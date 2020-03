Evangelizál az informatikus, aki fiatal korában rocker volt

Egy bibliakörből jött létre a szekszárdi Sejt-evangelizációs Közösség, az országban az elsők között, 2016-ban, az akkori káplán, Cseh Péter Mihály hathatós közreműködésével. A vezető Priskin Zsolt.

– Hogy kerül egy informatikus kapcsolatba a hittel?

– Nem mint informatikus, hanem, mint apa váltam hívővé – mondja Priskin Zsolt. – Négy gyermekünk van, s a legnagyobb lány iskolaválasztásakor elmentünk a katolikus iskola nyílt napjára. Engem akkor még egyáltalán nem érdekelt a vallás. Az akkori plébános, Bacsmai László beszélt a szülőknek a keresztény kultúráról, ami nagyon megfogott. Elkezdtem templomba járni, és 32 évesen, 2010-ben megtértem, a feleségemmel együtt.

– És pár évvel később már evangelizációs csoportot vezet? Mit kell tudni erről a közösségről?

– A kezdeményezés Olaszországból indult. Harminc évvel ezelőtt Milánóban Don Piergiorgio Perini atya kezdte meg a szervezést. Úgy látta, hogy a plébániai élet nem eléggé pezseg, nincsenek igazán aktív közösségek. Egy amerikai példa alapján látott munkához, néhány csoportot helyben létrehozva, s lassan kibontakoztatva a sejtevangelizációs rendszert. Házaknál működő kis közösségekről van szó, melyeknek tagjai a hétköznapi életben tevékenykednek. S persze a plébánián is, a templomban is rendszeresen találkoznak.

– Hozzánk mikorra jutott el?

– Magyarországra a 2010-es évek elején került a sejtevangelizáció, először Kaposvárra. Az ottani tapasztalatokat átvéve indultunk. Egy darabig együtt maradtunk, aztán a káplánunk kettéosztott bennünket. Ez a sejt lényege: osztódással szaporodik. Mindenki a családjából, a munkahelyéről vonzza be az embereket. Ez tulajdonképpen a hit gyakorlati terjesztése, az evangelizálás.

– Mennyire hatékony ez a tevékenység?

– Aki nyitott erre, csak azt lehet megszólítani. Aki eleve zárt a hit dolgai iránt, azzal nem tudunk mit kezdeni. Aki nyitott, azért először is imádkozunk, szolgálatokat teszünk neki, segítjük problémái megoldásában. Amikor felfedezi, hogy jelen vagyunk az életében, s rákérdez, hogy miért, akkor lehet tanúságot tenni, Jézusról és a hitről beszélni, remélve, hogy továbbra is nyitott marad… Mindemellett a katolikus iskolában alakult egy gyermekcsoport, Nyisztorné Mihola Zsuzsanna vezetésével, és mi, felnőttek is hamarosan eljutunk egy újabb osztódásig. Közben a lányom, Rebeka középiskolás lett, és elvitte Pécsre, a Szent Margit Kollégiumba. Nevelőkkel együtt működtetik az ottani közösséget.

– Konkrétan miből áll ez a működtetés?

– Ápoljuk a hitet másokat is bevonva és néha továbbképzéseket is tartva. Hetente találkoznak a kis csoport tagjai valamelyik családnál, a plébánián olykor minden kisközösség összejön, és évente egyszer-kétszer lelkigyakorlatokon is részt veszünk. Most lesz itt Szekszárdon egy kéthónapos tematikus tanfolyam Blaskovich Marietta szervezésében.

– Saját életét hogyan látja: honnan hová jutott?

– Fiatalon a rockzene bűvöletében éltem. Doboltam is. Kerestem az utamat. Programozó lettem. Közben mindig arra vágytam, hogy valamiben kiteljesedhessek. Az informatikában, úgy tűnt, hogy megtalálom a nekem való helyet, a sikert, de nem. Csak a megtérésem után éreztem úgy: van remény a teljesség elérésére Isten által. Ha az ember hittel él, a nehézségek dacára is boldog. Hívást éreztem, elhivatottságot, a hit továbbadása iránti vágyat. Kiderült, hogy van adottságom közösségvezetésre, de véletlenül sem áhítozom olyan sikerre, ami hiteltelenné tenné ezt az ügyet. Továbbadom, amit kapok. Ennyi az egész.

Júniusban diakónussá szentelik Priskin Zsolt 1978-ban született. Pakson informatikus, családjával Szekszárdon él, négy lánya van. Fiatal korában nem volt hívő, de 2010-ben megtért, végigjárta a kétéves katekumenátust, megkeresztelkedett, elvégezte az elsőáldozást és bérmálkozott. A következő szekszárdi katekumenátus csoportnál már befogadóként, tanúságtevőként volt jelen. Beiratkozott a pécsi teológiára; az ötéves képzés végén jár, most írja a szakdolgozatát. Közben elkezdte a kétéves diakónusképzőt; azt is most fejezi be. (Június 20-án lesz az egyházmegye négy új diakónusának szentelése Pécsen.) Vezeti a szekszárdi plébániához kötődő sejtevangelizációs munkát. A kezdeményezés harminc éve indult Milánóból. Az évforduló kapcsán, a sejtközösségek tagjai – köztük a szekszárdiak is – 2019. november 18-án találkozhattak Ferenc pápával Rómában.

Borítóképünkön: Házaknál tartanak kiscsoportos, hitépítő összejöveteleket; középen Priskin Zsolt