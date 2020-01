Egyre népszerűbb a tini olvasóklub

Tini olvasóklub indult közel egy éve a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtárban. A kezdeményezés sikerét jelzi, hogy egy csoport már nem is elég.

Siserehad. Így jellemezte a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár tini olvasóklubját Kaposi Ildikó, a foglalkozások vezetője. A csapat pedig nem okozott csalódást. Ki cserfesebb, ki csendesebb, de mindannyian érdeklődőek, nyitottak, no és persze szeretnek olvasni.

A csoportot majd’ egy évvel ezelőtt hívták életre. Van, aki a kötelező közösségi szolgálatát teljesítve maradt a csapat tagja, más a gyermekkönyvtárban értesült a létezéséről vagy az iskolatársaitól hallott róla. Emellett Kaposi Ildikó a középiskolákhoz is eljuttatta a hírét. „Van benne egy csipet varázslat, két csipetnyi misztérium, megspékelve olvasási kedvvel. Ízlés szerint adunk hozzá némi drámát, egy kevés horrort, merőkanálnyi izgalmat és sok-sok nevetést. És nem rejtjük véka alá a véleményünket sem” – írta kedvcsinálójában a könyvtár munkatársa.

Azt, hogy célt ért, remekül jelzi, hogy a szekszárdi Garay gimnáziumból, a tolnai és a bonyhádi gimnáziumból, valamint az egészségügyi és a vendéglátóipari középiskolából is érkezett tag. Sőt, már nem elég egy csoport, még egyet kellett szervezni. Ott a szekszárdi I. Béla Gimnáziumból és a paksi Energetikai Szakgimnáziumból is van egy-egy diák. Mi több, az olvasóklub egyetlen fiú tagjai is oda jár.

A csoportok havonta találkoznak, ilyenkor megbeszélik az előző alkalommal kiválasztott könyv tanulságait, a szereplők jellemét, de persze sok egyébről is szó esik. Volt, hogy önismereti tesztet töltöttek ki, máskor logisztorikat oldottak meg, jártak a könyvtár szabaduló raktárában, az egyik legnagyobb élményt pedig egy budapesti út jelentette tavaly, amikor Lein­er Laurával találkozhattak. A népszerű ifjúsági szerző új kötetét mutatta be, a könyvesbolt előtt pedig hosszú sorban álltak a dedikálásra várók. Ez idő alatt a szekszárdi csapatnak kedélyességével sikerült oly’ mértékben magára irányítani a figyelmet, hogy az írónő külön is behívta a lányokat, és közös képet is készített velük.

Az aktuális olvasmányt általában a csoport valamelyik tagja ajánlja a többiknek, ők pedig megszavazzák. De nemcsak kortárs szerzők kerülnek előtérbe, hiszen Agatha Christie Tíz kicsi négere is szerepelt már a listán, legutóbb pedig Jane Austen Büszkeség és balítélet című regénye mellett döntöttek. A találkozón az az országos felmérés is szóba került, amelynek a tini olvasóklub tagjai aktív részesei voltak. Az én könyvtáram programban Csépányi Zoltán arra volt kíváncsi, a fiatalok miként képzelik el a tini zugot egy könyvtárban. A Tolna megyei javaslatokat pedig szinte minden téren előremutatónak, kreatívnak találták. Kiderült például, hogy nagyobb igény mutatkozik a csendre, mint ahogy azt erről a korosztályról feltételezték.

Liebhauser János igazgató elmondta, hogy a megyei könyvtárban mindig is keresték a lehetőségét annak, hogy meg tudják szólítani a kamaszokat. A tapasztalatok azt mutatják, hogy 11-12 éves korig a gyerekek aktív könyvtárba járók, aztán jó pár év kihagyás után, egyetemista korukban térnek csak vissza. Ez egyrészt az életkori sajátosságoknak tudható be, másrészt annak, hogy Szekszárdon a gyermek- és a felnőttkönyvtár nem egy épületben működik, elvész az átmenet. Az igazgató reményei szerint ezen változtat majd, ha megépül az új könyvtár, de addig is szeretnék úgy alakítani a működésüket, hogy az az új helyen már rutinként jelenjen meg. Ezért is örül a tini olvasóklubnak, amelynek tagjai februárban már az első születésnapot ünneplik. Kaposi Ildikó személyében pedig egy olyan kolléga foglalkozik a fiatalokkal, aki igazán szívügyének tekinti ezt.

Borítókép: Liebhauser János és a klubtagok