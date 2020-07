Ezt játsszák a megye mozijai 07.16–22.

Nem tudod eldönteni, mivel töltsd a délutánjaid? Talán tudunk segíteni! Összeszedtük, hogy mit játszanak a következő napokban a megye mozijai, hátha találsz valamit, ami neked is tetszik.

Szekszárd

Július 16–22. 15 óra

Medvevilág Szicíliában /La fameuse invasion des ours en Sicile/

olasz-francia animációs film, 82 perc, 2020

Szereplők:

Antonio Albanese – Gedeone (hang)

Leila Bekhti – Almerina (hang)

Andrea Camilleri – Orso Anziano (hang)

Jean-Claude Carriére – Vieil Ours (hang)

Roberto Ciufoli – Babbone (hang) Rendező: Lorenzo Mattotti



Dino Buzzati varázslatos meséje elevenedik meg A vörös teknős alkotóinak új, nagyszabású animációs filmjében. A mesebeli Szíciliában játszódó történetben Leander, a medvék királya levezeti a népét a hegyekből, hogy élelemhez jussanak és megtalálják régen elvesztett fiát, Tónit.

Július 16–22. 17 óra

Hogyan legyél jó feleség? /La bonne épouse/

francia filmdráma, 109 perc, 2020

Szereplők:

Juliette Binoche – Paulette Van der Beck

Yolande Moreau – Gilberte Van der Beck

Noémie Lvovsky – Marie-Thérèse

Edouard Baer – André Grunvald) Rendező: Martin Provost



Paulette Van Der Beck (Juliette Binoche) és férje hosszú évek óta működtetik háztartási iskolájukat az elzászi Bitche-ben. Küldetésük, hogy a náluk tanuló tizenéves lányokból tökéletes háziasszonyokat faragjanak, akik a kor elvárásainak megfelelően hűségesen szolgálják majd jövendőbeli férjüket.

Július 16–22. 19:30 óra

Oldboy /Oldeuboi/

dél-koreai thriller, 120 perc, 2003

Szereplők:

Min-sik Choi – Oh Dae-soo

Ji-tae Yu – Woo-jin Lee

Hye-jeong Kang – Mi-do

Byeong-ok Kim – Mr. Han

Jin-seo Yun – Lee Soo-ah

Rendező: Chan-wook Park

A ’80-as évek végén, Oh Dae-soo-t, a teljesen átlagos családapát elrabolják saját háza elől és évekig fogva tartják egy privát cellában, ahol az egyetlen kapcsolatot a külvilággal egy televízió jelenti számára. Így szerez tudomást róla, hogy feleségét megölték és a rendőrség őt gyanúsítja. Értelmetlen és érthetetlen fogvatartása a kezdeti kétségbeesés után eltökélt belső bosszúvá érik. 15 évvel később szabadul, mindenféle magyarázat nélkül. Oh Dae-soo-t megkeresi az a személy, aki valószínűleg minden balszerencséjének okozója és azt javasolja, hogy találja meg, ki és miért tartotta fogva annyi éven át. A rémálom folytatódik Oh Dae-soo számára.

FIGYELEM: A film különösen alkalmas a nyugalom megzavarására, csak erős idegzetűeknek ajánlott!

Bölcske

Július 16–17. 10 óra

Vad Kunság – A Puszta rejtett élete

magyar ismeretterjesztő film, 60 perc, 2016

Narrátor:

Csernák János

Rendező: Mosonyi Szabolcs

Író: Bagladi Erika



Első pillantásra olyan, mint a többi európai síkság. Egykor a szél, a folyók munkálták, mára lépten-nyomon az ember keze nyomát viseli. A magyar Puszta mégis más: titkos életet él, ahol mindig történik valami. Nagy testű madarak lökdösik-taszigálják egymást, a fehér színű, sós tavak forgalma a nagy repülőterekével vetekszik, agancsok csattognak, akár a kardok és mindezt megtapsolja egy bagoly. A legkülönösebb szerzet maga a főszereplő. Az aranysakál régen itt élt, de mivel üldözték, évtizedekre eltűnt. Ez a négylábú ragadozó azonban dacolva a veszéllyel visszatér és családot alapít. A fagyos éjszakában az új falka már együtt üvölti: ez a táj a mi birodalmunk.

Július 16. 14 és 18 óra

A feltaláló

magyar életrajzi dráma, 120 perc, 2019

Szereplők:

Gáspár Tibor, Huszárik Kata, Für Anikó, Seress Zoltán, Székely B. Miklós, Hatházi András, Trill Zsolt, Lukács Sándor, Bede-Fazekas Szabolcs, Trokán Péter

Rendező: Gyöngyössy Bence



A feltaláló című új magyar játékfilm dinamikus képsorokban mutatja be Dr. Béres József kutató drámai sorsát, küzdelmeit és a Béres Csepp megszületésének érdekfeszítő történetét. Miközben érzelmekben gazdag, izgalmas jelenetekben követi nyomon a kutató hatalommal vívott harcát, egyúttal objektív látleletet nyújt a hatvanas–hetvenes évek Magyarországáról, a (nem)működő szocializmusról, az akkori társadalom egészét átható hazugságokról és intrikákról.

Július 17–19. 16 óra

Előre /Onward/

amerikai animációs vígjáték, kalandfilm, 114 perc, 2020

Szereplők:

Tom Holland – Ian Lightfoot (hang)

Chris Pratt – Barley Lightfoot (hang)

Rendező: Dan Scanlon



Egy városi fantáziavilágban két tizenéves elf-fivér nem mindennapi küldetésre indul, hogy kiderítsék, maradt-e még némi varázslat a világban.

Július 17–19. 18 óra

A terápia /Thalasso/

francia vígjáték, 93 perc, 2019 (magyar felirattal)

Szereplők:

Michel Houellebecq – Michel Houellebecq

Gérard Depardieu – Gérard Depardieu

Maxime Lefrançois – Maxime

Mathieu Nicourt – Mathieu

Rendező: Guillaume Nicloux

A provokatív francia író, Michel Houellebecq egy terápiás-gyógyító központban találkozik Gerard Deaprdieu színésszel. Együtt próbálják „túlélni” a kezeléseket és a kúra kínjait (hiszen a terápia többek között diétával és italmegvonással is jár), míg nem egy váratlan esemény kizökkenti őket a mindennapi rutinból.

A filmben Michel Houellebecq és Gerard Deaprdieu önmagát alakítja!

Július 17–19. 20:30 óra

Zárójelentés

magyar dráma, 118 perc, 2020

Szereplők:

Klaus Maria Brandauer – S doktor

Udvaros Dorottya – S doktor felesége

Eperjes Károly – Kristóf atya

Stohl András – Polgármester

Kerekes Éva – Énekerzsi

Kovács Lajos – Pék

Börcsök Enikő – Pékné Rendező: Szabó István



Stephanus professzort (Klaus Maria Brandauer) váratlanul nyugdíjazzák. A doktor még nem szeretne elszakadni hivatásától, így elbúcsúzik kórházi kollégáitól, hazaköltözik a szülőfalujába, és – a helyiek nagy örömére – körzeti orvosként kezd dolgozni.

A fiatalkori szerelme és gyerekkori legjobb barátja viszontlátása megérinti a biztonságos környezetéből kiszakadt doktort, ám a faluban nemcsak pozitív élmények érik: olyan kisstílű, de ártalmas politikai csatározásokba is belekeveredik, amelyek nem engedik meg, hogy belefeledkezzen a múltidézésbe, vagy egy új élet gondolatával kísérletezzen. Stephanus a saját kárán kénytelen megtanulni, hogy a múlt kísérteteivel csak akkor számolhat le, ha szembenéz a jelennel.

Források: mozi.bolcske.hu, szekszardagora.hu, port.hu

Borítókép: illusztráció