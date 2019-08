Decsi lovas is lesz a Nemzeti Vágtán

Egy Tolna megyei versenyző már bejutott a Nemzeti Vágta országos elődöntőjébe. Mégpedig a decsi Schvarzenbart Bálint, aki a Szentlőrinci Vágtát nyerte meg a múlt hét végén megrendezett versenyen.

Hatalmas ováció kísérte Szentlőrincen a decsi lovast, amikor elindult a Nemzeti Vágta helyi elődöntője. A huszonhét éves fiatalembernek, Schvarzenbart Bálintnak nem ez volt az első ilyen jellegű versenye, rajongótábora is van, hiszen egy kisbusznyi decsi szurkoló is elkísérte.

– Kiskorom óta lovagolok, húsz éve pedig rendszeresen, versenyekre készülve. A Nemzeti Vágtán is már számtalanszor részt vettem, eddig a saját lovammal, idén először egy vendég lóval, Tangóval, mondta a fiatalember. Más változás is van az eddigi felkészülésekhez képest, Bálintot egy tréner edzi, Érsekhalmán. A váltás is azt bizonyítja, hogy sokkal elszántabban készül a versenyre, előnyt jelent számára, hogy ismeri a budapesti helyszínt, az ottani hangulatot. Még az is előfordulhat, hogy édesapja lesz az egyik ellenfele, hiszen ő is bejutott a Ceglédi Vágtán a budapesti elődöntőbe.

Schvarzenbart Bálint (borítóképünkön elöl, fehér felsőben) egyébként a mezőgazdaságban dolgozik, traktorosként. Szezonban – tavasszal vetéskor, nyáron aratás idején – késő estig tart a munka, ilyenkor nehezebb az edzéseket megszervezni. A sok munka mellett nem igazán jut idő a magánéletre. A családból a nővére is támogatja Bálintot, ő ugyan nem lovagol, de a fontosabb versenyekre elkíséri.

Tangó, a választott ló, kilenc éves herélt, ő is volt már versenyen, de Bálinttal együtt még nem szerepeltek. Tangó megbízható, jól kezelhető ló, mondta Bálint, majd hozzátette, ő maga régebben jobban izgult verseny előtt, ma már jobban tudja ezt kezelni, ahogy felül a lóra, elmúlik a drukk. A tervei szerint a budapesti előfutamon ott lesz az első vagy a második helyen, így bejuthat a középdöntőbe, onnan pedig a döntőbe, ahol az öt legjobb ló és lovas méri majd össze tudását.