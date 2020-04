Élednek az erdő vadjai

Most még elég aprócskák, és talán kicsit soványkák is az idei vadmalacok, de az lerí róluk, hogy tele vannak élettel. Mint minden fajtársuk, boldog örömmel dagonyáznak a sárban, ami nem csak jó móka, de segít megszabadulni az élősködőktől is. A meleg tavaszi napfény tele van ígérettel az erdő állatai számára. Szarvasnak, őznek friss, zsenge füvet ígér, a vaddisznóknak ízletes gyökereket, majdan gyümölcsöket, makkot, és persze rovarokat, kisebb rágcsálókat, amelyeket szívesen fogyasztanak. Makovics Kornél fotós kollégánk látványos képsorozattal ad bepillantást a Gemenc élővilágába. A Bárányfoknál készült fotókon vaddisznók, szarvasok a főszereplők.