Ezer fával gyarapodnak a paksi zöldterületek

Faültetési akciót hirdetett a paksi önkormányzat és a PIP Közép-Duna Menti Térségfejlesztési Nonprofit Kft. a DC Dunakom Zrt. közreműködésével. Az 1000 fát Paksra! elnevezésű akció részleteiről sajtótájékoztatón számoltak be. Szabó Péter polgármester elmondta, hogy a zöldterületek fejlesztése, megóvása, megújulása a településkép és a helyi lakosok életminőségének javítása szempontjából is kiemelt feladat. Ehhez a célkitűzéshez illeszkedve a város bel- és külterületén ötszáz fát ültetnek el, további ötszáz pedig magáningatlanokhoz kerül. Ezekre szeptember 30-ig lehet pályázni, az adatlap már elérhető a Paks.hu oldalon és a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán – írta a Paksihirnok.hu. Az igényelhető gyümölcsfák között van cseresznye, meggy, szilva és kajszibarack, a díszfák között ezüsthárs, páfrányfenyő és juharfa. A sikeresen pályázók október végén, november elején vehetik át a facsemetéket. A közterületi fák ültetésről a DC Dunakom Zrt. gondoskodik.

Süli János, a Paks II. beruházásért felelős tárca nélküli miniszter azt hangsúlyozta a sajtótájékoztatón, hogy az önkormányzat és a PIP Kft. az elmúlt időszakban is együttműködött a paksi fejlesztéseken, és ez a program is a közös munkát demonstrálja. Arról is beszélt, hogy Paks II. zöld ökológiai lábnyomú beruházás, és zöld lehet a város is, ami a közlekedésben már tetten érhető. Vannak elektromos taxik, elektromos kerékpárok, és az első elektromos busz is megérkezett. Továbbá a város mellett működik az ország egyik legnagyobb naperőműve, ami jelzi, a megújuló energia is az élet szerves része.

Gyöngyösi Csaba, a PIP Kft. ügyvezetője kiemelte: arra törekednek, hogy hazánk egyik legzöldebb ipari parkja legyen a paksi. Tavaly háromszáz fát ültettek a területükön, idén tavasszal pedig további háromszázat. A társadalmi szerepvállalás jegyében vesznek részt az önkormányzattal közös programban, illetve saját tevékenységük során is folytatni szeretnék a fásítást. Klézl Terézia városi főkertész hozzátette, hogy évente kétszáz-háromszáz fával gyarapodik az állomány a város közterületein. Abból az ötszáz csemetéből, amelyet a programban ültetnek el, kerül olyan helyszínekre is, amelyeken eddig nem vagy csak részben történt fatelepítés.

Borítóképen: Klézl Terézia, Süli János, Szabó Péter és Gyöngyösi Csaba