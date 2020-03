Elűzték a telet a fősővárosiak

Nagy volt a sürgés-forgás szombaton délután a Kápolna téren, ahol a Szekszárdi „Fősővárosi” Kör tartotta meg immár ötödik alkalommal télűző kiszebáb égető rendezvényét. Az eseményre a szekszárdi óvodák ifjait invitálták – tudtuk meg Szollár Zoltántól a csoport képviseletében. Szép számmal érkeztek gyerekek, akik ügyesen ki is tömték szalmával a kiszebábot vagy éppen a játszótéren érezték jól magukat vagy ettek egy zsíros deszkát, amihez meleg teát is kaphattak. Utóbbiakból természetesen a felnőttek is részesülhettek, sőt a tea helyett a fősővárosi borászoknak köszönhetően a kellemesen illatozó forralt borból is fogyaszthattak.

Amikor aztán eljött az idő, felállították a kiszebábot, amelyet először a gyerekek táncoltak körbe az alkalomhoz illő mondókák, énekek kíséretében. Feltehetően minden jelenlévő egyetértett velük abban, hogy „Jöjjön a tavasz, vesszen a tél!”. Ács Rezső, Szekszárd polgármestere gyújtotta meg a máglyát, amely ugyan kicsit nehezen kapott lángra, de némi biztatás után a tűz feléledt, és a Kisze elhamvadt.