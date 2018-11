Ellátást és mellé családias otthont biztosít a Szeret-Lak

Személyes érintettsége okán döntött úgy Teibert Csaba, hogy létrehoz egy lakóotthont fogyatékkal élő fiatalok számára. A Szeret-Lakba januártól költözhetnek be az első lakók.

Szeret-Lak néven fogyatékkal élők számára magánerőből épült lakóotthon Kaposszekcsőn. Az intézményt a nemrégiben alapított Kerekesszabadság Alapítvány működteti majd, amelynek vezetője, Teibert Csaba, személyes érintettség okán döntött az otthon megnyitása mellett. – Van egy huszonnégy éves, halmozottan sérült fiam. Nagyon régóta foglalkoztatott a gondolat, hogy mi lesz vele, ha a feleségemmel mi már nem leszünk, ezért úgy határoztunk, magunk teremtjük meg a feltételeket – mondta az édesapa, aki három barátjával közösen hozta létre az alapítványt.

A Szeret-Laknak otthont adó épületet önerőből vásárolta meg Teibert Csaba. A felújítás 2017 tavaszán kezdődött el, és mostanra beköltözhetővé vált az ingatlan. A működéshez és használatba vételhez szükséges engedélyeket pedig napokon belül megkaphatják. A férfi Kaposszekcsőn él a családjával, ezért döntött úgy, hogy a Szeret-Laknak is a békés, jól ismert településen talál helyet. A százhatvan négyzetméteres, kétszintes családi házban öt darab kétszemélyes és kettő egyszemélyes szoba, tágas nappali, étkező-konyha és mozgássérültek számára kialakított fürdőszoba szolgálja a lakók kényelmét. A parkosított udvar, a kert, a gyümölcsfák pedig még otthonosabbá teszik azt.

Elsősorban olyan családok jelentkezését várták, akik 16–40 éves hozzátartozójuk számára keresnek otthont, és mostanra szép számmal volt érdeklődő. A tizenkét férőhelyes intézménybe januártól költözhetnek be a különböző sérültségi szintű fiatalok. Biztosított lesz számukra a 24 órás felügyelet és a szakszerű gondozás. – Azt szeretnénk, hogy egy nagy családként élhessenek itt – hangsúlyozta Teibert Csaba. Hozzátette: azt tervezik, hogy két férőhelyet szabadon hagynak, ugyanis szeretnék, ha arra is lenne mód, hogy a családok rövid időre, akárcsak néhány hétre is igénybe vehessék az otthont hozzátartozójuk számára, ha éppen arra van szükségük.

Az épület felújítása során arra törekedtek, hogy az minél költséghatékonyabb legyen, illetve minden adott ahhoz, hogy magas színvonalú ellátást tudjanak nyújtani. Hamarosan elkészül a ház mellett egy fejlesztő-foglalkoztató épület is, amely az otthonban élő fiatalok és a településen, illetve a környékén élő sérült személyek napközbeni hasznos időtöltéséhez teremti meg a feltételeket.

Teibert Csaba kiemelte, hogy nagyon sok támogató állt a kezdeményezés mellé. Volt, aki a munkáját, más építőanyagot ajánlott fel és sokan nyújtottak anyagi segítséget. Mostanra pedig már önkéntesek is jelentkeztek, akik szívesen segítenének, például felolvasnának a Szeret-Lakban élők számára.