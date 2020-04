Elkötelezett a dombóvári kórházlelkész

A koronavírus-járvány miatt az egyéb betegségekben szenvedőket sem látogathatják most a kórházakban a hozzátartozók. A kórházlelkészek többsége se megy be rendszeresen, csak ha haldoklóhoz hívják. A dombóvári kórházlelkész viszont kitart.

Vásárosdombóról jár át Kovács Ferenc minden kedden a súlyos, esetenként haldokló hívekhez; gyógyítgatja a lelkeket, és misét is tart a kórházkápolnában, a betegekért, a dolgozókért, a járvány megszűnéséért.

– Iparkodni kell – mondja –, mert kevés a rendelkezésre álló, a bent tartózkodásra engedélyezett idő, amibe az átöltözésnek is benne kell lenni. A szentmise hívek nélküli, mint ahogy hívek nélküli misét tartok a vásárosdombói templomban is minden vasárnap. A YouTube-on, a Facebookon a szertartások egy része követhető. Fontosnak tartom a templomi szentmisét. Jól tesszük, ha vizuális élményt is nyújtunk a hitgyakorlóknak, akik már lassan egy hónapja templomi mise nélkül élnek. Ha csak lehet, tartsunk templomi online istentiszteleteket, imádságokat, beszédeket.

Borítóképünkön: Kovács Ferenc katolikus pap, kórházlelkész