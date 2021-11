Ezekkel a filmekkel várnak a napokban a Tolna megyei mozik

Nem tudod eldönteni, mivel töltsd a délutánjaid? Talán tudunk segíteni! Összeszedtük, hogy mit játszanak a következő napokban a megye mozijai, hátha találsz valamit, ami Neked is tetszik.

Szekszárd

November 18–24. 17 óra

Rejtély a Riviérán /Mystère á Saint-Tropez/

francia krimi-vígjáték, 89 perc, 2020

Szereplők:

Gérard Depardieu, Christian Clavier, Benoît Poelvoorde, Rossy de Palma, Thierry Lhermitte Rendező: Nicolas Benamou



Hivatalos tartalom: Amikor a milliárdos Claude Tranchant feleségét megpróbálják meggyilkolni úgy, hogy az egészet balesetnek álcázzák, az üzletember egy régi barátját hívja segítségül, egy rendőrkapitányt, hogy küldje el hozzá Párizs legjobb nyomozóját. Azonban csak egy detektív szabad, ő azonban általában többet árt mint használ. Indítéka mindenkinek van, de neki lövése sincs…

November 18–21. 19:30 óra

Post Mortem

magyar horror, misztikus thriller, 115 perc, 2020

Szereplők:

Reviczky Gábor, Schell Judit, Anger Zsolt, Klem Viktor, Hámori Gabriella, Björn Freiberg, Nagy Mari Rendező: Bergendy Péter

Hivatalos tartalom: Az első világháború véget ért. A spanyolnáthajárvány lecsendesedett. De sok halott temetetlenül maradt, és ők a mi világunkban rekedtek. És egyre dühösebbek, amiért nem találnak nyugalmat. 1918 fagyos telén Tomás (Klem Viktor) a fiatal vándorfotós abból próbál megélni, hogy halottak utolsó fényképét készíti el a családjuk körében. Egy tízéves kislány hívására eljut egy kis faluba, ahol szokatlanul sok munkája akad, és egyre több természetfölötti jelenséggel találkozik. A kísértetek közölni akarnak vele valamit, és ő elhatározza, hogy kideríti, mi a céljuk. De veszélyes terepen jár: minden rossz mozdulat egy új, az előzőnél is vadabb támadást vált ki. A kísértetek nem akarnak békében élni az élőkkel. Az első igazi magyar horror egy különleges korban, különleges helyszínen játszódik, és elképesztő vizuális effektusokkal, valamint mindig új fordulatot tartogató forgatókönyvvel rémíti és lepi meg nézőit.

November 19–21. 15 óra

Nyúl Péter 2 – Nyúlcipő /Peter Rabbit 2: The Runaway/

ausztrál-amerikai animációs vígjáték, kalandfilm, 85 perc, 2021

Szereplők:

Margot Robbie, Sam Neill, Domhnall Gleeson, Rose Byrne, Hayley Atwell, James Corden, David Oyelowo Rendező: Will Gluck

Hivatalos tartalom: A nagyszájú, kalandra éhes és különlegesen jó fej nyúl történetének moziváltozata elképesztően népszerűvé vált az egész világon. A CGI-animált nagyfülűek és az élő szereplők kombinálásával készített családi vígjáték természetesen nem érhetett véget az első résszel: Nyúl Péter és barátai visszatérnek, és visszatér velük Bea, a bájos kétlábú (Rose Byrne) valamint vőlegénye (Domhnall Gleeson) is.

De a boldog brit vidéket ezúttal lecseréli a nagyváros zaja, ahol semmi sem olyan békés, mint egy ötórai tea: ahova Péter és rokonsága beteszi a tappancsát, ott biztos a felfordulás…

November 22–24. 19:30 óra

Az igazság bajnokai /Retfærdighedens ryttere/

dán vígjáték, 116 perc, 2020

Szereplők:

Mads Mikkelsen, Nikolaj Lie Kaas, Nicolas Bro, Lars Brygmann, Jacob Lohmann, Gustav Lindh Rendező: Anders Thomas Jensen

Hivatalos tartalom: Mathilde egy tragikus vonatbalesetben veszíti el édesanyját. Apja, Markus hivatásos katonaként hosszú éveket töltött távol otthonuktól, most hazatér egyedül maradt lányához. Hamarosan felkeresi Markust egy különös figura, Otto, aki szintén a vonaton utazott és állítja, hogy a baleset nem volt véletlen. A gyilkosságot egy koronatanú kiiktatására tervelték ki, aki az Igazság bajnokai nevű motorosbanda feje ellen tanúskodott volna, Markus felesége pedig csupán véletlen áldozata volt a merényletnek. A katona nem habozik, Ottóval és barátaival – akik a feladatra tökéletesen alkalmatlanok – bosszúhadjáratra indul, még ha ehhez a fél alvilággal le is kell számolnia. Az Oscar-díjas Anders Thomas Jensen (Gengszterek fogadója, Zöld hentesek, Ádám almái, Férfiak és csirkék) dán forgatókönyvíró és filmrendező fekete komédiája újra összehozza a dán filmek legkedveltebb színészeit. A világsztár, Mads Mikkelsen (Még egy kört mindenkinek, Zsivány Egyes: Egy Star Wars-történet, Férfiak és csirkék, A vadászat, Ádám almái, Hannibal) mellett Nikolaj Lie Kaas (A 64-es betegnapló, Palackposta, Fácángyilkosok, Nyomtalanul, Zöld hentesek, Ádám almái), és Nicolas Bro (Férfiak és csirkék, Ádám almái) a főszereplői a filmnek. Az igazság bajnokai nemzetközi premierje az ’A’ kategóriás Rotterdami Nemzetközi Filmfesztiválon volt, ahol az alkotás nyitófilm volt, és versenyben is szerepelt. Az igazság bajnokai négy kategóriában volt jelölt a dán kritikusok díjára, valamint 15 kategóriában jelölték a Dán Filmakadémia éves díjára, a Robert-díjra. Utóbbit négy kategóriában el is nyerte (Legjobb színésznő, női mellékszereplő, zene és vizuális effektusok) a film.

Paks

November 18., 20., 22. és 24. 17:30 óra

Aline – A szerelem hangja /Aline/

kanadai-francia filmdráma, 128 perc, 2020

Szereplők:

Valérie Lemercier, Carole Weyers, Maynard Bagang, Dylan Raffin, Sylvain Marcel, Roger Cross Rendező: Valérie Lemercier

Hivatalos tartalom: Az Aline – A szerelem hangja Céline Dion élettörténetét dolgozza fel egy fiktív személy, Aline Dieu karakterén keresztül. A film ugyanakkor a legendás énekes életútjának és karrierének állomásait érinti, s benne felhangzanak olyan Céline Dion slágerek, mint a Let’s Talk About Love, az All By Myself, az I’m Alive vagy a My Heart Will Go On.

Aline Dieu tizennegyedik gyerekként születik egy kanadai zenerajongó családba. Csodálatos hangjával és tehetségével már kisgyermekként elbűvöli a hallgatóságot. Hamarosan felfedezi egy producer, aki meg van róla győződve, hogy a világ leghíresebb énekesnőjévé teszi a tinédzsert. A producer-mentor, Guy-Claude azonban rövidesen sokkal többet jelent a tinilánynak. Ragaszkodása szerelemmé alakul, s legyőz minden ellenállást. Aline Dieu eközben hatalmas világsztárrá válik, s már csak a szerelem beteljesülése hiányzik a tökéletes boldogságához.

November 19., 21. és 23. 20 óra

November 19., 21. és 23. 17:30 óra

Utolsó éjszaka a Sohóban /Last Night in Soho/

angol thriller, horror-dráma, 116 perc, 2021

Szereplők:

Anya Taylor-Joy, Matt Smith, Terence Stamp, Rita Tushingham, Diana Rigg, James Phelps Rendező: Edgar Wright

Hivatalos tartalom: Edgar Wright pszichothrillere egy fiatal lányról szól, akinek a divattervezés a szenvedélye. Rejtélyes módon képes belépni a hatvanas évekbe, ahol találkozik bálványával, egy káprázatos feltörekvő énekessel. Ám az 1960-as évek Londonja nem teljesen az, aminek tűnik: olyan, mintha az idő szétesne, és ennek megvannak a maga baljós következményei…

November 18., 20., 22. és 24. 20 óra

Örökkévalók /Eternals/

amerikai kalandfilm, akciófilm, dráma, 157 perc, 2021

Szereplők:

Angelina Jolie, Salma Hayek, Kit Harington, Richard Madden, Kumail Nanjiani, Gemma Chan Rendező: Chloé Zhao

Hivatalos tartalom: A Marvel Studios új filmje, az Örökkévalók egy csapat földöntúli hőst követ nyomon, akik az emberiség hajnala óta védelmezik a Földet. Amikor rég elveszettnek hitt, rettentő lények térnek vissza rejtélyes körülmények között, az Örökkévalók összegyűlnek, hogy ismét az emberek segítségére siessenek.

November 20. 13:30 óra

Ainbo – A dzsungel hercegnője /AINBO: Spirit of the Amazon/

perui-holland animációs vígjáték, kalandfilm, 84 perc, 2021

Szereplők:

Bernardo de Paula, Joe Hernandez, Thom Hoffman, Lola Raie, Yeni Alvarez, Alejandra Gollas Rendező: Richard Claus, Jose Zelada

Hivatalos tartalom: Évezredeken keresztül az ember és a természet tökéletes harmóniában volt, ám az ember megtörte ezt az egyensúlyt és a vadon, benne megannyi élőlénnyel, veszélybe került. Ainbo, a fiatal amazon, nem a legügyesebb harcos, ám annál nagyobb szíve van. Ő és két szőrös kis barátja képesek csak megállítani a dzsungelre leselkedő veszélyt.

November 21. 13:15 óra

Hibás Ron /Ron’s Gone Wrong/

amerikai-angol-kanadai animációs vígjáték, 93 perc, 2021

Szereplők:

Zach Galifianakis, Olivia Colman, Jack Grazer, Ed Helms, Kim Rhodes, Justice Smith, Thomas Barbusca Rendező: Sarah Smith, Jean-Philippe Vine



Hivatalos tartalom: A Twentieth Century Studios és a Locksmith Animation a közösségi média korában játszódó filmjének főszereplői Barney, a társaitól idegenkedő általános iskolás fiú és újdonsült beszélő digitális eszköze, Ron, akinek fő funkciója, hogy felhasználója legjobb barátja legyen. Ron mulatságos meghibásodásai olyan izgalmas kalandokat idéznek elő, melyek során a fiú és robotja megtanulják, az igazi barátságok bizony nem mindig működnek olajozottan.

November 20–21. 15:15 óra

Spencer

angol-német-chilei történelmi dráma, 111 perc, 2021 (magyar felirattal!)

Szereplők:

Kristen Stewart, Sally Hawkins, Timothy Spall, Sean Harris, Jack Farthing, Amy Manson, Stella Gonet Rendező: Pablo Larraín

Hivatalos tartalom: Diana hercegnő és Károly herceg házassága már rég zátonyra futott. Az afférokról és válásról szóló pletykák dacára a királynő sandringhami kastélyában békés körülmények között folyik a készülődés a karácsonyi összejövetelre. Evészet-ivászat, lövészet és vadászat van terítéken. Diana jól ismeri a menetrendet. Ám ebben az évben a dolgok egészen máshogy alakulnak majd. A Spencer a fantázia segítségével mutatja be, mi is történhetett azon a pár sorsfordító napon.

Bölcske

November 19–21. 16 óra

Álomnagyi 2. /C’est quoi ce papy?!/

francia vígjáték, 103 perc, 2021

Szereplők:

Julie Depardieu, Patrick Chesnais, Julie Gayet, Lucien Jean-Baptiste, Thierry Neuvic, Chantal Ladesou Rendező: Gabriel Laferrière

Hivatalos tartalom: Aurore (Chantal Ladesou) egy óriási partin tombol, ahol csúnya baleset éri, aminek következtében elveszti az emlékezetét. Úgy tűnik, egyetlen támpontja maradt csak az amnéziás nagyinak, mivel folyton egy bizonyos Gégé-t (Patrick Chesnais) emleget, aki azonban a népes család tagjainak teljesen ismeretlen. Aurore unokái persze nem hagyhatják annyiban a dolgot: akcióba lendülnek, hogy visszakapják a szeretett öreglányt! Megszöktetik a kórházból, és hosszú útra kelnek vele, ugyanis biztosak abban, hogy Gégé a nagyi egykori szerelme, és a viszontlátás segít majd Aurore számára visszanyerni az emlékezetét.

November 19–21. 18 óra

November 19–21. 20:45 óra

Források: mafab.hu, mozi.bolcske.hu, szekszardagora.hu, paksimozi.hu