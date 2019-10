Egy közgazdász, aki fürjeket is tenyészt

Közgazdász végzettségű Takács Anikó, s túl az ötödik ikszen baromfitenyésztésbe kezdett. Küzdelmes, mégis sikeres három év áll mögötte.

Kacsákkal kezdte, három évvel ezelőtt. Voltak libái is. Most tyúkokat, kakasokat, gyöngytyúkokat tart Takács Anikó, s ami külön érdekesség: fürjekkel is foglalkozik. S ami még érdekesebb: az íróasztal mellől érkezett a baromfitelepre, 52 évesen. Közgazdász végzettségű, egy ideig a tolnai vízmű igazgatója volt. Pályaképéhez hozzátartozik, hogy ma is dolgozik az eredeti szakmájában: egy építőipari cég gazdasági vezetője.

Nem bántam meg, hogy belevágtam – mondja –, a maga nyűgeivel, bosszúságaival együtt is megérte. Hónapról hónapra látszik a haladás, akár az épületeket, akár a telephelyet, akár a berendezést, akár a baromfiállományt nézzük. Egyébként engem mindig érdekelt az állattartás, már kisgyerekkoromban volt kutyám, macskám, csibém, és állatorvos akartam lenni. Csakhogy a mi családunkban a közgazdász végzettség megszerzése szinte kötelező volt. Így aztán a közgazdasági egyetem mezőgazdasági szakán szereztem diplomát.

A szabad tartás híve. Így produkálható jó minőségű hús és tojás. A fürjeket persze muszáj ketrecbe zárni, különben meglépnek. A három év során nagyjából feltérképezte a környékbeli keresletet, s ahhoz igazítja a kínálatot. A fürjtojást mind elviszik, és a madárkákra is van igény, felpucoltan, főleg karácsony és húsvét előtt.

Keresik a fürjtojást, mind elkel

A fürjfióka 7-9 grammos, amikor kikel a tojásból, de gyors gyarapodásnak indul. Egy órán belül megtalálja az etetőt és vizet, s máris táplálkozni kezd. Tíznaposan már próbálgatja a szárnyait, húsznaposan röpképes, három-négy hónapos korában ivarérett. A tolnai tenyésztő, Takács Anikó tapasztalatai szerint, tíz tojótól, napi átlagban 6-7 tojás kerül ki.

A fürjtojást az esetek többségében fogyaszthatják azok is, akik a tyúktojásra allergiásak. Élettani pozitív hatásait hosszan taglalja a szakirodalom. Tolnán főleg azok keresik, akik a szervezetüket roborálni szeretnék, illetve akik szív-­, gyomor-, ízületi problémákkal küzdenek, vagy cukorbetegek. Értékesítési problémák nincsenek.