Ébernek kell lenni, és figyelni a jelekre

Időnként előfordul a gyermek háziorvosok praxisában, hogy náthánál, hasmenésnél és általában a megszokott betegségeknél súlyosabb esetekkel találkoznak. Arról kérdeztük őket, ilyen esetben mi a teendő, és milyen gyakran fedeznek fel komolyabb megbetegedéseket.

Súlyosabb betegségek mindig előfordulhatnak, banális tünetek mögött is lehet súlyos betegség. Ezért nehéz ez a szakma, tudjuk meg dr. Tajdina Júlia paksi gyermek háziorvostól. – Két daganatos betegség fordult elő a praxisomban. Petefészek daganat egy kamasznál, amely betegség rosszindulatú volt ugyan, de gyógyulás lett az eset vége.

Egyszer pedig leukémiás lett egy kisded, őt is a Pécsi Klinika kezelte, de átmeneti javulást követően visszaesés következett, és meghalt a kisfiú. Ezek az esetek ritkák ugyan, de megviselnek bennünket is természetesen – vallja a szakember.

Ezzel egybevág szekszárdi kollégája, dr. Tusa Annamária véleménye, aki egy kislánynál gyanakodott komoly bajra, és gyanúja be is igazolódott. – Visszatérő fül­gyulladása volt, de ami nagyon nem tetszett, az a kislány daganatos betegekre jellemző szürkés színe volt. Vérvételre küldtem, két óra múlva már Pécsett volt. Ilyenkor megrendül az ember, ugyanakkor még inkább összekapja magát – mondta. Arról is beszélt, hogy fontos a jó kapcsolat a kórházban dolgozó szakorvosokkal.

Dr. Keller Tamás Dombóváron gyógyítja a gyerekeket, ő egy ízben tapintott ki daganatot kis páciense hasában. Mint mondja, szerencsére az ilyen komoly betegségek nagyon ritkák a gyerekeknél, és szintén jó dolog, hogy az utóbbi években a tüdőgyulladásos esetek száma is jelentősen csökkent. – Ennek oka, hogy javultak a higiénés viszonyok, továbbá, hogy időben kezdjük a betegségek kezelését. És különösen nagy a védőoltások jelentősége, hiszen ezek megakadályozzák a szövődmények kialakulását, egyes esetekben pedig magát a régen gyakori gyermekbetegséget is – hangsúlyozza a dombóvári gyermekorvos.

Tajdina doktornő tapasztalata szerint tüdőgyulladás tavaly télen több is volt, pedig Magyarországon a gyerekek azonnal orvoshoz fordulhatnak, ha köhögnek. Emlékeztetett, ilyenkor is a légúti betegségek teszik ki a betegforgalom jelentős részét.

Összehasonlításképpen elmesélte, amit egy Angliában élő három gyermekes anyukától hallott: ott egy diszpécserszolgálatot lehet első körben elérni a panasszal. A vonal túloldalán ülő munkatárs tanácsokat ad, majd körülbelül egy hét múlva valaki jó esetben meghallgatja a gyerekek tüdejét. Azt is elmondta, nálunk egy komoly, bakteriális törzs ellen a gyermek háziorvosok oltanak már több mint tíz éve. Ez a kórokozó több, azelőtt még súlyos tüdőgyulladást okozott. – Nemecsek Ernő halálát is ez okozta, de ellene ma már védettek a kicsik – tudtuk meg a paksi szakembertől.

A gyermek háziorvosok egyöntetű véleménye, hogy ébernek kell lenni, mert a gyermek hamar lerobban, akár egyik percről a másikra. Az orrspray-t és a köptetőt azonnal el lehet kezdeni, ahhoz nem kell orvos, aztán ha nem múlik a kór, két-három napon belül ajánlott egy vizsgálat. Ha a kis páciensnek alapbetegsége van, például szívbeteg, asztmás vagy cukorbeteg, akkor fokozott a kockázat.

Borítóképünkön: Dr. Keller Tamás tapasztalata szerint szerencsére ritkák a súlyos esetek.