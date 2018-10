Díszmadarak tenyésztésével is foglalkozik a vasember

A bonyhádi vasember, Tamás Zsolt az utóbbi években visszavonult az aktív sportolástól. Családjának, munkájának él, és díszmadarakat tenyészt. Mentalitása változatlan. Mindent nagy lelkesedéssel csinál.

A galamblelkű vasember. Nem jár messze az igazságtól, aki így jellemzi a bonyhádi Tamás Zsoltot, aki földi pályafutását negyvenkilenc éve kezdte, s időnként dupla maratonokat is futott azon a bizonyos pályán. Három gyerek apja, a szülei által alapított ponyvakészítő kisvállalkozásban dolgozik, díszmadarakat tart és karitatív programok szervezője, résztvevője. Emlékezetes volt a nevével fémjelzett 2009-es jótékonysági futás a pécsi gyermekklinika megsegítésére. A hidasi Szito Ervinnel és a szegei Fendrik Lászlóval tették meg a kétszáztíz kilométert Budapesttől Pécsig, és összesen 5,5 millió forintot gyűjtöttek, a folyamatos médiaérdeklődésnek és -közreműködésnek is köszönhetően. Sokan csatlakoztak hozzájuk az érintett településeken – a 6-os út mentén –, hosszabb-rövidebb szakaszokon velük futva.

A vasemberség nem könnyen learatott, korai diadalokkal kezdődött. Először atletizált, birkózott, bokszolt, karatézott Tamás Zsolt, mígnem 1991-ben végignézett Domboriban a menyasszonyával – a későbbi feleségével – egy triatlonversenyt. Érezte, hogy ez az ő világa. Csak volt egy apró bökkenő: nem tudott úszni. Ettől függetlenül, a következő évben megalapította Bonyhádon Gergelics Istvánnal és másokkal az első triatlonegyesületet, és nyáron már végigcsinálta a dombori megmérettetést: lefutotta az öt kilométert, letekerte a húsz kilométert, és túlélte a 750 méternyi vízi próbát. Két évre rá, 1994-ben teljesítette az ironman erőpróbát Nagyatádon, ami 3,8 kilométer úszásból, 42,2 kilométer futásból és 180 kilométer kerékpározásból állt. Ultratriatlon versenyen Németországban vett részt először 2004-ben, ahol a 14. helyen végzett. Itt már félelmetesek a számok: 11,4 kilométer úszás, 126,6 kilométer futás, 540 kilométer kerekezés, összesen ötvenhat órányi versenyidő alatt. A csúcsra 2007-ben jutott, amikor hat helyszínen (Ausztria, Egyesült Arab Emirátusok, Kanada, Mexikó, Németország, USA) megrendezett versenysorozat végén összetett világbajnok, világkupa-győztes lett. Belekóstolt a sportdiplomáciába is. Aktivitásának köszönhetően 2008-ban, 2009-ben és 2010-ben világkupa-sorozat állomáshelyeként szerepelt Bonyhád. Egy ideig a nemzetközi szövetség alelnökeként is tevékenykedett, aztán átadta a stafétát.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Mostanában elsősorban a felcseperedő gyerekei elindítása foglalkoztatja Tamás Zsoltot. Sokat dolgozik a családi vállalkozásban, főleg teherautókra készítve ponyvákat. Maradék idejét pedig 1996 óta a madarainak szenteli. Tenyészti és esetenként menti is a sérült szárnyasokat. Százas nagyságrendű állománya főleg papagájokból és pintyekből áll. Korábban olyan kanárijai is voltak, amelyek részt vettek a veszprémi füttyversenyeken. Az utóbbi időben a dél-amerikai, kistestű papagájok alfajaival, színmutációival foglalkozik. Járja az európai kiállításokat, börzéket, és webes kapcsolatai is vannak a világ nevesebb papagájtartóival.

Fajmegmentő programok is működnek a díszmadártenyésztésen belül.

Az élete továbbra is sűrű, akkor is, ha a sport már egy kicsit háttérbe szorult.

– Ha kérnek – mondja –, tartok előadásokat, élménybeszámolókat, és szívesen adok tanácsokat az új versenyzőknek vagy akár a hobbi kocogóknak. Biztos vagyok abban, hogy nincsenek véletlenek, mindennek megvan a célja, értelme és lesz következménye. Ha valakin ma segítek, lehet, hogy holnap ő segít rajtam. Nemcsak karácsonykor kell egymást szeretnünk. Minden nap keresnünk kell a jó emberek társaságát, és együtt kell példát mutatnunk ebben a korban, amit a közömbösség, az irigység, az önzés és a durvaság jellemez.

Hús- és baromfitermék-gyártó technikusként végzett Tamás Zsolt 1969-ben született Bonyhádon. Hiperaktivitására már a Vörösmarty Mihály Általános Iskolában felfigyelt a tornatanára, Kaszab Lajos, és elindította a sportéletbe. Először atletizált, később Budapesten, a Honvédban bokszolt. Ott az Élelmiszeripari Szakközépiskolába járt, hús- és baromfitermék-gyártó technikusi végzettséget szerzett. Dolgozni a Szekszárdi Húsipari Vállalatnál kezdett, 1988-ban. Sorkatona Kaposváron volt, aztán visszakerült a húsiparhoz. A szülei által létrehozott bonyhádi ponyvakészítő vállalkozást 1995-től erősíti. Triatlonozni 1992-ben kezdett. Egyre jobb eredményeket ért el, mígnem 2007-ben ultratriatlon világkupa-győztes lett. Házas, három gyermeke közül kettő Budapesten van (az egyik már dolgozik, a másik még egyetemista), a harmadik még a szülői házban él. Szabadidejében dél-amerikai papagájaival foglalkozik.