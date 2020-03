El lehet küldeni a gyerekek kedvenc fogásait

Ezt ne hagyja ki! Készüljön velünk a húsvétra: így lesz tökéletes a sonka

Főzni élmény, az pedig csodálatos érzés, ha főztünkkel örömet szerzünk családunknak. Idei szakácskönyvünk ennek szellemében készül, a családoknak segít olvasóink legjobb, általában otthon már kipróbált receptjei által. A könyv lektora Prohászka Béla Venesz-díjas, olimpiai aranyérmes mesterszakács, a Magyar Nemzeti Értékek és Hungarikumok Szövetségének alelnöke.

– Nagyszüleink, szüleink rendszerint azokból az alapanyagokból készítettek ételeket, melyek otthon adottak voltak – hangsúlyozta Prohászka Béla. – Emellett kinyílt a világ, régen nem ismert, ma már mindenhol beszerezhető húsokkal, halakkal, zöldségekkel, gyümölcsökkel, fűszerekkel bővült a kínálat. Tehát arra biztatjuk kollégáinkat – mert receptbeküldő olvasóink társaink a könyvkészítésben –, hogy bátran nyúljanak régi ételekhez, és ,,öltöztessék” ezeket akár új köntösbe.

A családban a szülők szeme fénye a gyermek, a gyermekek. Várjuk gyermekeik kedvenceit, ami önöknek is ízlik. A gyerekek szívesen sürögnek-forognak a konyhában, így az általuk elkészített első étel receptjét is küldjék be, ehhez rövid családi történetet is csatolhatnak.

Prohászka Béla kitért arra, az albumban helyet kapnak a mindenmentes ételek is, az egészséges táplálkozást népszerűsítve.

A terveink szerint több olvasónk majd a séfekkel együtt készítheti el finomságát a szakácskönyv konyháján. A többi ételt is lefőzik, a süteményeket megsütik a mesterek. Vagyis, aki az albumban megjelentek szerint alkotja meg az adott ételt, azt kell kapnia, amit a recept ígér, a színes fotó mutat.