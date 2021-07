Emberi érdemekről nem, csak isteni kegyelemről beszélhetünk

Karl Jánosné Csepregi Erzsébet édesapja után lett Sárszentlőrinc evangélikus lelkipásztora. Most, augusztus 15-ével nyugdíjba vonul, és elköltözik szeretett falujából, közelebb a gyermekeihez, Gyálra. Itt hagyja a Sió-parti tájat, azt a települést, melynek minden lakóját személyesen ismeri, s ahol – Isten segítségével – oly’ sokat tett, az elnéptelenedés dacára, a megmaradásért.

– Akár általános véleménynek is tekinthető, hiszen sokan gondolják és mondják, hogy a Csepregi család áldásos tevékenysége nagyon meglátszik Sárszentlőrincen. Tanácselnökök, polgármesterek jöttek-mentek, de az evangélikus falu evangélikus lelkipásztorai (az apa, majd a lánya) maradtak, és sokat dolgoztak a közösségért. Mióta is?

– Édesapámat, Csepregi Bélát 1953-ban helyezték ide – mondja Karl Jánosné Csepregi Erzsébet. – Feleségével és hat gyermekével került Sárszentlőrincre, ahol még hárman születtünk: én 1955-ben, aztán a két öcsém. Négyen lettünk lelkészek: egy nővérem, aki már sajnos meghalt, én, aki helyben maradtam, és a két öcsém. Az egyik a fasori evangélikus gimnázium iskolalelkésze, a másik az Evangélikus Hittudományi Egyetem rektora.

– Édesapja hivatalba lépése óta közel hetven év telt el. Most ön nyugdíjba megy, és elhagyja azt a helyet, ahol született, szolgált, szenvedett, szeretett és viszontszerették. Milyen érzés?

– Ez nemcsak egyszemélyi kötődés. Az egész családunk kötődik a faluhoz. Itt nőttek fel azok a testvéreim is, akik nem Lőrincen születtek. Mindannyiunkat megvisel az, hogy egy 68 éves családi jelenlét véget ér. A helybeliek két lelkipásztort ismertek, az édesapámat és engem, velünk azonosították az evangélikus egyházat. Furcsa lesz nekik is a változás. De remélem, hogy az utódom kedvező fogadtatásban részesül, és meg tudja szólítani azokba a rétegekbe tartozókat is, akiket nekem nem sikerült a 36 éves szolgálati időm alatt.

– Ez egy egytemplomos, tisztán evangélikus falu. Mindenkit ön keresztelt, esketett és temetett?

– A hitgyakorlók száma, mint mindenütt, nálunk is erősen csökken. Évente körülbelül 15–20 temetés, 15 keresztelés van, esketés csak egy-kettő. Némelyik esztendőben egy se. Nézegettem egyszer az egyházfenntartói hozzájárulást fizetők listáját. A hetvenes években még több mint hatszázan voltak, ma nagyjából ötvenen alkotják ezt a kört. A lélekszám egészében véve is apad. Régebben kétezer fölötti volt, fiatalkoromban 1500, most, az idetartozó Uzddal, Alsópéllel együtt is alig több mint ezer. Munka nemigen van helyben, az egykor algimnáziummal is büszkélkedő településen ma már csak óvoda és alsó tagozatos iskola működik. Ám, dacára annak, hogy fogyóban a gyülekezet, eleven a kapcsolata a faluval. Tartunk óvodai, iskolai hit­oktatást, táboroztatunk, a rendezvényeinkre mindenkit hívunk, meghívókat minden házba eljuttatunk, igemagyarázatokat szintén. Mindenkihez szólni kívánunk.

– A cselekedetek is beszédesek, nemcsak a szavak. Mi mindent hagy itt, mi épült az ön működési ideje alatt?

– Például a közösségi célokat is szolgáló lelkészlakás. Én még a régi parókia épületében születtem, amit 2004-ben le kellett bontani, mert életveszélyessé nyilvánították. Az országos egyházi vezetés döntött úgy, hogy mivel Sárszentlőrinc nagy múltú, gyülekezettörténeti jelentőségű település, egykori püspöki székhely, ahol eredményes a cigány misszió, fontos, hogy legyen helyben élő lelkésze. Ezért megkezdődhetett az építkezés. Ezzel a vezérigével szenteltük 2006-ban: „Örömöm telik abban, hogy jót tegyek velük.” És többször megtapasztaltuk az évek során, hogy az Úristen kinyilvánította: örömére szolgál, ha ezzel a fogyó, elerőtlenedő gyülekezettel jót tesz. Megkönnyítette az életünket. Sok emlékezetes rendezvényt tarthattunk az új gyülekezeti termünkben, többször felújíthattuk a templomunkat, kicseréltethettük az óraszerkezetet, pótolhattuk a hiányzó középső harangot, Isten jótéteményeinek és helyi, illetve elszármazott támogatóknak köszönhetően.

– Lelki értelemben véve mit hagy itt?

– Itt hagyok egy olyan közösséget, melynek tagjait kívülről-belülről jól ismerem és szeretem. Kicsiket, nagyokat, gyülekezethez tartozókat és nem tartozókat. Itt hagyok egy olyan gyülekezetet, amelynek a múltjára büszke lehettem, és nagy kedvvel kutattam a régi dokumentumai között a levéltárban. A kutatási eredményekről kiadványokat készítettünk, ami megint csak sok örömet okozott. Kiszélesítve a kört: a falut körülvevő természeti környezet is gyönyörködtet, sokat sétálok, a kert végében ott a Sió-part a naponta megújuló, felemelő látványával. Ez is erősíti a lelkemet. De mindez itt marad, én meg megyek a férjemmel, közelebb a gyerekeinkhez, Gyálra, a fővárosi agglomerációba. Minden ember életében vannak változások, és ezt elfogadom. A lelki szálak megmaradnak, de fizikailag már nem leszek itt.

– Vissza fog járni?

– Egy darabig biztosan. A nyugdíjazásom dátuma augusztus 15., de az alapítványi feladatok átadása, a kuratórium újjáválasztása valószínűleg hosszabb folyamat lesz.

– Milyen alapítvány?

– A Zsivora György Népfőiskolai Alapítvány, amit 1995-ben hozott létre a gyülekezet. Egy felajánlásnak köszönhetően, kárpótlási jegyek által háromszázezer forinthoz jutottunk, s ezt használtuk alaptőkének. Sokan köszönhettek sokat az alapítványnak a faluban az elmúlt több mint 25 év során, munkahelyteremtésben, szociális segítségnyújtásban, képzésekben. Mi működtetjük a teleházat, van négy dolgozónk: két közhasznú foglalkoztatott, egy teleházi asszisztens és egy temetőgondnok. Végzünk rendezvényszervezést, cigány missziót, ruhaosztást, kézbesítést, épület- és közterület-karbantartást.

– Az új helyén szolgálatokat, istentiszteleteket fog még vállalni?

– Már több helyről megkerestek Gyál-környékiek. Igény van a besegítésre, kisegítésre a lelkészhiány miatt. Először szeretném felmérni a helyet, a helyzetet és a lehetőségeimet. Hova kerültem, milyen szellemi, fizikai, lelki kapacitásom marad a váltás után? És ha úgy néz ki, hogy ad még erőt az Úristen, akkor szívesen látok el szolgálatot, mint helyettesítő lelkész. Azt már nem bírnám, hogy rajtam legyen egy gyülekezet terhe, adminisztratív és szervezési feladatok, plusz a lelki nyomás a templomból el-elmaradozók miatt. Itt, Sárszentlőrincen rengeteg vívódást okozott nekem, hogy a hitgyakorlók létszámcsökkenése mennyiben lehet az én hibám. Tudom, hogy politikai, társadalmi, gazdasági változások formálják egy-egy közösség életét, de az önvizsgáló ember akkor sem mentesül attól, hogy a saját felelősségéről ne gondolkozzon el.

– És a saját érdemeiről szokott gondolkodni? Mi nem lenne Sárszentlőrincen, ha ön és családja nem itt él?

– Emberi érdemekről nem beszélhetünk, csak isteni kegyelemről. Ami sikeresen megvalósult, azt Neki köszönöm meg, ami hiányosság volt a részemről, azt is az Ő kezébe teszem le. Végtelen nagy hála van bennem. Elrepült ez a 36 év, mint egy pillanat, megszámlálhatatlan, örömteli közösségi élményt hozva. Gazdagnak és megajándékozottnak érzem magam. S remélem, hogy a közösség tagjai is visszatekintve az együtt töltött időszakra, megajándékozottnak érzik magukat a Teremtő által. Ha így van, akkor boldogan megyek el, és boldogan mondom azt, hogy köszönöm, Istenem!