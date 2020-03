Egyre több a munka a kiskertben, gyümölcsösben

Egyre több tennivaló akad a kiskertben, virágoskertben, gyümölcsösben. Itt az ideje, hogy felébresszük a ró­zsát téli álmából, a takarást már megszüntethetjük, és metszhetjük a bokrot. Levendulát ültessünk a rózsák közé, mert jó vízáteresztő a talajba, és segít levéltetű ellen.

Tisztítsuk meg a gyepet a lomb- és egyéb téli „maradványoktól”, különben a fű rothadásnak indul. Csak az első nyírás után végezzük el a levegőztetést, mert akkorra a gyökerek már megfelelően besűrűsödnek.

Nem feltétlenül szükséges a tavaszi nagytakarítás a kertben. A száraz ágakat és évelőket vissza kell vágni. A gyepen lévő lombmaradékokat hordjuk a komposztra. A sövények alatt maradjon a lomb, ami védelmet nyújt a hasznos rovaroknak.

Az örökzöld sövények éves visszavágását még időben végezzük el a márciusi kihajláshoz – így erősebb hajtásokat hoznak.

Itt az ideje a balkonnövények, dézsás- és cserepes növények átültetésének is. Ha úgy ítéljük meg, hogy erre nincs szüksége a növényeknek, akkor pár centis friss földet helyezzünk rá.

A kiskertben is megkezdődhet a munka, a jól előkészített talajban vethetünk már spenótot, zöldborsót, sárgarépát, hónapos retket, hagymát, tépősalátát és petrezselymet. A nagyobb évelő fűszernövényeket, például a lestyánt, citromfüvet vagy a mezei sóskát már szabadföldbe is ültethetjük. A tavaly ültetett szamóca is szépen mutatja magát már. Régi megfigyelés, hogy aki a szamóca közé fokhagymát ültet, annak később kevesebb dolga lesz a betegségekkel.

A gyümölcsösökben pedig itt az ideje a lemosópermetezéseknek. Akkor lehet tökéletes az eredmény, ha csurog a lé a permetezett felületen.