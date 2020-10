Ezt játsszák a megyei mozik 10.29–11.04.

Nem tudod eldönteni, mivel töltsd a délutánjaid? Talán tudunk segíteni! Összeszedtük, hogy mit játszanak a következő napokban a megye mozijai, hátha találsz valamit, ami neked is tetszik.

Szekszárd

Október 29–november 4. 15 és 17 óra

Trollok a világ körül /Trolls World Tour/

amerikai animációs vígjáték, kalandfilm, 94 perc, 2020

Magyar hangok: Csuha Bori, Bereczki Zoltán, Gubik Petra, Elek Ferenc, Nagy Feró

Rendező: Walt Dohrn, David P. Smith

Forgatókönyvíró: Jonathan Aibel, Glenn Berger

Hivatalos tartalom: Minden csupa csillám és boldogság Trollvárosban, amíg Pipacs királynő és Ágas meglepő felfedezést nem tesznek – vannak más troll világok is az övéken túl, és mindegyikben más zenei irányzat az úr. Amikor egy titokzatos fenyegetés az ország összes trollját veszélybe sodorja, Pipacs, Ágas és a barátok bandája nekivág a nagyszabású expedíciónak az ismeretlen tájakon át, hogy végrehajtsák a lehetetlent, és harmóniát hozzanak létre a különféle trollok között, hogy együtt nézhessenek szembe a végzettel. A nagysikerű animációs film várva várt folytatása összehozza a különféle zenei műfajokat, a poptól a countryn át a hip-hopig; a kemény rocktól a funkon át a K-popig, az elektronikus tánczenéről nem is beszélve!

Október 29–31. 19:30 óra

A tulajok /The Owners/

angol thriller, 92 perc, 2020

Szereplők: Maisie Williams, Sylvester McCoy, Rita Tushingham, Jake Curran

Rendező: Julius Berg

Forgatókönyvíró: Mathieu Gompel, Julius Berg, Geoff Cox

Hivatalos tartalom: Néhány fiatal környékbeli házak kifosztásával igyekszik könnyű pénzhez jutni. Úgy gondolják, megtalálták a tökéletes célpontot egy idős házaspár személyében, akik köztudottan egy hatalmas széfet rejtenek a pincéjükben. A betörés azonban nem várt fordulatot vesz, amikor a pár idő előtt hazaér és a fenyegetések ellenére nem hajlandó kinyitni a széfet. Ahogy a látszólag kedves öregek egyre furcsábban és fenyegetőbben kezdenek viselkedni, a fiatalok menekülőre fognák, de talán soha nem hagyhatják már el a házat…

November 2–4. 19:30 óra

Isten tenyerén – Ronnie Wood /Somebody Up There Likes Me/

angol életrajzi film, zenés dokumentumfilm, 82 perc, 2019

Szereplők: Ronnie Wood, Sally Humphreys Wood, Imelda May, Damien Hirst, Mick Jagger

Rendező: Mike Figgis

Hivatalos tartalom: A dokumentumfilm hiteles portrét állít a legendás Rolling Stones tag, Ronnie Wood előtt, mint zenész, művész és túlélő. A film a hetvenes éveiben még mindig az élvonalba tartozó gitáros karrierének szerény, észak-londoni kezdeteitől – ahol idősebb testvérei arra inspirálták, hogy rocksztárrá váljon – az immár ötven éve tartó pályája csúcsáig jut el, amely során a világ valaha volt legnagyobb pop-rock zenészeivel dolgozott, mint a The Birds, Jeff Beck, The New Barbarians, Rod Stewart, The Faces és persze a The Rolling Stones. Ronnie végigkalauzol minket élete történetén – festő és zenész pályáján –, olyan barátokat, zenésztársakat és festő kollégákat megszólaltatva, mint Damian Hirst, Mick Jagger, Keith Richards, Imelda May vagy Rod Stewart.

Bölcske

Farkasbőrben /100% Wolf/

ausztrál animációs film, 96 perc, 2020

Rendező: Alexs Stadermann

Forgatókönyvíró: Fin Edquist

Hivatalos tartalom: Freddy minden vágya, hogy édesapja nyomdokaiba lépjen és ő legyen a legfélelmetesebb vérfarkas, falkájának új vezetője. Ám a nagy átalakulási ceremónián valami balul sül el, és a fiúból a világ legcukibb kis uszkárja lesz. Holdkeltéig be kell bizonyítania, hogy ő is igazi farkas, különben a falka örökre száműzi. Szerencsére új barátai a segítségére lesznek a halloweeni kalandban.

Október 30–31. 18 óra

Becsületes tolvaj /Honest Thief/

amerikai krimi-dráma, akciófilm, 92 perc, 2020

Szereplők: Liam Neeson, Kate Walsh, Jai Courtney, Jeffrey Donovan, Robert Patrick

Rendező: Mark Williams

Forgatókönyvíró: Steve Allrich, Mark Williams

Hivatalos tartalom: Egy bankrabló rátalál élete szerelmére, ezért úgy dönt, hogy jó útra tér. A helyzet azonban bonyolódik, amikor egy korrupt FBI ügynöknek akarja feladni magát. Hamarosan már nemcsak a nevét kell tisztáznia, de a saját és szerelme élete is veszélybe kerül.

Október 30–31. 20:30 óra

Miután összecsaptunk /After We Collided/

amerikai romantikus film, 105 perc, 2020

Szereplők: Josephine Langford, Hero Fiennes-Tiffin, Dylan Sprouse, Selma Blair, Charlie Weber, Louise Lombard, Rob Estes

Rendező: Roger Kumble

Forgatókönyvíró: Anna Todd

Hivatalos tartalom: Tessa ​mindent elveszíthet. Hardin semmit sem veszíthet… csak Tessát. A nehéz kezdet után úgy tűnt, hogy Tessa és Hardin végre egyenesbe jön egymással. Tessa már megtapasztalta, hogy Hardintól nem áll távol a kegyetlenség, de nagyon megrendül, amikor egy váratlan esemény lerántja a leplet a kapcsolatuk eredetéről és Hardin titokzatos múltjáról. Már megszokta, hogy Hardin olyan, amilyen… De tényleg ő az a mély érzésű, figyelmes fiú, akibe a durva felszín ellenére beleszeretett, vagy egész idő alatt egy idegen volt? Tényleg itt lenne az ideje, hogy továbblépjen. Hardin tudja, hogy hibát követett el, talán a legnagyobbat egész életében. Mégsem adja fel harc nélkül. De meg tud-e változni? Meg fog-e változni a szerelem kedvéért?

