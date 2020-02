Ezt játsszák a megye mozijai 02.06–12.

Nem tudod eldönteni, mivel töltsd a délutánjaid? Talán tudunk segíteni! Összeszedtük, hogy mit játszanak a következő napokban a megye mozijai, hátha találsz valamit, ami neked is tetszik.

Szekszárd

Február 6–9. 15 óra

Sarkvidéki akció /Artic Justice: Thunder Squad/

angol-dél-koreai-kanadai-amerikai animációs film, 92 perc, 2019

Szereplők:

James Franco – Lemmy (hang)

Jeremy Renner – Swifty (hang)

Anjelica Huston – Magda (hang)

Alec Baldwin – PB (hang)

Laurie Holden – Dakota (hang)

Michael Madsen – Duke (hang) Rendező: Aaron Woodley



Az ifjú sarki róka, Fürge amilyen apró olyan hatalmas álmot dédelget kiskora óta: a Villám Futárszolgálat híres szánhúzó kutyáival együtt akarja kézbesíteni a különleges postai küldeményeket az Északi-sark lakóinak. Egyelőre még csak a postázóban pakolgatja a csomagokat, de ami késik, az nem múlik.

A tettre kész Fürge, hogy bebizonyítsa rátermettségét a futárságra, főnöke tudta nélkül titokban kézbesít egy csomagot. De ekkor a mit sem sejtő ifjú titán belebotlik a gonosz, mindenre elszánt Otto von Walrusba, a nagydarab rozmárba, aki nem kisebb ördögi tervet eszelt ki, mint a sarkvidék felolvasztása.

Fürge minden bátorságát összeszedve a legjobb barátaival, P.B. –vel, a kissé zárkózott jegesmedvével, Lemmyvel, a postázó kelekótya albatroszával, és Jade-del, a sarkvidék legügyesebb, és legcsinosabb szerelőjével felkerekedik, hogy együtt nézzenek szembe a galád Ottóval, és megmentsék a világot a totális káosztól.

Február 6–9. 17 óra

A feltaláló

magyar életrajzi dráma, 120 perc, 2019

Szereplők:

Gáspár Tibor, Huszárik Kata, Für Anikó, Seress Zoltán, Székely B. Miklós, Hatházi András, Trill Zsolt, Lukács Sándor, Bede-Fazekas Szabolcs, Trokán Péter

Rendező: Gyöngyössy Bence



Dr. Béres József laboratóriumi kutatóként a hatvanas évek végén felfedezte, hogy a növények számos betegségét az alapvető nyomelemek hiánya okozza, s ezek pótlásával a tünetek orvosolhatók. Felismerését továbbgondolva ráébredt, hogy ez az elv az állatoknál, sőt az embereknél is igaz lehet. Hosszas kísérletezés után, 1972-ben alkotta meg legendás készítményét, a Béres Cseppet, amelyet először saját magán próbált ki, majd súlyos beteg húgának is adott belőle. A Béres Csepp híre szájról szájra terjedt, egyre többen fordultak a kutatóhoz, azonban a szocialista hatalom nem nézte jó szemmel Béres József tevékenységét, minden eszközt bevetettek, hogy megtörjék a népszerűségét és megakadályozzák a készítmény terjedését. Börtönnel fenyegették, még bírósági eljárást is indítottak ellene kuruzslás vádjával, de a kutató minden fenyegetés ellenére kiállt a felfedezése mellett, és humánus, igazságkereső személyisége sokakat az ügy mellé állított.

Február 9–12. 17 óra

1917

angol-amerikai háborús filmdráma, 119 perc, 2019

Szereplők:

Andrew Scott – Leslie hadnagy

Benedict Cumberbatch – MacKenzie ezredes

Richard Madden – Blake hadnagy

Mark Strong – Smith parancsnok

Colin Firth – Erinmore tábornok Rendező: Sam Mendes

Javában zajlik az I. világháború, amikor két fiatal brit katonát egy lehetetlennek tűnő küldetéssel bíznak meg: az ellenséges vonalon kell áthatolniuk, hogy egy üzenetet kézbesítsenek bajtársaiknak. Egy napjuk van, hogy célhoz érjenek, különben 1600 társuk, köztük egyikük testvére is odavész. A két bátor harcos hihetetlen elszántsággal indul neki a német frontnak…

Február 6–12. 19:30 óra

Star Wars: Skywalker kora /Star Wars: The Rise of Skywalker/

amerikai sci-fi, akciófilm, családi kalandfilm, 155 perc, 2019

Szereplők:

Daisy Ridley – Rey

Oscar Isaac – Poe Dameron

John Boyega – Finn

Carrie Fisher – Leia Organa

Adam Driver – Kylo Ren/Ben Solo

Rendező: J.J. Abrams

A Lucasfilm és J.J. Abrams rendező újra egyesíti erejét, hogy elrepítse a közönséget egy messzi-messzi galaxisba a Star Wars: Skywalker korában. A Skywalker saga lenyűgöző befejezésében új legendák születnek, és megvívják a végső csatát a szabadságért.

Bölcske

Február 6–9. 16 óra

Dolittle /The Voyage of Doctor Dolittle/

amerikai akciófilm, kalandfilm, vígjáték, 106 perc, 2020

Szereplők:

Robert Downey Jr. − Dr. John Dolittle

Tom Holland − Jip (hang)

Emma Thompson − Polynesia (hang)

Ralph Fiennes − Barry (hang)

Antonio Banderas − Rassouli Rendező: Stephen Gaghan



A különc Dr. John Dolittle, Viktória királynő Angliájának híres orvosa és állatorvosa hét éve veszítette el a feleségét. Azóta remeteként él a Dolittle birtok magas falai mögött, társasága csupán egzotikus állatainak seregletéből áll. Ám amikor az ifjú királynő súlyos beteg lesz, Dolittle kénytelen-kelletlen útra kel egy titokzatos sziget felé, hogy megtalálja a gyógymódot. Útja során új erőre kap bátorsága és fürge észjárása; régi ellenfelekkel találkozik, és csodálatos lényeket fedez fel. Kalandjaiban segítőtársai is akadnak, hiszen önjelölt ifjú segédje mellett elkíséri őt egy lármás kis állatsereglet is, többek között egy gondterhelt gorilla, egy lelkes, de kelekótya kacsa, egy truccoló strucc, egy jókedvű jegesmedve, valamint egy bakafántos papagáj, aki Dolittle legközelebbi tanácsadója és bizalmasa.

Február 6–9. 18 óra

Bad Boys – Mindörökké rosszfiúk /Bad Boys for Life/

amerikai akcióthriller, komédia, 113 perc, 2020

Szereplők:

Will Smith – Mike Lowrey

Martin Lawrence – Marcus Burnett

Vanessa Hudgens – Kelly

Alexander Ludwig – Dorn

Charles Melton – Rafe

Kate del Castillo – Isabel Aretas

Joe Pantoliano – Howard kapitány

Happy Anderson – Jenkins

Paola Núnez – Rita Rendező: Bilall Fallah, Adil El Arbi



A rosszfiúk rossz fiúk maradnak. A korábbi két Bad Boys-film sztárja, Will Smith és Martin Lawrence újra járőrpárba áll, hogy szembeforduljon mindenkivel, aki rossz, erőszakos, bűnös, vagy jobb kocsija van, mint az övék.

Pedig Marcus már a korai nyugdíjra készülő, az akciónál a kényelmes fotelt többre becsülő nagypapa. Mike viszont nem hajlandó megöregedni: úgy gondolja, hogy még száz évig lesz fiatal, vagány, sérthetetlen és megállíthatatlan.

De téved: egy rejtélyes merénylő, aki az igazságszolgáltatás jó pár emberével végzett már, őt is megsebesíti. Amikor kikerül a kórházból, természetesen ő akarja felgöngyölíteni az ügyet, úgyhogy újra akcióba lendül – de ha már bunyózni kell, Marcust is belekeveri az nyomozásba – és Miami újra a feje tetejére áll.

Február 6–9. 20:30 óra

Források: port.hu, mozi.bolcske.hu, szekszardagora.hu