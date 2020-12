Ez nem egy átlagos karácsony, felelősek vagyunk egymásért

Az idei év karácsonya teljesen másként alakul mindenkinek a vírus miatt. Hogyan lehet erre készülni akkor, ha az ember egyedülálló, idős nagyszülő, ha családos, de felnőtt gyermekei vannak, vagy ha más-más országban élünk, illetve ha kisgyermekes szülők vagyunk? Hogyan éljük túl azt a napot, amire egész évben készülünk, és ami gyermekkorunk óta a legszebb ünnep? A válaszokat Kovácsné Kaszás Beatrix pszichológustól kaptuk meg, aki két évvel ezelőttig hosszú éveken keresztül a szekszárdi szakszolgálat igazgatója volt.

– A karácsony a családok többségének a szeretetet, az együtt töltött időt, az egymásra figyelést jelenti. Ezért is várjuk annyira. Ugyanakkor egyben egy érzékeny időszak is, hiszen ezek a napok – aki magányos, vagy csak egyedül kénytelen az ünnepeket eltölteni, esetleg családon belül sok a feszültség – nem a békéről, szeretetről szólnak. Az idei évet „megkoronázza” még a vírus is, ami újabb nehézséget jelent.

– Az egész 2020-as évünk más volt, mint a korábban élt életünk, és ezt a „mást” az év elejétől éreztük, március közepére azonban bizonyossá vált azok számára is, akik talán nem gondolták a változást addig komolyan – mondta Kovácsné Kaszás Beatrix pszichológus. Meg kellett tanulni tavasztól kezdődően az izolációt, és sajnos át kellett élni családtagok – vagy akár saját magunk – súlyos egészségügyi problémáit vagy nehéz egzisztenciális összeroppanásait. Még akit a járvány ennyire súlyosan nem is érintett, a folyamatosan áradó hiteles vagy hamis információk okozta félelemeket, szorongásokat mindenki megtapasztalta. Mindannyiunk szorongását csökkenthette volna, ha nagyon pontos és biztos tudásunk van a velünk és körülöttünk lévő helyzetről, de sajnos ezzel nem rendelkeztünk. Nem volt, és nincs jövőképünk, és ez alapvetően meghatározza és generálja félelemeinket.

– Tudomásul kellett venni, hogy önmagunk és mások védelmét csak az elkülönülés és a szabályok betartása árán tudjuk megvalósítani. Tehát nem ért bennünket váratlanul a karácsonyi szükséges izoláció, volt ideje a családoknak erre felkészülni. Általában azt gondoljuk, hogy egyedül lenni nem jó, társra, családra, közösségre van szükségünk. Szerintem minden család végigbeszélte már, hogy a karácsonyi ünnepeket hogyan fogják eltölteni, ki mennyit tud bevállalni a betegség esetleges kockázatából.

– Az ünnepek, évfordulók keretet adnak a mindennapi életünknek, és a keretekből való kilépés, a megszokotton való változtatás nem könnyű. Azok a családok, ahol is a tagok feltétlen védelmére rendezkedtek be, újra keretezik az idei ünnepeket, képesek változtatni és jól megélni a változtatást. Elfogadják, értelmezik, hogy jelenleg azzal teszik a legjobbat, ha online vagy telefonon tartják egymással a kapcsolatot. Vannak olyan élethelyzetek – és a jelenlegi is ilyen – amikor nem az érzelmeink mentén kell a döntéseinket meghozni, hanem józanul, észérvek alapján. Nehéz nélkülözni szeretteinket – és nem csak karácsonykor, hanem az év minden napján. De azt tudom tanácsolni akár idősebb, akár fiatalabb korosztályról van szó, hogy béküljünk ki a jelenlegi korlátozó élethelyzettel. A szeretetünk nem fog attól változni, hogy most karácsonykor korlátozott lesz a találkozás, az együtt töltött idő. Ahogy telik az idő, lelkileg azokat is megviseli a vírus miatt kialakult kijárási korlátozás, akik amúgy nem szoktak késő este eljárni otthonról. Nem szeretjük, ha mások korlátozzák a szabadságunkat még a legkisebb dolgokban sem. A nagyobb létszámú rendezvények elmaradása, a kijárási korlátozás esetében is azt érezhetjük, hogy mások szűkítik be az énhatáraimat. Itt ismét a tudatosabb, ésszerűbb énünk kerüljön elő. Gondoljuk végig, tényleg sérti a személyiségemet a fennálló korlátozás? A saját komfort­zónám beszűkítésével mással viszont jót cselekszem (nem fertőzöm, védem), és ennek megélése talán feloldhatja a korlátozásokból eredő frusztrációmat. Talán most van az az élethelyzet, amikor rá kell jönnünk, hogy nem csak önmagamért vagyok felelős, hanem másokért is. Ennek tudatos megélése a saját személyiség megerősödését is hozhatja.

– Mennyi idő kell ahhoz, hogy az emberek regenerálódjanak és újra úgy éljenek, mint egy évvel ezelőtt?

– Néha nagyon kilátástalannak tűnik az adott nap, és akit közvetlenül érintett betegség vagy elhalálozás, annak a gyászfeldolgozáshoz idő kell. A gyászban érintett családoknak egy-két év mindenképpen szükséges ahhoz, hogy feldolgozzák a szeretett hozzátartozó elvesztését, és ezt az időt erre rá kell szánni. A veszteség feldolgozása most különösen azért nehéz, mert nem tudnak ott lenni a beteg mellett, nem tudják elkísérni az úton, kórház, csövek, gépek teszik nehézzé a gondolatot. Az egészségben, egzisztenciálisan nem érintett családok hamar visszatérnek a korábbi, megszokott életmódjukhoz. Nem fogunk egyhamar elfeledkezni félelmeinkről, rossz, szorongató érzéseinkről, de ezek az emlékek segíthetnek bennünket a későbbiekben az önfegyelem és az önkontroll gyakorlásában.