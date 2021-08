Ezekkel a filmekkel várnak a megyei mozik a napokban

Nem tudod eldönteni, mivel töltsd a délutánjaid? Talán tudunk segíteni! Összeszedtük, hogy mit játszanak a következő napokban a megye mozijai, hátha találsz valamit, ami Neked is tetszik.

Szekszárd

Augusztus 19–25. 15 óra

A kuflik és az Akármi

magyar rajzfilm, 72 perc, 2021

Mesélő: Scherer Péter Rendező: Jurik Kristóf



Hivatalos tartalom: Visszatérnek a mozikba a kuflik! Az új rajzfilmben olyan akármik történnek hét kedvencünkkel, hogy az aztán tényleg nem akármi! Zödön elvarázsolt foltját keresi, Valér megpróbál eltévedni, Hilda végtelen hosszú sál kötésébe kezd, Fityirc és Titusz egy különleges kiállításra keverednek, Bélabá világkörüli útjáról mesél, Pofánka pedig majdnem végleg elkavarodik az időben. A harmadik Kuflik mozifilmből azt is megtudhatjuk, miért bánjunk csínján a szőrbogyókkal, mit tegyünk, ha elfurcsul az árnyékunk, hogyan néz ki egy vadonatúj évszak, mire használható az odavissza-gumó, no és legfőképpen: hogy mi is az az Akármi!

Augusztus 19–25. 17 óra

Free Guy

amerikai akció-vígjáték, 115 perc, 2021

Szereplők:

Ryan Reynolds, Jodie Comer, Lil Rel Howery, Joe Keery, Taika Waititi, Utkarsh Ambudkar Rendező: Shawn Levy

Hivatalos tartalom: Egy banki alkalmazott rádöbben, hogy valójában csak egy háttérszereplő egy brutális, nyílt világú videojátékban, a Free Cityben. Úgy dönt hát, kezébe veszi az irányítást, és ő maga lesz saját története főhőse. Nem mellesleg pedig megmenti a világot.

Augusztus 19–25. 19:30 óra

Végtelen útvesztő 2. – Bajnokok csatája /Escape Room: Tournament of Champions/

amerikai misztikus thriller, horror, 88 perc, 2020

Szereplők:

Deborah Ann Woll, Logan Miller, Taylor Russell, Tyler Labine, James Frain, Holland Roden Rendező: Adam Robitel



Hivatalos tartalom: Hat ember összezárva találja magát egy menekülőszobában, ahonnan csak egy újabb menekülőszobába vezet kijárat – és aki hibázik, az nem pontot veszít, hanem az életét. Így indult a Végtelen útvesztő, amelyből az első, hátborzongatóan izgalmas rész végén csupán csak ketten kerültek ki élve. Zoey és Ben megúszta a kalandot, és megfogadta, hogy leleplezi a titokzatos Játékmestert megbízóit. De ők közben új játékot terveztek: a túlélési esély 4%, és Zoey és Ben is játszani fog. Akár akarja, akár nem. 2019 egyik legnagyobb meglepetés sikere, a szokatlanul ravaszul megírt horror/thriller elképesztően népszerű lett az egész világon. Az első rész írója és rendezője újra összefogott, hogy újabb próbáknak vessék alá életben maradt hőseiket, akiknek ezúttal sincs túl sok esélye a túlélésre!

Bölcske

Augusztus 20–22. 16 óra

Croodék: Egy új kor /The Croods: A New Age/

amerikai animációs vígjáték, 95 perc, 2020

Szereplők:

Nicolas Cage, Ryan Reynolds, Emma Stone, Peter Dinklage, Cloris Leachman, Leslie Mann, Catherine Keener Rendező: Joel Crawford



Hivatalos tartalom: Croodéknak kijutott a veszélyekből és a katasztrófákból, az agyaras ősállatoktól a világvége túléléséig, de most az eddigi legnagyobb kihívással kell szembenézniük: egy másik családdal. Croodéknak szükségük van egy új élőhelyre, így aztán az első őscsalád a nyakába veszi a világot, hogy biztonságosabb otthont keressenek. Kisvártatva rábukkannak egy falakkal körülvett édenkertre, amely minden igényüknek megfelel… egy valamit kivéve. Már lakik ott egy másik család: a Jobbagyék. Jobbagyék (hangsúly a „jobb”-on) a míves lombkunyhójukkal, elképesztő találmányaikkal és több hektárnyi frissen öntözött terményeikkel jó pár fokkal Croodék fölött állnak az evolúciós lépcsőn. Amikor befogadják Croodékat – a világ első vendégeit – nem kell sok hozzá, hogy feszültség támadjon az őscsalád és a modern család között. Amikor már minden veszni látszik, egy új veszély mindkét családot nagyszabású kalandba taszítja a falakon kívül, és félre kell tenniük ellentéteiket, erőt kell meríteniük egymásból, és együtt kell megteremteniük a jövőjüket.

Augusztus 20–22. 18 óra

A szerelem röviden /Long Story Short/

ausztrál romantikus vígjáték , 94 perc, 2021

Szereplők:

Rafe Spall, Josh Lawson, Ronny Chieng, Zahra Newman, Noni Hazlehurst, Dena Kaplan Rendező: Josh Lawson

Hivatalos tartalom: A mindent betegesen halogató Teddy esküvőjének másnapján arra ébred, hogy minden perc elteltével egy évet ugrik előre életében. Ahogy jövőjét egy-egy szempillantás alatt látja előre lejátszódni, ráeszmél, hogy ezentúl minden egyes másodpercet ki kell használnia, annak érdekében, hogy ne maradjon le a legszebb pillanatokról és ne veszítse el élete szerelmét.

Augusztus 20–22. 20:30 óra

Gonosz csoda /The Unholy/

amerikai horror, 99 perc, 2021

Szereplők:

Jeffrey Dean Morgan, Cary Elwes, Katie Aselton, William Sadler, Christine Adams, Cricket Brown Rendező: Evan Spiliotopoulos

Hivatalos tartalom: Csoda történt, igazi csoda! Egy kisvárosban élő, siket lányt meglátogat Szűz Mária, és meggyógyítja az ártatlant. Mivel véletlenül egy cinikus, szakmája legszélére sodródott újságíró is éppen ott tartózkodik, az egész világ értesül a csodálatos gyógyulásról – és arról, hogy Alice egyre több embert gyógyít meg. Az egyház eleinte kételkedik, de végül hozzájárul, hogy a lány tömegeknek prédikáljon. És Bainfield felé megindul a hívők áradata. Csakhogy az újságíró nyomozni kezd, és rájön, hogy a helységben százötven évvel korábban történt szörnyű kivégzés kapcsolatban áll a mostani eseményekkel: akkor a helybeliek egy felnőtt nő arcára szögezték Mária képét, és felakasztották. Talán most sem a szent Szűz jött el, hanem az ő legnagyobb ellensége. És ha ez így van, az újságírónak mindenképpen meg kell akadályoznia, hogy Alice annyi ember előtt imádkozzon: mert akkor a Gonosz egyszerre rengeteg lelket rabolhat el… Sam Raimi rendezőként és producerként is bebizonyította már, hogy nagyon ért a hátborzongató, misztikus hangulat megteremtéséhez, a feszültségkeltéshez és nézői holtra rémisztéséhez. Ezúttal producerként gondoskodik róla, hogy mindenki végigizgulja a filmet.

Paks

Augusztus 19. és 22–25. 16:30 óra, illetve aug. 21–22. 14:30 óra

Mancs őrjárat: A film /PAW Patrol: The Movie/

amerikai-kanadai családi film, animációs, 88 perc, 2021

Szereplők:

Iain Armitage, Dax Shepard, Jimmy Kimmel, Yara Shahidi, Marsai Martin, Randall Park, Tyler Perry, Raoul Bhaneja Rendező: Cal Brunker

Hivatalos tartalom: A Mancs őrjárat bevetésre kész! Amikor legnagyobb riválisuk, Humdinger lesz a közeli Kalandváros polgármestere, és egymás után csinálja a kalamajkákat, Ryder, és mindenki kedvenc hős kutyijai nagy sebességre kapcsolnak, hogy szembenézzenek a kihívással. Miközben az egyik kutyusnak zűrös múltja van Kalandvárossal, a csapat segítséget kap egy új szövetségestől, Libertytől, a dörzsölt tacskótól. Együtt, a legújabb kütyükkel, szerkókkal és járgányokkal felszerelkezve a Mancs őrjárat beveti magát, hogy megmentse Kalandváros lakóit, mert a Mancs őrjárat sosem fáradt!

Augusztus 19. és 22–25. 18:15 ó., illetve aug. 21. 16:15 és 20:30 ó.

Augusztus 19. és 22–25. 20 óra, illetve aug. 21. 18 óra

Lőpor turmix /Gunpowder Milkshake/

francia-amerikai akcióthriller, 114 perc, 2021

Szereplők:

Lena Headey, Carla Gugino, Paul Giamatti, Karen Gillan, Michelle Yeoh, Angela Bassett, Chloe Coleman, Michael Smiley Rendező: Navot Papushado



Hivatalos tartalom: Sam (Karen Gillan) mindössze tizenkét éves volt, mikor profi bérgyilkos édesanyja, Scarlet (Lena Headey) kénytelen volt elhagyni őt. Samet a Scarletnek is munkát adó bűnszervezet neveli fel, majd kezdi el alkalmazni.

Tizenöt évvel később Sam anyja nyomdokaiba lépve ritkítja a Szervezet ellenlábasait. Senki sem állhat az útjába, egészen addig, míg egy különösen veszélyes megbízatás során nem sodródik össze a nyolcéves Emilyvel (Chloe Coleman), akit csak úgy tud megvédeni, ha szembenéz saját munkáltatóival.

A vérgőzös küldetésben annak idején rejtélyes körülmények között eltűnt anyja, illetve annak szintén halálos partnerei, a Könyvtárosok (Angela Bassett, Michelle Yeoh és Carla Gugino) lesznek a segítségére.

Források: mafab.hu, mozi.bolcske.hu, szekszardagora.hu, paksimozi.hu