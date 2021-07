Ezek a növények tartják távol a szúnyogokat

Ezt ne hagyja ki! Előre megtervezett baloldali médiakampány lehet az állítólagos lehallgatások ügye

Kellemes nyári estéken jó érzés kiülni a teraszra vagy az erkélyre baráti társasággal. Ám a szúnyogok sokszor teszik tönkre az ilyen estéket. Hogy megússzuk a vérszívó rovarok támadását, érdemes okosan megválogatni a terasz, a balkon vagy az erkély növényeit.

Vannak ugyanis olyan növények, melyek nemcsak szépek, de hasznosak is, mivel képesek a szúnyogok elűzésére.

Ilyen például a büdöske: ez egy meglehetősen erős szagú virág, mely az őszirózsafélék családjába tartozik. Szép, élénk, narancssárga virágokat hoz, melyek nemcsak a szúnyogokat, de más rovarokat is távol tartanak. A bojtocska kékes vagy lilás virágú, kedves megjelenésű növény, mely könnyen gondozható. Kerülhet nagyon napos erkélyre is, mert jól tűri a meleget, az erős napfényt. A kakassarkantyú a napos és félárnyékos erkélyekre, balkonokra való, ezt a növényt is érdemes ültetni a szúnyogok ellen. A gondozása egyszerű, nem igényel különösebb szakértelmet. Levelei kámforillatot bocsátanak ki, ami nemcsak a szúnyogokat, de a legyeket és molyokat is távol tartja. A gilisztaűző varádics vagy más néven mezei mimóza szintén az őszirózsafélék családjába tartozik, akárcsak a büdöske. Keserű anyagai, illóolajai taszítják a rovarokat. Nem csak a szúnyogok, hanem a hangyák távol tartására is alkalmas.

A fűszernövények között is több olyan akad, amelyet nemcsak főzéshez használhatunk, hanem a rovarok ellen is bevethetünk. Ilyen többek között a citromfű és macskamenta: ez a két növény nemcsak teának jó, de a szúnyogok is messze elkerülik őket erős illatuk miatt. Emberek számára egyébként ez az illat inkább kellemes, de a rovarok nem kedvelik.

Ételbe, teába A rozmaringnak jellegzetes illata van, melyet a szúnyogok, a molyok és a bolhák sem szeretnek. A zsálya szintén aromás fűszernövény, kesernyés illata távol tartja a szúnyogokat és a hangyákat. Ételekbe is kerülhet, vagy akár teát is főzhetünk belőle. A levendulát talán senkinek sem kell bemutatni, ugyanis meglehetősen népszerű. Virágát szokták ruhásszekrényekbe akasztani, hogy távol tartsa a molyokat, de cserepes növényként a szúnyogok ellen is nagyon hatékony.

