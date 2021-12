Ezeket a hibákat ne kövessük el madáretetésnél!

Élményt ad és kifizetődő is a téli madáretetés, hiszen nem csak pompás látványt is nyújtanak a hátsó kertben, vagy a verandán falatozva, de tavasszal megszabadítanak minket a kártevőktől a hálás kis jószágok. Fontos, hogy az év leghidegebb szakaszában mivel és hogyan tudunk segíteni rajtuk.

Ezt ne hagyja ki! Jakab Péter élettársát főtitkárnőnek hívják a Jobbikban

Nem csak az itthon telelő madarakkal találkozhatunk a városban, vagy a hátsó kertünkben. Hága Krisztián, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület önkéntese elmondta, hogy az enyhülő időjárási körülmények miatt egyre több vonuló madár marad hazánkban télire is. Arról nem is beszélve, hogy északabbról szintén érkeznek hozzánk madarak áttelelni. Tehát nem csak verebekkel, pintyekkel és cinkékkel találkozhatunk, hanem vándorló fajok is betévedhetnek etetőinkbe, mint például a fenyőpinty.

Ha többféle fajt is szeretnénk megvendégelni, mindenképp érdemes különféle etetőt készítenünk vagy beszereznünk. Vannak madarak, amelyek inkább a földről szeretnek falatozni, míg mások a biztonságot nyújtó lombkorában maradnak szívesen. Érdemes odafigyelni arra is, hogy a zordabb időjárási körülményektől óvva helyezzük el őket.

Hága Krisztián felhívta a figyelmet arra, hogy ha lehetőségünk van rá, érdemes az örökzöldek közelébe is etetőt kihelyeznünk, ugyanis itt vannak a madarak a legnagyobb biztonságban a házi kedvencek és a ragadozók elől. Nem csak a macskák miatt lehetnek veszélyben az etetett kis szárnyasok, a karvalyok is felfedezhetik ezeket a lelőhelyeket. Amennyiben nagyobb etetőt választunk, több eleséget tudunk kihelyezni.

Az etetést az első tartósabb fagyoknál érdemes elkezdeni. Fontos, hogy a madarak egészen a tél végéig számítanak az általunk kihelyezett táplálékra, így ha egyszer elkezdtük, tavaszig ne hagyjuk abba. A költési időszak kezdetével azonban ne etessünk tovább, ugyanis a könnyen elérhető táplálékforrást fogják választani a fiókák etetésére is, így azon túl, hogy a káros rovarokat sem szedegetik össze, könnyen okozhatjuk a fészekalj pusztulását is.

Ezek a tévhitek bajt okozhatnak A legtöbb madár az olajos magvakat, és gyümölcsöket fogja keresni, mivel hideg időben fontos, hogy magas zsír vagy olajtartalmú élelemhez jussanak. Hága Krisztián kiemelte, hogy erre tökéletes lehet a szalonna vagy faggyú is, azonban semmiképp ne az ízesített, sózott változatát helyezzük ki. Kész madáreledeleket is vásárolhatunk, de mi is összeállíthatjuk ezeket házilag különböző magvakból. Pékárut semmilyen formában ne tegyünk nekik ki, mert ezek is könnyen tönkremehetnek, begombásodhatnak, így bélgyulladást okozva a madaraknak. Tévhit szintén, hogy a verebek kitúrják a többi madarat. A pintyfélék szívesebben ülnek be az etetőbe egy teljes étkezésre, míg a cinegék inkább a fák ágain törik fel a megszerzett magokat. Fontos, hogy időnként tisztítsuk a kihelyezett etetők felületét, és lényeges, ha van rá lehetőségünk, helyezzünk el itatót is az etető közelében. Természetesen ennek a vizét is érdemes gyakran cserélni.

Borítóképünkön: Ha elkezdtük a madarak etetését, fontos, hogy tavaszig ne hagyjuk abba