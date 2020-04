Esténként sokan várják Gáti László kívánságműsorát

Negyven éve van a zenei pályán, de a jelenlegi helyzet számára is új és különleges. Művész ember négy fal között, fellépések, közönség és nekik játszott muzsika nélkül... Ám Gáti László elhatározta, hogy véget vet a partra vetett hal állapotnak.

– Korábban minden héten többször is felléptem különböző rendezvényeken – kezdte az elején a billentyűs hangszerek mestere. – Sőt, amikor tizenöt éven át a vendéglátóiparban dolgoztam, szinte nem volt olyan nap, hogy esténként ne játszottam volna. Huszonegy éve zárt be Szekszárdon az az étterem, mely ezen pályafutásom utolsó állomása volt. Egyébként számos hasonló helyszínen zenéltem és énekeltem is, de előbb-utóbb valamennyi bezárt. Nem miattam! – pontosított kellően tréfás hangsúllyal.

Azóta Gáti László lakodalmak, nyugdíjas-találkozók, mulatós összejövetelek és könnyűzenei programok közkedvelt vendégművésze. A Bartina Néptánc Egyesület táncosainak próbáin is szolgáltatta a vérpezsdítő dallamokat. Nem panaszkodhatott üres órákra az elmúlt időszakban sem. Ám a járványveszély némaságra kárhoztatta őt és hangszereit is.

– Nekem a munka, a közönségnek pedig a produkció hiányzik – mutatott rá. – Megoldást kerestem és arra jutottam, hogy itthonról, azaz a lakásom szobájából fogok zenélni mindazoknak, akik kíváncsiak rám. Korábban néhány alkalommal, mondhatni kísérleti jelleggel már próbálkoztam ezzel a kezdeményezéssel. Most viszont egyik barátom, egy műszaki vénájú ember ellátott olyan technikai háttérrel, melynek révén jól működik a közösségi kommunikáció is. A legnagyobb közösségi portálon majd’ minden este, tehát heti négy-öt alkalommal élő adással jelentkezem.

A műsor szerkezete viszonylag gyorsan kialakult, illetve megszilárdult. Gáti László mintegy két órán keresztül a nagyérdemű publikum zenei óhajainak tesz eleget. Formai szempontból ez úgy fest, hogy billentyűs hangszere – zongrája, avagy szintetizátora – mögé ül, áttekinti a monitoron megjelent igényeket és máris kezdődik a zenés-énekes kívánságműsor.

Csúcsminőségre törekszik

A korosztály vegyes – az életkor a kisiskolástól egészen a nyugdíjasig terjed – , így a közönség a lehető legkülönbözőbb szerzeményeket kéri. Nincs kitüntetett helye valamely stílusnak vagy konkrét melódiának. A klasszikus kompozícióktól kezdve a népdalon és a mulatós nótákon keresztül a rockzenéig mindenféle muzsikát egyaránt igényel a nagyérdemű publikum. Gáti László ugyanakkor nem titkolta: jóllehet négy évtized zenei tudásával és rutinjával van felvértezve, mindent azért ő sem tud prezentálni.

– Repertoáromon több ezer zeneszám szerepel – tette hozzá. – De csak magának a pop műfajnak is gyakorlatilag végtelenül kiterjedt és színes a skálája. Egy általam nem ismert szerzemény helyett ez esetben keresünk valami mást. Még nem fordult elő, hogy bárkinek is csalódást okoztam volna. Egyébként miután ennyien és ennyire figyelnek rám, ez teljesítendő feladatot is jelent számomra. Azaz, miképpen korábban a nyílt színi koncerteken, most otthon a négy fal között sem engedhetem meg magamnak, hogy minőségben ne a maximumot nyújtsam.