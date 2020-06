Az eső már nagyon kellett, a szél viszont kevésbé

Hozza a formáját Medárd, alig telik el úgy egy-egy nap, hogy a megye valamelyik szegletében ne esne az eső, ne törne ki egy-egy vihar. Kedden szép, csendes esőre ébredtünk, a mezőgazdasági termelők nagy örömére. Reggel nyolc óráig közel húsz milliméternyi hullott belőle Szekszárd környékén, kicsit délebbre, például Bátaszéken vagy Bátán már ennek csak a fele. Végre fellélegezhettek a kukoricák, a napraforgók, de a gyümölcsfák is, hiszen az elmúlt napokban már a kókadt leveleiken is látszott az aszály nyoma.

Dr. Vörös Géza szekszárdi agrárszakmérnök elmondta, júniusban eddig 35-40 milliméternyi eső hullott a keddi húsz milliméterrel együtt. Nagyon kellett már az eső, sajnos azonban a gabonának – búzának, árpának – már nem sokat használt, sőt, a búzánál most a fuzáriumos fertőzésre is figyelni kell.

Esőből eddig nem volt sok, szélből annál inkább. Nagy kárt okozott a szőlőültetvényekben, letördelte a hajtásokat. Az időjárás ugyanakkor nagyon kedvez a gazosodásnak és a parlagfű szaporodásának is.

Júniusban, akárcsak májusban az átlaghőmérséklet alacsonyabb volt a sokévi átlagnál. Júniusban például eddig egyetlen hőségnap volt, vagyis olyan nap, amikor a hőmérséklet elérte a harminc fokot, noha ilyenkor már ez sokkal gyakoribb szokott lenni.

Nem járt jól az, aki június első felére vagy épp erre a hétre tervezte a szabadságát, mert inkább emlékeztetett az időjárás tavaszra, mint kora nyárra. A folytatás sem túl biztató, június második felében ugyan lesz egy-egy melegebb nap, majd ismét egy hidegfront borítja fel a nyarat.

Igazi nyár is lesz

Az igazi forróságra július első felében, illetve augusztusban több hullámban és szeptember első két hetében számíthatunk. A nyár változékony és rapszodikus lesz, ritkán lesz harminc foknál is melegebb, tartós kánikula. Amit talán sokan nem is bánnak. Több előrejelzés, köztük a Dávid-féle naptár is, július első hetére ígéri az első nagyobb meleget. Ekkorra érdemes a nyaralást lefoglalni, mert ekkor tartósan harminc fok feletti nyárias időnk lesz.