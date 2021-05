Egyetemistaként is öregbítheti az iskola jó hírét a versenyen

A gimnazista diák szép sikert ért el a pályázaton. A méltatás hosszasan sorolta a kiemelkedő tanulmányi eredményeket. A tanács honorálta a teljesítményt.

„Valószínűleg ilyen koncentráltan nagy számú első helyezés nem volt eddig a Szekszárdi Garay Gimnázium történetében.” Az idézet abból az ajánlásból származik, melyet dr. Gesztesi Enikő történelem-latin-ógörög szakos tanár, klasszika-filológus készített a Felfedezettjeink 2021 pályázathoz. A Heilmann Józsefné intézményvezető által is szignózott összegzés Angyal Réka pályafutását méltatja, a legnagyobb elismerés hangján.

A megállapításnak is beillő vélelmezésben nincs túlzás. A 12. B osztályos diák középiskolás életútja gyakorlatilag nyitott könyv, köszönhetően annak, hogy sorozatban elért, kiemelkedő tanulmányi eredményeiről lapunk hasábjain is rendszeresen hírt adtunk. Íme, egy gyors merítés a teljesség igénye nélkül az eddigi termésből, ismét Réka történelemtanára, dr. Gesztesi Enikő segítségével.

„A Savaria Országos Történelemversenyt, amely a 9–10. évfolyamos korosztály legnagyobb történelemversenye, kétszer megnyerte. Kiváló memóriája miatt szereti a mély, részletes tudást igénylő versenyeket, de első helyezést ért el a Hyperión Országos Tanulmányi Verseny a görög-római kultúráról című versenyen is. (…) Az elmúlt tanévben történelemből 2. helyezést ért el az OKTV-n, ahol kutatásokat végzett a XIX. századi nőképzés témakörben. (…) A tanulmányi és iskolai életen túl rendszeresen sportol, jógázik, kosárlabdázik, e sportágban is kiemelkedő csapateredményeket ért már el. Rendszeresen képviseli az iskolát a kosárlabda-diákolimpia női csapatában. Eredményei miatt Szekszárd város és Tolna megye több díjban részesítette már a tanítványunkat. 8. osztályos korában a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzattól megkapta az Ungarndeutscher Nachwusch­spreis-t, vagyis a Magyarországi németek utánpótlása díjat a kiemelkedő tanulmányi eredményéért német nyelvből és a hagyományőrző tevékenységéért. Tolna megyétől 8. és 10. osztályos tanulóként is elnyerte a Tolna megye Talentuma díjat a tanulmányi versenyeken elért első helyezéseiért. Mindezeken túl Szekszárd Város Mecénás díjjal minden tanévben kitüntette Rékát az országos 1–3. helyezéseiért. A 2018/2019-es tanévben elért eredményeiért Magyarország jó tanulója, jó sportolója címet kapott.”

Az elismerések száma nemrég tovább gyarapodott. A garaysta diák ugyanis elnyerte a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács által meghirdetett Felfedezettjeink 2021 pályázat különdíját. A pályázaton a Kárpát-medencei Tehetségpontok és Tehetségsegítő Tanácsok akkreditált intézményeinek – köztük a Garay Gimnáziumnak – eminens fiataljai indultak. Magyarán, a legjobbak legjobbjai.

A szekszárdi Alma Mater nem panaszkodhat, hiszen tavaly már ugyanebben a mezőnyben különdíjas lett a 12. D osztályos Szirányi Péter. Heil­mann Józsefné megjegyezte, hogy ez a fajta duplázás elég ritka. Ám a Garay-gimnázium, mint a példa mutatja, bővelkedik tehetségekben, ez a tény pedig megkerülhetetlen a legszigorúbb döntnökök számára is.

– Osztályfőnököm, Kiss Hedvig biztatott, hogy jelentkezzem a pályázatra – mondta el lapunknak Angyal Réka. – Nagyon hálás vagyok neki, amiért mindig felhívta a figyelmem az ilyen lehetőségekre. Szükség volt egy tanári ajánlásra is, azt dr. Gesztesi Enikő írta meg. Igazán szívmelengető módon, úgyhogy ez is hozzájárult a sikerhez. A különdíjjal százötvenezer forintot kaptam, szabad felhasználásra. A pénzen egy minőségi fényképezőgépet vettem, már régóta vágytam egy ilyen készülékre, ami terveim szerint ezentúl elkísér valamennyi utazásomra. Ezen kívül részt vehettem egy önismereti tréningen, bár a nagyon kedves mentorommal csak videóhívással találkozhattam. Így is tökéletes személyiségelemzést adott rólam, segített átgondolni a céljaimat, és hasznos tanácsokkal látott el a fejlődésemet tekintve. Váratlan és kedves meglepetés is járt a különdíjjal. Nemrég a postás egy jókora kartondobozzal csengetett be. A doboz tele volt gondolkodásra ösztönző, logikát fejlesztő társasjátékokkal, már valamennyit ki is próbáltam.

Jelen írást befejezhetnénk azzal a slusszpoénnal, csattanóval, hogy az érettségit egyébként röpke három nap alatt teljesítő (!) fiatal ezzel az elismeréssel koronázta meg és egyúttal zárta le garaysta pályafutását. Ám ez nincs így. Ugyanis az Ifjú Tudósok középiskolai történelemvetélkedőjének döntőseként ősz elején – a járvány miatt ebben az időpontban – szerepelni fog a Magyar Televízióban. Azaz, a tanulmányi versenyen még egyszer, utoljára, a fél ország szeme láttára öregbítheti gimnáziuma jó hírét, akkor már várhatóan mint a fővárosi jogi egyetem hallgatója. Erre a példátlan csavarra is csak Angyal Réka képes.

A pedagógus számára ez a pályafutása egyik csúcsa „Kiváló képességű diák, szorgalmas, tisztességes, értelmes, szerény, empatikus, kedves, jó közösségi ember” – jellemezte Rékát a már említett ajánlásban dr. Gesztesi Enikő. Majd így folytatta a leírást: „Budapestre, jogi egyetemre, állami helyre szeretne bejutni, e cél eléréséért mindent megtesz. Német nyelvből komplex felsőfokú nyelvvizsgával rendelkezik. Németnyelv-tanára a gimnáziumban Tóth Lászlóné volt, a vezetője annak a Nyitott Világ Alapítványnak, mely Rékát az iskolán kívüli nyelvi készülésben is segítette.” A diák az ismertetés elkészülte óta megszerezte a komplex angol felsőfokú nyelvvizsgát is. (a szerk.) „Büszkeséggel tölt el, hogy egy ilyen diákot taníthatok immár negyedik éve, s pályám egyik csúcsát jelenti az, amit Angyal Rékával ez idő alatt szakmailag elértem.” Végezetül hozzátette: „Kapcsolatunk túlmutat a hagyományos tanár-diák viszonyon, bátran és örömmel mondhatom, hogy baráti.”

Borítóképen: Angyal Réka a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács oklevelével