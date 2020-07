Drótszamárral kirándultak a Fertő tónál

Dávid Tímea és Sziebert Éva egyaránt erősítette azt a húsztagú kerékpáros csapatot, mely a múlt hét végén Sopronból kiindulva barangolta be a Fertő tó magyar és részben osztrák partvidékét. Aparhant és Váralja polgármestere nem először vettek részt ilyen jellegű – azaz drótszamaras – kiránduláson: korábban már körbetekerték együtt a Velencei-tavat.

Ez alkalommal a táv rövidebb volt, de nem feltétlenül könnyebb. – Bár a Fertő tó környéke jobbára sík vidék, azért akadtak kiadós emelkedők is – kezdte élménybeszámolóját Sziebert Éva. – Ez azzal járt, hogy időnként egy-egy szakasz próbára tette fizikai képességeinket is. Szerencsére az időjárás végig kegyes volt hozzánk, így volt lehetőségünk többször is megállni és elmélyülni a természet szépségében. De ugyanígy élményt jelentett számomra Fertőd kastélya: míg a többiek ebédeltek, addig én körbejártam az építményt és rátaláltam a lenyűgöző rózsakertre is. Minderre ráadás volt az ékszerdobozhoz hasonlító Sopron és a hegykői fürdő a kellemesen meleg termálvízzel.

Dávid Tímea mondhatni profi kerékpáros, hiszen nemcsak a Velencei-tavat, hanem a Balatont is körbekarikázta, utóbbit két alkalommal is.

– Most, a Fertő tó környékén egy volt aparhanti fiatalember navigálta csapatunkat – tett hozzá a történethez egy újabb Tolna megyei adalékot. – Váraljai kollégámmal együtt én is azt mondhatom, hogy jó volt, szép volt ez a pár nap, csak talán túl rövid volt. Viszont várhatóan lesz folytatás, hiszen terveink szerint még ezen a nyáron ismét felkeressük a Velencei-tavat.