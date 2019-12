Előszilveszterezett a nyugdíjas klub

Ezt ne hagyja ki! Hidegtálat készít a szilveszteri bulira? Íme a legjobb receptek!

Előszilveszteri mulatságot tartott vasárnap a fácánkerti nyugdíjas klub. A hagyományos rendezvényt körülbelül két évtizede szervezi meg a közösség, most is egy jó hangulatú estét töltöttek együtt. A megjelent közel hatvan, köztük tolnai, bogyiszlói és faddi vendéget verssel, köszöntővel fogadták, majd disznótoros vacsorával – sült kolbásszal, pecsenyével, párolt káposztával – kínálták. Ezt követően az este beszélgetéssel, zenével, tánccal, folytatódott, de természetesen volt tombolasorsolás is.