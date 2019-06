Elkápráztatják programjaikkal a fiatalokat

Szekszárd önkormányzatának köszönhetően a lehetőségek tárháza áll a fiatalok, a diákok rendelkezésére. A nyári táborok egyhetes turnusukban a következő hónapokban, júliusban és augusztusban is elérhetőek. Szekszárd balatonszepezdi és a Sötétvölgyben található táboraiba nemcsak a szekszárdiakat, hanem Tolna megye többi városából, településéből is fogadják a diákokat. Ács Rezső polgármester elmondta, hogy Szekszárd városa idén nyáron ötmillió forinttal támogatja a gyerekek táboroztatását.

További lehetőségként a Szekszárdi Sportközpont „Telepsport” elnevezésű táborában a gyerekek nyolc turnusban több sportággal ismerkedhetnek meg. A szervezők sport- és kulturális programokat biztosítanak a táborozók részére. Emellett a Babits Mihály Kulturális Központban egész nyáron tematikus programok várják a gyerekeket.

– A nyári szünet tartalmas, hasznos és sportos eltöltéséhez nyújt segítséget a Mozdulj, Bonyhád!-programsorozat – tájékoztatott Filóné Ferencz Ibolya polgármester. Az önkormányzat a Bonyhádi Sportcentrummal és a Dobogó Természetjáró és Hegymászó Egyesülettel közösen szervezi a programsorozatot, amely mára már brand lett, és szinte minden nyári eseményt magába foglal. A szünidőben tíz alkalommal várják a szervezők a fiatalokat a különböző elfoglaltságokra.

A diákok az évzárón a bizonyítványuk mellé szórólapot kaptak, amin minden fontos információt megtalálnak a bonyhádi nyári lehetőségekről. Lesz kenuzás a Dunán, nyári napközis sporttábor, focitornák, patakok mentén túra a Kelet-Mecsekben. Azok a diákok, akik minél több eseményre ellátogatnak, pontokat gyűjtenek a saját közösségüknek, osztályuknak. Az első három helyezett osztályának kirándulását támogatja az önkormányzat.

Hagyományosan, minden évben rendezünk nyári alkotótábort gyerekeknek, diákoknak két turnusban. Egyhetes táborokról van szó, a június, júliusi időszakban, tájékoztatott Süvegjártó Csaba, Iregszemcse polgármestere. – Szeretnénk, ha az iregszemcsei fiatalok hasznosan töltenék az idejüket, és nem csak a tévé, számítógép, okostelefon lenne az egyetlen szórakozásuk. Próbálunk minden lehetőséget biztosítani a számukra, több esetben szállást is tudunk intézni nekik térítésmentesen, mondta a polgármester.

Igyekeztek megkönnyíteni azoknak a szülőknek a dolgát, akik nem tudnak egész nyáron a gyerekekre vigyázni. Azért a múlt idő, mert a táborokba már nem tudnak több jelentkezőt fogadni. A június 22–26-ig tartó mazsorett-tábor huszonnégy fővel indult, a július első két hetében induló kézművestáborok pedig kétszer harminchárom fővel.

A Tolna Megyei Középiskolások táborát július közepén és augusztus elején is megtartják, az egyhetes táborokra kétszer tizenhét fő jelentkezett az idén. Az eseménysorozatokban helyet kap a Szent Iván Éji Mulatság elnevezésű program június végén, és az államalapítás ünnepe előtt az Iregszemcsei Falunapok a Kastélyparkban is.

Idén meglátogatják a tolnanémediek a testvértelepülést Erdélyben, tavaly a Tolna megyei falu volt a házigazda

Tolnanémedi településen is igyekeznek lekötni a tizenéves, iskolás gyerekeket. Nyárkezdő vetélkedő programokat szerveznek a számukra, amely során lesz zenefelismerés, kézműves foglalkozás és egyéb szórakoztató játékok. A nyár emellett a falunapról is szól majd, és egy önkormányzati közös kirándulásról is. Tolnanémedi önkormányzata ugyanis tavaly vendéglátó volt, idén viszont elfogadta a meghívását testvértelepülésének, az erdélyi Nagyborosnyónak. Ez már a felnőttek programja. Tizenketten mennek, meglátogatják a Békás szorost, Déva várát, részt vesznek kulturális jellegű programokon, múzeum- és kiállításlátogatásokon is. A tolnanémediek a vendéglátóktól pedig már ígéretet kaptak arra, hogy a legfinomabb helyi ételekkel kápráztatják majd el őket.