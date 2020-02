Elűzték a telet a rákóczis diákok

Télűző felvonulást rendeztek múlt héten pénteken a Paksi. II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola diákjai számára. Dobi Krisztina, az intézmény igazgatóhelyettese elmondta, az iskola több évre visszatekintő hagyománya, hogy februárban közösen búcsúztatják a telet. A rendezvényen minden évfolyam részt vesz, tanáraikkal együtt felöltik azokat a maszkokat, álarcokat, amelyeket előzetesen technika órán elkészítettek, majd zajkeltő eszközökkel – kereplőkkel, csörgőkkel, dudákkal – felszerelkezve, körbesétálják az iskola-óvoda komplexumot. Így volt ez most is, és a télűzésre a szomszédos óvodába járó gyerekek is meghívást kaptak, akik ámulattal figyelték a felvonulást.

A délelőtti program zárása volt, hogy az iskola udvarán elégették a telet és mindenféle nyavalyát jelképező kiszebábot, délután pedig folytatódott a karneváli hangulat. Az alsó tagozatosok osztályonként tartottak jelmezes mulatságot, míg a felső tagozatosok közösen ünnepeltek, és táncos produkciók is színesítették a farsangi rendezvényüket.