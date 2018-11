Életmódkísérlet: húsz éve vaskori körülmények között

Húsz éve tartó életmódkísérlet. Cziráki Viktor és párja Regöly külterületén él, vaskori körülmények között. Gazdálkodnak, állatokat tartanak, korabeli berendezési tárgyak között, korabeli épületben laknak.

Ha valaki összeállítaná a Tolna megyei csodabogarak listáját, az ötvenéves Cziráki Viktort biztos, hogy dobogós helyen szerepeltetné. Vaskori körülmények között él Regöly határában párjával, Somos Judit fazekassal. És ez nála nem valamiféle pillanatnyi hóbort, hanem, szavai szerint, egy húsz éve tartó életmódkísérlet. Újszkítia nevű birodalmát harmincöt éve kezdte kialakítani, és 1997 óta életmódszerűen ott tartózkodik, télen, nyáron. Vannak kecskéi, lovai, juhai. Szükség esetén a korabeli fémmegmunkálási technikát vagy főzési módszert is be tudja mutatni. Szikrát pattintva gyújtja meg a pipáját. Híre rég túljutott a megye határain. Jártak már nála japán és amerikai turisták is.

Szívesen fogadja az érdeklődőket, érkeznek hozzá iskolások rendhagyó történelemórákra, és 1991 óta régészeti és életmód-rekonstrukciós nyári táborokat is tart azoknak, akiket érdekel a vaskori nomád lét. A párja is táborozni jött Pécsről, 2003-ban, aztán visszatért, és itt maradt.

Több mint tíz korhű építmény készült az évek során: földkunyhók, rúdsátrak, jurták. A legnagyobb létesítmény az úgynevezett lakomaház, melyben a szabad tűzhely fölött bográcsok sorakoznak, a berendezés durván megmunkált asztalokból és padokból áll, a fényt gyertyák szolgáltatják. Huszonöt személy kényelmesen elfér benne.

Régészeti leletekben gazdag terület Regöly és környéke. Cziráki Viktor már nyolcéves korában talált pattintott köveket, kőszerszámokat, kőbaltákat. A múlt iránti érdeklődése aztán egyre erősödött. Eleinte munka mellett – vendéglátós volt 1991-ig – gyarapította ismereteit a régmúlt építészetéről, az akkori emberek életviteléről, szokás- és hitvilágáról. Aztán szűkítette a kört, és elsősorban a vaskorra koncentrált, a Krisztus előtt 700 körüli időszakra. Önerőből valósított meg mindent, a saját elképzelései szerint. Nem tartozik a pályázati lehetőségekhez idomulók közé.

Naponta bemegy a faluba meglátogatni idős édesanyját, de alapvetően kinn él, ahol nincs bolt, orvos, templom, patika, kocsma, kormányablak. Meddig lehet ezt csinálni?

– Nem tudom – mondja. – Létrehoztam valamit, amit nem szeretnék feladni. Tény, hogy itt jobban kopik az ember, mint ott, ahol a fűtött lakásból átmegy a fűtött garázsba, beül a fűtött autóba és elhajt a fűtött munkahelyére. Ez egy olyan életmódkísérlet, melyben a megfigyelő és a megfigyelt is én vagyok. Mindig az érdekelt, hogy mit, hogyan tudtak megcsinálni a bronzkori, a vaskori és a Kárpát-medencébe érkező népek, a szkíták, avarok, kelták, magyarok, az akkori anyagok és technikai ismeretek felhasználásával. Sok kérdésre a saját tapasztalataim adják meg a választ.