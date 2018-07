Esőben is megrendezték a bátaszéki Táncolj velünk! Utcafesztivált

Eleredt az eső, de a kávézóban menedéket találtak mind a szervezők, mind a táncolni vágyók péntek kora este Bátaszéken.

Délután öt óra, az ég szürke, és a levegő páratartalma nagyon magas. Bátaszéken viszont utcabált tartanának. Nem telt bele öt percbe, és mindenki, aki tervezte a részvételt rájött: ma nem táncolnak az utcán. Ugyanakkor volt hová menekülni, hiszen a kávézó nyitva állt, így a szervezők bepakolták a felszereléseket, előkészítették a terepet, elhelyeztek két ventilátort, és vártak.

Félhét környékén még szinte senki sem tartózkodott a kávézóban. Mindenki bizakodó volt, hitték, hogy a cudar idő ellenére eljön Bátaszék lakossága, és táncol egy jót. Ehhez ráadásul minden adott is volt: profi hang, a Dolce Dance Tánciskola táncosai, akik immáron második alkalommal jöttek el a bátaszéki rendezvényre. Az idei sorozat abban különbözik a többitől – mondta Kalmár Éva, a szervező –, hogy eddig minden alkalommal más és más táncegyütteseket hívtunk, most azonban mind a három foglalkozásra a Dolce Dance Tánciskolát kértük meg, így, aki minden alkalmon részt vesz, egy mini tánckurzust teljesít szinte.

Hét óra után elkezdtek szivárogni az emberek. Cipőket cseréltek, majd előkerültek a nasik, és a vizes palackok is. Csalfa volt ugyanakkor mindez: a sorban érkező tömeg java része a Dolce Dance Tánciskola táncosaiból állt: az eső kibabrált mind a szervezőkkel, mind a táncolni vágyókkal. Bizonyára sokaknak nem volt kedve esőben kimozdulni, valamint azt is biztosra vehetjük, hogy sokan abban a tudatban dőltek hátra, hogy elmaradt a rendezvény. Ámbár nem esett pánikba senki sem: Mészáros János, a táncstúdió vezetője, és az utcabál táncoktatója, profihoz méltó munkát végzett. Előbb következett a saját, betanult koreográfiájuk, amit pazar módon vezényelt le, majd ösztökélni tudta a jelenlévő, nem túl nagy számú közönséget a tánctanulásra.

– Elsősorban Latin-amerikai táncokat oktatnak és művelnek, a legutóbb salsát és merengue típusú táncokat tanítottak – közölte a szervező –, most pedig elsősorban reggaeton és bachata lesz a terítéken. Az esemény úgy épül fel, hogy rövid bemutatót tartanak a táncosok, azt követően pedig az oktatásé és a közönségé lesz a főszerep, remélhetőleg.

Kalmár Éva remélte, hogy ismét sikeresen zárul majd az esemény, ahogyan az előző, három héttel ezelőtti, amikor annyian voltak, hogy nem maradt ülőhely a látogatók számára. – A legutóbbi utcabál, mondhatjuk, a legsikeresebb rendezvényünk volt. Nagyon sokan jöttek el, ennek egyik oka lehet az is, hogy az oktatást tartó csapat is nagy számban képviseltette magát, így a félősebbek is bátran beállhattak a tömegbe – tette hozzá.

Ebben az esztendőben tehát a Latin-amerikai táncoké a főszerep, de korábban lehetőséget kaptak más csoportok táncai is, főképp az országban, valamint a környéken élő népcsoportokat érintetve: volt felvidéki, székely, sváb táncoktatás, ahogyan görög és szerb is, de megesett, hogy afrikai táncok uralták az Árpád utca aszfaltját.

Annak ellenére, hogy az idő nem adott sok okot a vidámságra, a jelenlévők egytől egyig boldognak tűntek, próbálták élvezni a táncot, az este békében és szórakozásban telt el – talán még egy kicsit jót is tett az eső, hiszen barátibb, családiasabb légkörben tudták jól érezni magukat az egybegyűltek, és ki tudja, még barátságok is köttethettek.