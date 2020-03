Ezt játsszák a megye mozijai 03.12–18.

Nem tudod eldönteni, mivel töltsd a délutánjaid? Talán tudunk segíteni! Összeszedtük, hogy mit játszanak a következő napokban a megye mozijai, hátha találsz valamit, ami neked is tetszik.

Szekszárd

Március 12–18. 15 óra

Előre /Onward/

amerikai animációs vígjáték, kalandfilm, 114 perc, 2020

Szereplők:

Tom Holland – Ian Lightfoot (hang)

Chris Pratt – Barley Lightfoot (hang)

Octavia Spencer – Manticore (hang)

Julia Louis-Dreyfus – Laurel Lightfoot (hang)

Lena Waithe – Officer Spector (hang) Rendező: Dan Scanlon



Egy világban, melyet egykor belengett a varázslat, két tizenéves elf fivér, Ian és Barley Lightfoot egy különleges ajándékra bukkannak apjuktól, aki még Ian születése előtt hunyt el, Barley pedig túl fiatal volt még, hogy pontosan emlékezzen a férfira. A varázslatnak köszönhetően a fivéreknek lehetőségük van arra, hogy mindössze 24 órára visszahozzák az apjukat az élők sorába. Barley ráveszi Iant, hogy teljesítse be a varázslatot, azonban egy apróbb hiba csúszik a folyamatba, így csak apjuk lábait sikerül ‘feltámasztani’. Ezzel kezdetét veszi a két testvér mágikus kalandja, melynek során mindent elkövetnek a nagy találkozás reményében.

Március 12–18. 17 óra

Mint egy főnök /Like a Boss/

magyar romantikus vígjáték , 96 perc, 2020

Szereplők:

Salma Hayek – Claire Luna

Rose Byrne – Mel Carter

Tiffany Haddish – Mia

Jennifer Coolidge – Sydney

Ari Graynor – Angela

Rendező: Miguel Arteta

Két rámenős barátnő, akik együtt építették fel rohamosan feltörekvő kozmetikai cégüket, kap egy olyan kivásárlási ajánlatot, ami próbára teszi barátságukat. Hirtelen azok a különbségek, amelyeknek köszönhetően eddig ők voltak a tökéletes furcsa pár, egymás ellen fordítják őket, veszélybe sodorják az üzletüket, és a személyes kapcsolataikat.

Március 12–18. 19:30 óra

Talpig fegyverben /Guns Akimbo/

angol-német-új-zélandi akció-vígjáték, 95 perc, 2019

Szereplők:

Samara Weaving – Nix

Daniel Radcliffe – Miles

Rhys Darby – hajléktalan férfi

Ned Dennehy – Riktor

Natasha Liu Bordizzo – Nova

Rendező: Rian Johnson



Miles egy átlagos srác, aki teljesen átlagos életet él, utálja a munkáját és még fülig szerelemes az ex-barátnőjébe, Novába. Csak a televízióból értesül arról, mi folyik a városban, ahol is egy online banda, a SKIZM teljesen ismeretlen embereket kényszerít vérre menő gladiátorharcra. Egy napon aztán Miles a dolgok sűrűjében találja magát, amikor is a SKIZM felkeresi őt, mindkét tenyerébe pisztolyt szögel, és azzal a feladattal bízzák meg, hogy ölje meg a játék történetének legjobbját, Nixet.

Március 14. 10:30 óra (matinévetítés)

Állati csetepata – Ez már röfi! /Sheeps & Wolves: Pig Deal/

orosz animációs vígjáték, kalandfilm, 80 perc, 2018

Szereplők:

Graham Halstead – Grey (hang)

Major Attaway – Gark (hang)

Jason Griffith – Skinny (hang)

Billy Bob Thompson – Ziko / Dee (hang)

Vanessa Gardner – Mami (hang)

Kate Bristol – Bianca (hang)

Rendező: Vladimir Nikolaev



Létezik egy kis falu az erdő mélyén, ahol bárányok és farkasok békében és szeretetben élnek együtt. Nem volt ez mindig így, ám egy bátor ordas segítségével sikerült elsimítani a több évszázados nézeteltéréseket és miután a farkasok sem tekintettek már lakomaként a bárányokra, a két törzs rájött, nem is különböznek olyan sok mindenben és együtt boldogabb az élet. Egy napon aztán két váratlan vendég jelenik meg a kis közösségben, kiknek érkezése nagy veszélyt rejt magában. A két fajnak össze kell fognia, mert csak így győzhetik le a fenyegetést.

Március 15. 10:30 óra (matinévetítés)

Sarkvidéki akció /Artic Justice: Thunder Squad/

angol-dél-koreai-kanadai-amerikai animációs film, 92 perc, 2019

Szereplők:

James Franco – Lemmy (hang)

Jeremy Renner – Swifty (hang)

Anjelica Huston – Magda (hang)

Alec Baldwin – PB (hang)

Laurie Holden – Dakota (hang)

Michael Madsen – Duke (hang) Rendező: Aaron Woodley

Az ifjú sarki róka, Fürge amilyen apró olyan hatalmas álmot dédelget kiskora óta: a Villám Futárszolgálat híres szánhúzó kutyáival együtt akarja kézbesíteni a különleges postai küldeményeket az Északi-sark lakóinak. Egyelőre még csak a postázóban pakolgatja a csomagokat, de ami késik, az nem múlik.

A tettre kész Fürge, hogy bebizonyítsa rátermettségét a futárságra, főnöke tudta nélkül titokban kézbesít egy csomagot. De ekkor a mit sem sejtő ifjú titán belebotlik a gonosz, mindenre elszánt Otto von Walrusba, a nagydarab rozmárba, aki nem kisebb ördögi tervet eszelt ki, mint a sarkvidék felolvasztása.

Fürge minden bátorságát összeszedve a legjobb barátaival, P.B.-vel, a kissé zárkózott jegesmedvével, Lemmyvel, a postázó kelekótya albatroszával, és Jade-del, a sarkvidék legügyesebb, és legcsinosabb szerelőjével felkerekedik, hogy együtt nézzenek szembe a galád Ottóval, és megmentsék a világot a totális káosztól.

A matinévetítéseken a részvétel ingyenes, de a férőhelyek száma korlátozott, így a Babits Mihály Kulturális Központ jegypénztárában váltható regisztrációs jegy bemutatása kötelező!

Bölcske

Március 13–15. 16 óra

A feltaláló

magyar életrajzi dráma, 120 perc, 2019

Szereplők:

Gáspár Tibor, Huszárik Kata, Für Anikó, Seress Zoltán, Székely B. Miklós, Hatházi András, Trill Zsolt, Lukács Sándor, Bede-Fazekas Szabolcs, Trokán Péter

Rendező: Gyöngyössy Bence



Dr. Béres József laboratóriumi kutatóként a hatvanas évek végén felfedezte, hogy a növények számos betegségét az alapvető nyomelemek hiánya okozza, s ezek pótlásával a tünetek orvosolhatók. Felismerését továbbgondolva ráébredt, hogy ez az elv az állatoknál, sőt az embereknél is igaz lehet. Hosszas kísérletezés után, 1972-ben alkotta meg legendás készítményét, a Béres Cseppet, amelyet először saját magán próbált ki, majd súlyos beteg húgának is adott belőle. A Béres Csepp híre szájról szájra terjedt, egyre többen fordultak a kutatóhoz, azonban a szocialista hatalom nem nézte jó szemmel Béres József tevékenységét, minden eszközt bevetettek, hogy megtörjék a népszerűségét és megakadályozzák a készítmény terjedését. Börtönnel fenyegették, még bírósági eljárást is indítottak ellene kuruzslás vádjával, de a kutató minden fenyegetés ellenére kiállt a felfedezése mellett, és humánus, igazságkereső személyisége sokakat az ügy mellé állított.

Március 13–15. 18 óra

Sötét vizeken /Dark Waters/

amerikai életrajzi dráma, történelmi film, 126 perc, 2019

Szereplők:

Anne Hathaway – Sarah Bilott

William Jackson Harper – James Ross

Tim Robbins – Tom Terp

Mark Ruffalo – Robert Bilott

Bill Pullman – Harry Dietzler

Rendező: Todd Haynes

Robert Bilott céges jogász, aki nagyvállalatokat véd nagy hatékonysággal. Egy nap felkeresi egy farmer, akit imádott nagyanyja küldött hozzá, hogy segítsen neki. Bilott hamarosan rájön, hogy a DuPont vegyi vállalat évek óta mérgezi egy kisváros ivóvizét, amitől többszáz állat pusztult el és a helyi lakosokat is mérgezi. Az ügyvéd kilátástalannak tűnő küzdelembe kezd a kisemberek védelmében a hatalmas nagyvállalat ellen. A világ egyik legnagyobb vegyi gyára ellen vívott jogi küzdelem tétje, hogy a számos rejtélyes megbetegedés és haláleset, valamint az évtizedeken át tartó ivóvíz-szennyezés ténye napvilágra kerüljön. Az ügyvéd az igazság kiderítése érdekében kockára tesz mindent, a karrierjét, a családja és a saját biztonságát is.

A mindvégig lélegzetelállítóan feszült thriller megtörtént eseményeket dolgoz fel.

Március 13–15. 20:30 óra

A vágyak szigete /Fantasy Island/

amerikai misztikus film, horror, 110 perc, 2020

Szereplők:

Maggie Q – Elena

Michael Rooker – Morgan

Michael Peña – Mr. Roarke

Lucy Hale – Melanie

Ryan Hansen – Bradley

Kim Coates – Devil Face Rendező: Jeff Wadlow

Valahol a Csendes-óceán egy elhagyott részén egy különleges intézmény működik egy csodálatos szigeten. Az itt dolgozóknak csupán egy feladatuk van: hogy aki a szigetre jön, annak megvalósuljon élete legelérhetetlenebb, legcsodásabb, legmerészebb álma. Mindenki csupán egyetlen lehetőséget kap, de aki eljut ide, az nem marad ki abból, amire vágyik – nincs határ, nincs korlát, nincs szabály.

A szigetet egy titokzatos tudós vezeti, aki minden érkezőhöz egyformán kedves, ám végül, mindenkivel egyformán szigorú. Mert az álmok valóra válhatnak – de rettenetes árat kell fizetni értük.

Források: port.hu, mozi.bolcske.hu, szekszardagora.hu