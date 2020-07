Elkezdjük a Szín5ös diákok bemutatását

Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is bemutatjuk a Tolnai Népújság hasábjain, és oldalunkon megyénk kitűnő tanulóit, akik méltán lehetnek büszkék az elért eredményükre. Most is azon Tolna megyei általános iskolások jelentkezését vártuk, akiknek a 2019/2020-as, rendkívüli kihívásokat is tartogató tanévben valamennyi osztályzatuk ötös lett. Íme az első huszonnyolc tanuló, akiknek gratulálunk a szép eredményekhez:

