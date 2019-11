Ezt játsszák Tolna megye mozijai 11.28–12.04.

Nem tudod eldönteni, mivel töltsd a délutánjaid? Talán tudunk segíteni! Összeszedtük, hogy mit játszanak a következő napokban a megye mozijai, hátha találsz valamit, ami neked is tetszik.

Szekszárd

november 28–december 1., 15 óra

Dinó király – Út a tűzhegyre /Dino King: Journey to Fire Mountain/

dél-koreai-kínai animációs kalandfilm, akciófilm, 92 perc, 2017

Szereplők:

Hee-soon Park

Erin Connor – Fang

Nate Gothard – Ditto / Blade

Rendező: Han Sang-Ho



Foltos, a harcias tarboszaurus és fia Junior, egy hatalmas csatában veszítették el családjukat. Most járják a vidéket élelmet, kalandot és megnyugvást keresve.

Apja óvó felügyelete mellett a kis Junior egészséges, erős dinoszaurusszá serdült.

Miután Juniort váratlanul elrabolják, Foltos azonnal a nyomába ered, a világ végére is kész elmenni, hogy megtalálja a fiút. Útközben ellenségekkel és barátokkal is összehozza a sors…

november 28–december 1., 17 óra és december 2–4., 15 óra

Jégvarázs 2. /Frozen 2./

amerikai animációs vígjáték, kalandfilm, musical, 103 perc, 2019

Szereplők:

Kristen Bell − Anna (hang)

Jonathan Groff − Kristoff (hang)

Idina Menzel − Elsa (hang)

Josh Gad − Olaf (hang) Rendező: Chris Buck, Jennifer Lee



Miért született Elza varázserővel? A válasz egyszerre szólítja el a lányt és jelent veszélyt királyságára. Annával, Kristoff-fal, Olaffal és Svennel együtt veszedelmekkel teli utazásra indul, hogy fényt derítsen a titokra. Legutóbb hatalma túl sok volt a világ számára, most azonban mindenki azt reméli, elegendő lesz.

november 28–december 1., 19.30 óra

Valan – Az angyalok völgye

magyar krimi-dráma, 97 perc, 2019

Szereplők:

Krisztik Csaba – Péter

Hatházi András – János

Nyakó Júlia – Kati

Mátray László – Miklós

Ciugulitu Csaba – Bogdan

Tauber Boglárka – Juli

Pál Emőke – Lilla

Rendező: Bagota Béla



Péter (Krisztik Csaba) nagyvárosi rendőrként emberkereskedők után nyomoz Brassóban. Az életét annak szenteli, hogy eltűnt lányokat találjon meg. Minden megmentett lányban valahol a saját húgát, Julit látja. Julinak huszonkét évvel ezelőtt nyoma veszett szülővárosukban, a romániai forradalom káoszában felbolydult Valanban.

Péter egy telefonhívás miatt kénytelen visszatérni az erdélyi bányavárosba, amikor felmerül a gyanúja, hogy testvére holtteste került elő a hófödte fenyvesek között. A múltba vezető nyomozás útvesztőjében a férfinek nemcsak a várost fojtogató bűnözéssel kell megküzdenie, hanem a saját démonjaival is.

december 2–4., 17 óra

Amundsen

norvég-svéd-cseh dráma, 125 perc, 2019

Szereplők:

Katherine Waterston – Bess Magids

Pal Sverre Hagen – Roald Amundsen

Mads Sjogard Pettersen – Helmer Hanssen

Christian Rubeck – Leon Amundsen

Jonas Strand Gravli – Leif Dietrichson

Fridtjov Saheim – Hjalmar Johansen

Rendező: Espen Sandberg



1911 decemberében a norvég felfedező és sarkkutató, Roald Amundsen a világon elsőként érte el a Déli-sarkot. A huszadik század első évtizedében versenyfutás indult, hogy a kutatók megtalálják a Föld legzordabb régióiban a legészakabbi és legdélebbi pontot és az oda vezető utat. A dicsőségesen végződő déli-sarki expedíciónál jóval többet ért el a 20. század egyik legnagyobb felfedezője, akit folyamatosan hajtott a kalandvágy, az ismeretlen felfedezése. A nagyszabású skandináv történelmi film nemcsak a kivételes kutató élettörténetét és korát mutatja be, de az expedíciói mellett megismerhetjük a magánemberként is ellentmondásos személyiségét is.

Bölcske

november 28., 30., 16 óra és november 29., december 1., 18 óra

Szép csendben

magyar játékfilm, 80 perc, 2019

Szereplők:

Major Erik – Dávid

Máté Gábor – Frigyes

Bognár Lulu – Nóri

Antóci Dorottya – Klári

Schell Judit – Krisztina

Szamosi Zsófia – Zsuzsa Rendező: Nagy Zoltán



A 18 éves Dávid egy ifjúsági zenekar tehetséges szólistája. Az országos versenyre készülés finisében a zenekarhoz csatlakozik az elsőéves Nóri. Dávid hamarosan megsejti, hogy a 13 éves csellista lánynak viszonya van a 60 éves karmesterükkel. Őrlődve a fiatal lány és mestere között, a fiú megszállottjává válik az állítólagos afférnak, és nyomozásba kezd, hogy kiderítse az igazságot.

november 29., december 1., 16 óra és november 28., 30., 18 óra

Múlt karácsony /Last Christmas/

angol-amerikai romantikus vígjáték , 102 perc, 2019

Szereplők:

Emilia Clarke − Kate

Henry Golding − Tom

Michelle Yeoh − Santa

Emma Thompson − Adelia Rendező: Paul Feig



Kate csengettyűs cipőben csetlik-botlik London-szerte és a saját rossz döntései között. Ő ugyanis egy egész évben nyitva tartó karácsonyi boltban dolgozik manóként – ez a munka szintén nem volt a legjobb döntés. Tom túl szép, hogy igaz legyen, amikor besétál az életébe, és elkezd átlátni a falakon, amelyeket Kate maga köré épített. Miközben London átalakul az év legcsodálatosabb időszakában, ennek a két fiatalnak csak nem akar összejönni semmi. Ám néha hagyni kell, hogy a hó ahogy esik, úgy puffanjon, néha a szívedre kell hallgatnod… és kell, hogy legyen hited.

november 28–december 1., 20.30 óra

Álom doktor /Doctor Sleep/

amerikai horror, 151 perc, 2019

Szereplők:

Rebecca Ferguson – Rose the Hat

Ewan McGregor – Danny Torrance

Jacob Tremblay – Bradley Trevor

Zahn McClarnon – Crow Daddy

Bruce Greenwood – Dr. John Rendező: Mike Flanagan

Író: Stephen King

A ragyogás nem múlik el. A kisfiú, aki túlélte mindazt, amit apja művelt vele és családjával a magányos Szépkilátás Hotelben, felnőtt – de viseli az egykori traumák nyomát. Miután nagy nehezen kiverekszi magát az alkoholizmusból, egy hospice-házban talál munkát, ahol halálukra váló ápoltjai Álom doktornak becézik.

Danny Torrance (Ewan McGregor) tudja magáról, hogy különleges erők laknak benne. És ezek akkor támadnak fel, amikor találkozik egy lánnyal, aki az övéhez hasonló képességgel rendelkezik, csak sokkal erősebbel. És a régi szellemek és a régi félelmek visszatérnek. A ragyogás erősebb, mint valaha…

Stephen King végre megírta kultikus regénye, A ragyogás folytatását, amely még szerinte is „túl félelmetes” lett. A filmváltozat világsztárokat vet be, és nem takarékoskodik a rémülettel.

Források: port.hu, mozi.bolcske.hu, szekszardagora.hu