálja, szerinte ennek egyik egyértelmű jele, hogy az amerikai hó- és jégadatbázis december közepi mérései szerint mind az északi, mind a déli sarkköri tengeri jég kiterjedése minden idők legkisebbike lett. A múlt év átlaghőmérséklete pedig 0,86 fokkal haladta meg az addigi átlagot.

Világszerte a szélsőségek májusát éljük, szokatlan hideggel és hótakaróval

Észak-Amerika számára a május nem éppen a megszokottak szerint alakult eddig. Nem csak az USA északi államai, de Kanada is meglepődött azon a hidegen, ami az országba áramlott – számol be a kopo­nyeg.hu. A szokatlan hideg havat is hozott magával, sőt, Kanada olyan hideggel szembesült, mely rekordokat hozott. Május 12-én Torontóban –3,8°Celsius fokot mértek, mindamellett pedig sűrű pelyhekben havazott. Ottawa repterén pedig –4,6°Celsiusra süllyedt a hőmérő higanyszála.

Ez a hideg nyomult tovább Európába is, és havat, valamint esőt is hozott magával. Románia, Litvánia, Oroszország egyaránt hóra ébredhetett május 7-én, hazánkban is erősen lehűlt a levegő, a kabátok is előkerültek.

Törökországban az idei május a szélsőségekről szól. Május 11-én szokatlan eseményre figyelhettek fel az ország egyes területein, ez pedig mintegy 10 centiméter hó volt. Ezzel szemben néhány nappal később betört az országba a hőhullám, és 43°fokos melegeket mértek. Az extrém idő Hollandiát is elérte. Példa nélküli májusi fagyról számoltak be a hónap 14. napján, amikor Utrecht városában –1,2°Celsiust mérhettek. Az ilyen szélsőségek, valamint a néhány nap alatt jelentkező hatalmas hőmérséklet különbségek sajnos egyre gyakoribbak lesznek a klímakatasztrófa kibontakozásával.

Borítóképünkön: Dr. Szabadi Tóth Kata és István. Idén májusban alig volt példa igazán meleg, koranyári időjárásra.