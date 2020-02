Ezt játsszák a megye mozijai 02.20–26.

Nem tudod eldönteni, mivel töltsd a délutánjaid? Talán tudunk segíteni! Összeszedtük, hogy mit játszanak a következő napokban a megye mozijai, hátha találsz valamit, ami neked is tetszik.

Szekszárd

Február 21–23. 15 óra

Sarkvidéki akció /Artic Justice: Thunder Squad/

angol-dél-koreai-kanadai-amerikai animációs film, 92 perc, 2019

Szereplők:

James Franco – Lemmy (hang)

Jeremy Renner – Swifty (hang)

Anjelica Huston – Magda (hang)

Alec Baldwin – PB (hang)

Laurie Holden – Dakota (hang)

Michael Madsen – Duke (hang) Rendező: Aaron Woodley



Az ifjú sarki róka, Fürge amilyen apró olyan hatalmas álmot dédelget kiskora óta: a Villám Futárszolgálat híres szánhúzó kutyáival együtt akarja kézbesíteni a különleges postai küldeményeket az Északi-sark lakóinak. Egyelőre még csak a postázóban pakolgatja a csomagokat, de ami késik, az nem múlik.

A tettre kész Fürge, hogy bebizonyítsa rátermettségét a futárságra, főnöke tudta nélkül titokban kézbesít egy csomagot. De ekkor a mit sem sejtő ifjú titán belebotlik a gonosz, mindenre elszánt Otto von Walrusba, a nagydarab rozmárba, aki nem kisebb ördögi tervet eszelt ki, mint a sarkvidék felolvasztása.

Fürge minden bátorságát összeszedve a legjobb barátaival, P.B. –vel, a kissé zárkózott jegesmedvével, Lemmyvel, a postázó kelekótya albatroszával, és Jade-del, a sarkvidék legügyesebb, és legcsinosabb szerelőjével felkerekedik, hogy együtt nézzenek szembe a galád Ottóval, és megmentsék a világot a totális káosztól.

Február 20–23. 17 óra

Mancs őrjárat: Vigyázz, kész, mancs! /Paw Patrol: Ready, Race, Rescue!/

kanadai animációs film, 67 perc, 2019

Szereplők:

Anya Cooke – Sweetie

Isaac Emberson-Heeks – The Whoosh

Lukas Engel – Marshall

Addison Holley – The Cheetah

Kallan Holley – Skye Rendező: Charles E. Bastien



A kutyusok versenypályát akarnak építeni, hogy élőben is megcsodálhassák kedvenc pilótájukat. Ám amikor példaképük nem tud megjelenni a versenyen, Marshallra hárul a felelősség, hogy kormány mögé üljön. Marshallnak ráadásul nem csak saját bizonytalanságával, hanem egy szélsebes ellenféllel is szembe kell néznie, ha elsőnek szeretne áthaladni a célvonalon.

Fürge minden bátorságát összeszedve a legjobb barátaival, P.B. –vel, a kissé zárkózott jegesmedvével, Lemmyvel, a postázó kelekótya albatroszával, és Jade-del, a sarkvidék legügyesebb, és legcsinosabb szerelőjével felkerekedik, hogy együtt nézzenek szembe a galád Ottóval, és megmentsék a világot a totális káosztól.

Február 20–23. 19:30 óra

Az ír /The Irishman/

amerikai életrajzi dráma, krimi, 209 perc, 2019

Szereplők:

Anna Paquin – Peggy Sheeran

Robert De Niro – Frank ‘The Irishman’ Sheeran

Al Pacino – Jimmy Hoffa

Joe Pesci – Russell Bufalino

Bobby Cannavale – Joe Gallo Rendező: Martin Scorsese

Martin Scorsese Az ír című szervezett bűnözést körüljáró eposza Robert de Niro, Al Pacino és Joe Pesci főszereplésével a háború után Amerikát mutatja be Frank Sheeran, egy második világháborús veterán, és a XX. század leghírhedtebb alakjainak dolgozó simlis és bérgyilkos szemén át.

Február 24–26. 17 óra

Ne játssz a tűzzel /Playing with Fire/

amerikai vígjáték, 96 perc, 2019

Szereplők: Brianna Hildebrand, Judy Greer, Keegan-Michael Key, John Cena, John Leguizamo

Rendező: Andy Fickman

Amikor egy elit ejtőernyős tűzoltó és csapata kiment három gyereket egy égő házból, meg kell oldaniuk a rájuk bízott gézengúzok szórakoztatását, miközben gondoskodniuk is kell róluk.

Február 24–26. 19:30 óra

Házassági történet /Marriage Story/

amerikai vígjáték, dráma, 136 perc, 2019

Szereplők: Scarlett Johansson, Adam Driver, Laura Dern, Mark O’Brien, Ray Liotta

Rendező: Noah Baumbach

Noah Baumbach kíméletlen, de egyben szívmelengető képet fest a nézőknek egy házasság széthullásáról és egy család összetartásáról.

Bölcske

Február 20–23. 16 óra

A vadon hívó szava /Call of the Wild/

amerikai animációs kalandfilm, 105 perc, 2019

Szereplők:

Karen Gillan – Mercedes

Harrison Ford – John Thornton

Dan Stevens – Hal

Jean Louisa Kelly – Katie Miller

Cara Gee – Francoise

Omar Sy – Perrault Rendező: Chris Sanders



Jack London legnépszerűbb regénye alapján készült A vadon hívó szava. A film új életre kelti Buck történetét. Az imádnivaló kutya kényelmes városi élete fenekestül felfordul, amikor váratlanul messzire szakad kaliforniai otthonától, és az alaszkai Yukon terület zord vadonjában találja magát az 1890-es évek aranyláza idején. A postaszánt húzó kutyacsapat legújabb tagjaként – majd később vezéreként – Buck élete kalandját éli át, s végül megleli valódi helyét a világban, midőn a maga ura lesz.

Február 20–23. 18 óra

Seveled

magyar romantikus vígjáték , 90 perc, 2019

Szereplők:

Mészáros Béla − Gergő

Tenki Réka − Saci

Básti Juli − Emma

Mészáros Máté − Adonisz

Rezes Judit − Hedvig Rendező: Orosz Dénes

Elsőre jó ötletnek látszott. Gergő (Mészáros Béla), a csajozógép filmkritikus szeretne beteg édesanyja (Básti Juli) kedvében járni, és a jó ügy érdekében hazudik egy nagyot. Csak egyetlen egyet: beviszi hozzá a kórházba a szomszédját (Tenki Réka), a nagyszájú ex-sztriptíztáncosnőt, akinek van egy nagy előnye: öt hónapos terhes. Az unokamániás anyuka boldogan látja, hogy a fia révbe ért, elbúcsúzik mindenkitől – és meggyógyul.

Ettől kezdve Gergő és Saci kénytelen újabb és újabb hazugságokkal tartani a frontot. Bár alig bírják egymást elviselni, ha jön a „nagyi”, úgy tesznek, mintha boldog, fiatal pár volnának. Az átverések persze sosem tökéletesek, és a bonyodalom Saci pocakjával együtt terebélyesedik: pedig előbb-utóbb meg kell születnie a megoldásnak.

Február 20–23. 20:30 óra

Ragadozó madarak (és egy bizonyos Harley Quinn csodasztikus felszabadulása) /Birds of Prey (And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn)/

amerikai akciófilm, krimi, kalandfilm, 109 perc, 2020

Szereplők:

Margot Robbie – Harley Quinn

Ewan McGregor – Black Mask

Mary Elizabeth Winstead – Helena Bertinelli / Vadásznő

Jurnee Smollett-Bell – Dinah Lance / Fekete Kanári

Rosie Perez – Renee Montoya Rendező: Cathy Yan

Harley Quinn (Margot Robbie) sosem volt jó kislány. Sem normális. De amióta Gotham legizgalmasabb nője szakított Jokerrel, megváltozott benne valami.

Feladja addigi magányát, és három nem kevésbé életveszélyes barátnőjével, Fekete Kanárival, Vadásznővel és Renee Montoyával indul újabb kalandokra. És amikor egy gonosz maffiavezér elrabol egy fiatal lányt, úgy dönt, társnőivel együtt kipróbálja, milyen érzés, ha egyszer a jó oldalon harcol.

Hát, furcsa. Lehet, hogy nem is bírja így sokáig.

Források: port.hu, mozi.bolcske.hu, szekszardagora.hu