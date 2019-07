Egle Luca hazajött Japánból, de a kardot nem akasztotta szögre

Egyéves tanulmányútjáról hazatérve amúgy komoly szintű japán nyelvtudását jelenleg nem erősíti, de a kardot nem teszi le a kezéből. A szekszárdi Egle Luca továbbra is marad a távol-keleti szigetországban megkedvelt és sokat gyakorolt kendó kiváló hazai művelője.

A húszéves Egle Luca nemrég az esztergomi Hungária Kupán Fighting Spirit díjat vehetett át a Magyar Kendó Szövetség vezetőitől. Ezt az elismerést az kapja, aki küzdőszellemből a mezőny fölé emelkedik. De kezdjük az elején.

– Miután tizennyolc évesen hazajöttem Japánból, tanulmányaimat Budapesten, a Kőbányai Szent László Gimnáziumban folytattam – mondta Egle Luca. – Jelenleg is itt tanulok, jövőre érettségizem. Azért választottam ezt az intézményt, mert annak idején, az általános iskola után egy pécsi középiskolában olaszul kezdtem el tanulni. Az olaszt itt Budapesten, ebben a kéttannyelvű gimnáziumban sajátíthatom el magas színvonalon. Ugyanakkor tartom a kapcsolatot japán ismerőseimmel, barátaimmal, ottani fogadócsaládommal. Valamint kendó mestereimmel, akik arra biztattak, hogy itt, Magyarországon se hagyjam abba ezt a sportágat.

Luca így is tett, idehaza is szorgosan forgatja a bambuszkardot. A versenyzés mellett rendszeresen önkénteskedik, országos versenyek lebonyolításában vállal szerepet. Ilyen feladatot látott el most májusban, a belgrádi Kendó Európa-bajnokságon is, a Magyar Kendó Szövetség önkéntes csapatának tagjaként. Éppen most tért haza az I. Nemzetközi Egyetemista Kendó Táborból. Az esztergomi rendezvényre meghívást kapott két japán mester is. Hatásos újságírói fogást alkalmazva szívesen írnánk, hogy a szekszárdi lány alaposan meglepte az elképedt vendégeket váratlan japán nyelvű megszólalásával, de nem így történt: a hazai szövetség illetékesétől már korábban megtudta a két sensei, hogy Luca beszéli nyelvüket. Így tehát a meglepetés elmaradt. De azért jó sztoriban nem volt hiány.

– Egyik bemutatójuk alkalmával megkérdezték, hogy ki tartja nehéznek ezt a gyakorlatot? – idézte fel a helyzetet. – Még a magyarra fordítás előtt feltettem a kezemet. Így, ha a mesterek nem is, a bemutató résztvevői érezhető meglepetéssel nyugtázták, hogy értem a japánt. De ha már jelentkeztem, a mesterek pechemre rögtön ki is hívtak, mondván, hogy ismételjem meg a gyakorlatot. Fogjuk rá, hogy egészen jól sikerült…

A bevezetőben említett kupán egyébként huszonhat hölgy mérkőzött meg egymással saját kategóriájában. Ez a hazai viszonyok ismeretében cseppet sem lebecsülendő létszám. A Fighting Spirit díjas Egle Luca még egy igen jelentős, hord­erejében egyelőre felmérhetetlen ajánlatot is kapott a magyar kendó válogatott edzőjétől. Nem többet és nem kevesebbet, mint azt, hogy Luca legyen részese a csapat edzéseinek.

– Nagyon megtisztelő az ajánlat, remélem, mestereim is rábólintanak, miután itt kétoldalú kapcsolatról van szó – közölte a szekszárdi fiatal.

Bár a kendó jelenleg nem olimpiai sportág, azért Európa- és Világbajnokságot rendeznek belőle. A kontinensviadalnak jövőre Norvégia ad otthont, a VB pedig két év múlva Franciaországban lesz. Luca joggal reménykedik abban, hogy valamelyikre el is juthat, amennyiben minden a tervei szerint alakul. Odáig azonban még hosszú az út, de a szekszárdi lány kitartását ismerve számára nem létezhet legyőzhetetlen akadály.

S még egy adalék. Már felvette a kapcsolatot egy magántanárral, akinél ősztől fejlesztheti passzív japán nyelvtudását. Tehát ez a lingvisztikai szál sem szakadt el. Az ellenben távolról sem biztos, hogy Luca ezen a téren kíván – egyszer majd, tanulmányai befejeztével, a való életben – szakmai sikereket elérni. Sőt, az sem biztos, hogy a jelenleg favorizált olasz, netalán angol nyelv töltené ki életét és munkáját.

– Nyelvet tanulni természetesen mindenképpen megéri – jelentette ki. – Ha netalán valamikor a jövőben Olaszországba, avagy Angliába sodor az élet, egyik helyszínen sem lesznek különösebb kommunikációs gondjaim. De nem önmagában a nyelv, avagy nyelvészet vonz igazán, bármennyire is szép és izgalmas az utóbbi hivatás. A pszichológia és az etológia felé húz a szívem, azaz az emberi és az állati viselkedés foglalkoztat most leginkább. Avagy ugyancsak érdekel a sportpszichológia, ez már kapcsolódhat a kendóhoz is. De ez még eléggé képlékeny témakör. Emellett úgy tűnik, lenne lehetőség ösztöndíj elnyerésére is. Ha az sikerülne, akkor négy tanévet Japánban tölthetnék, komoly havi javadalmazás mellett. Tehát még azt sem zárom ki, hogy érettségi után visszatérek kamaszkori egy évem kedvenc országába.

A vívás különleges japán művészete

A kendó, vagyis a kard útja a vívás japán harcművészete – olvasható a Wikipédiában. Fizikailag és szellemileg is erőt próbáló tevékenység, mely a kemény harcművészeteket ötvözi a sportos fizikai elemekkel. Hagyományos öltözetben és védőpáncélban gyakorolják, egy vagy két bambuszkardot forgatva fegyverként. A kendó úgy is tekinthető, mint egy japán kardvívási stílus. A mozgások különböznek az európai vívástól, mert eltérő a kard formája, csakúgy, mint a mód, ahogyan azt használják.

Magyarországon 1985-ben jött létre a Magyar Kendó Egyesülés, ami később Magyar Kendó Szövetségre (MKSZ) változtatta a nevét.

Luca eredményei

2017. október: női egyéniben Országos Bajnokság 2. hely. 2018. július: 2. dan fokozatvizsga. 2018. október: női egyéniben Országos Bajnokság 3. hely. 2018. november: női egyéniben a legjobb 8 között a Belgrad Kendo Trophyn. 2019. április: klubja női csapatával 3. hely a XXIII. Duna Kupán, Bécsben.