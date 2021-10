Ezt játsszák a megyei mozik október 7. és 13. között

Nem tudod eldönteni, mivel töltsd a délutánjaid? Talán tudunk segíteni! Összeszedtük, hogy mit játszanak a következő napokban a megye mozijai, hátha találsz valamit, ami Neked is tetszik.

Szekszárd

Október 7. és 9–10. 15 óra

Mamahotel /Chacun chez soi/

francia vígjáték, 83 perc, 2020

Szereplők:

François Berléand, Michèle Laroque, Lionel Abelanski, Stéphane De Groodt, Hichem Yacoubi Rendező: Michèle Laroque

Hivatalos tartalom: Catherine és Yann hosszú hosszú évek óta élnek boldog házasságban, ám amióta a férfi eladta a vállalkozását, már csak a bonsai fáinak él. Az asszony úgy érzi kapcsolatuk már korántsem a régi, a dolgok pedig még rosszabbra fordulnak, amikor a házaspár huszonhét éves lánya és annak barátja beköltözik hozzájuk. Bár kezdetben jó ötletnek tűnik egy kis közös idő a lányukkal, hamarosan kezdetét veszi a kőkemény háború a két pár között.

Október 9–10. 15 óra

Croodék: Egy új kor /The Croods: A New Age/

amerikai animációs vígjáték, kalandfilm, 95 perc, 2020

Szereplők: Nicolas Cage, Ryan Reynolds, Emma Stone, Peter Dinklage Rendező: Joel Crawford

Hivatalos tartalom: Croodéknak kijutott a veszélyekből és a katasztrófákból, az agyaras ősállatoktól a világvége túléléséig, de most az eddigi legnagyobb kihívással kell szembenézniük: egy másik családdal.

Croodéknak szükségük van egy új élőhelyre, így aztán az első őscsalád a nyakába veszi a világot, hogy biztonságosabb otthont keressenek. Kisvártatva rábukkannak egy falakkal körülvett édenkertre, amely minden igényüknek megfelel… egy valamit kivéve. Már lakik ott egy másik család: a Jobbagyék.

Jobbagyék (hangsúly a „jobb”-on) a míves lombkunyhójukkal, elképesztő találmányaikkal és több hektárnyi frissen öntözött terményeikkel jó pár fokkal Croodék fölött állnak az evolúciós lépcsőn. Amikor befogadják Croodékat – a világ első vendégeit – nem kell sok hozzá, hogy feszültség támadjon az őscsalád és a modern család között.

Amikor már minden veszni látszik, egy új veszély mindkét családot nagyszabású kalandba taszítja a falakon kívül, és félre kell tenniük ellentéteiket, erőt kell meríteniük egymásból, és együtt kell megteremteniük a jövőjüket.

Október 7. és 9–13. 19:30 óra

007: Nincs idő meghalni /No Time to Die/

amerikai-angol akcióthriller, 163 perc, 2021

Szereplők:

Ralph Fiennes, Christoph Waltz, Daniel Craig, Rami Malek, Léa Seydoux, Ben Whishaw Rendező: Cary Fukunaga

Hivatalos tartalom: Bond otthagyta a titkosszolgálatot, és élvezi az életet Jamaicán. Nyugalmának vége szakad, amikor felbukkan régi barátja, a CIA-s Felix Leiter, és a segítségét kéri. A cél egy elrabolt tudós megmentése, ám a küldetés a vártnál sokkal kockázatosabbnak bizonyul, s a 007-es egy új, veszélyes technológia birtokában lévő, titokzatos gonosztevő nyomába ered.

Október 11–13. 17 óra

30 nap maximum /30 jours max/

francia krimi, vígjáték, 87 perc, 2020

Szereplők:

José Garcia, Philippe Lacheau, Tarek Boudali, Chantal Ladesou, Julien Arruti, Marie-Anne Chazel Rendező: Tarek Boudali

Hivatalos tartalom: Rayane fiatal, jóképű, de botcsinálta rendőr, nem túl sikeres a rendőrőrsön és a magánéletben. Egy orvosi vizsgálat során megtudja, hogy legfeljebb harminc napja van hátra. Mivel nincs vesztenivalója, elhatározza, hogy mindent bevetve, igazi hőssé válik a rendőrségen. A férfi innentől kezdve a legelképesztőbb feladatokat is vállalja, és mint valamiféle szuperhős, a legvakmerőbb tetteket hajtja végre, elismerést kiváltva a kollégáiból – a hajmeresztő megoldások azonban nem mindig a megfelelő módon sülnek el. Mindez rengeteg humorra és helyzetkomikumra ad lehetőséget. A fekete humorban gazdag 30 nap maximum a francia vígjáték legjobb hagyományait követi. A film forgatókönyvírója, rendezője és főszereplője egy személyben a francia komikus, Tarek Boudali (Szívrablók, Babysitting – A felvigyázó, Hozzám jössz, haver?). Komikus társai Philippe Lacheau (Babaysitting – A felvigyázó, Szívrablók) és Julien Arruti (Szívrablók), akikkel korábbi filmjeiben is együtt játszott.

Paks

Október 9. 13:30 óra és okt. 10. 15 óra

Addams Family 2 /The Addams Family 2/

amerikai-angol-kanadai animációs vígjáték, 93 perc, 2021

Szereplők:

Charlize Theron, Chloë Grace Moretz, Bette Midler, Oscar Isaac, Wallace Shawn, Snoop Dogg Rendező: Greg Tiernan, Conrad Vernon



Hivatalos tartalom: Mindenki kedvenc rémcsaládja visszatér az animációs vígjáték folytatásában, az Addams Family 2.-ben. A vadiúj filmben Gustavo és Mortenzia azt tapasztalják, gyermekeik kezdenek hátat fordítani nekik. A családfő remek ötlettel áll elő: mi más hozhatná újra össze a galád családot, mint egy vérbeli Addams-vakáció? Országon átívelő, rázós kalandjaik során Addamsék számtalan gyanútlan figurába botlanak bele, kacagtató következményekkel. Ugyanis bármerre is járnak, nem tagadják meg jól ismert, rémisztően különc önmagukat.

Október 7. és 10–13. 19:30 óra, okt. 8. 16:30 ó., okt. 9. 15:30 ó., illetve okt. 8–9. 22 ó. (3D)

Október 9. 18:45 óra

A feleségem története /The Story of My Wife/

magyar-német-olasz romantikus filmdráma, 169 perc, 2021

Szereplők:

Léa Seydoux, Louis Garrel, Hajduk Károly, Rujder Vivien, Romane Bohringer, Jasmine Trinca Rendező: Enyedi Ildikó

Hivatalos tartalom: Störr Jakab holland teherhajó kapitány egy nap egy kávézóban ülve fogadást köt, hogy elveszi feleségül az első nőt, aki belép. És besétál Lizzy…

Az Arany Medve-díjas és Oscar-jelölt Testről és lélekről rendezője, Enyedi Ildikó új filmje Füst Milán több mint 20 nyelvre lefordított, irodalmi Nobel-díjra felterjesztett, azonos című regénye alapján készült. Az Ezeregyéjszaka-szerűen dús szerelmi történet álarcában, Störr kapitány szeretnivaló, fájdalmasan becsületes figuráján keresztül, elemi módon, az érzékeinken át értjük meg az élet összetettségét, titokzatosságát, törékeny szépségét, megfoghatatlan, uralhatatlan jellegét.

Október 8. 19:30 óra és okt. 10. 17 óra

Toxikoma

magyar dráma, 124 perc, 2021

Szereplők:

Molnár Áron, Gáspár Tibor, Sodró Eliza, Nagy Péter, Rubóczki Márkó, Hermányi Mariann, Holecskó Orsolya Rendező: Herendi Gábor



Hivatalos tartalom: Herendi Gábor új közönségfilmje, a Toxikoma, Szabó Győző azonos című önéletrajzi írásán alapul, mely a két főhős, a drogos alfahím (Szabó Győző szerepében Molnár Áron) és az istent játszó pszichiáter (Csernus Imre szerepében Bányai Kelemen Barna) egymásnak feszüléséről és baráttá válásáról szól. A könyv a népszerű színész életének legnehezebb éveit eleveníti fel, egy hosszú évekig tartó drogos zuhanást, melynek végén minden szétesik Győző körül, aki végül rászánja magát az elvonókúrára. Itt találkozik Csernus doktorral, s innen indul a film, ami azt az ego harcot mutatja be, ami a két domináns férfi között zajlott a pszichiátrián. Mindketten bejárják a saját útjukat és megtanulnak valamit a másiktól, amitől a saját életüket is jobb irányba fordítják. Győző és Csernus egymással harcol, de egy ponton mindkettejüknek el kell jutni a felismerésig, hogy csak közösen juthatnak előre, és hogy van valami, amiben csak a másik segíthet rajtuk.

Október 11–13. 17 óra

Álomnagyi 2. /C’est quoi ce papy?!/

francia vígjáték, 103 perc, 2021

Szereplők:

Julie Depardieu, Patrick Chesnais, Julie Gayet, Lucien Jean-Baptiste, Thierry Neuvic, Chantal Ladesou Rendező: Gabriel Laferrière

Hivatalos tartalom: Aurore (Chantal Ladesou) egy óriási partin tombol, ahol csúnya baleset éri, aminek következtében elveszti az emlékezetét. Úgy tűnik, egyetlen támpontja maradt csak az amnéziás nagyinak, mivel folyton egy bizonyos Gégé-t (Patrick Chesnais) emleget, aki azonban a népes család tagjainak teljesen ismeretlen. Aurore unokái persze nem hagyhatják annyiban a dolgot: akcióba lendülnek, hogy visszakapják a szeretett öreglányt! Megszöktetik a kórházból, és hosszú útra kelnek vele, ugyanis biztosak abban, hogy Gégé a nagyi egykori szerelme, és a viszontlátás segít majd Aurore számára visszanyerni az emlékezetét.

Bölcske

Október 8. és 10. 16 óra

Sütimanók – Ide süss! /Die Heinzels – Rückkehr der Heinzelmännchen/

német-osztrák animációs vígjáték, 78 perc, 2019

Szereplők:

Jella Haase, Louis Hofmann, Leon Seidel, Detlef Bierstedt, Elke Heidenreich, Rolf Berg Rendező: Ute von Münchow-Pohl

Hivatalos tartalom: Bár kevesen tudják, létezik a manóknak egy kicsiny közössége, akik évszázadokkal ezelőtt a világ legkiválóbb mesterembereinek segédkeztek, mígnem egy rosszindulatú banya elűzte őket és többé nem gyakorolhatták hivatásukat. Bár a manók sosem feledték hivatásukat, Manka nem tartozik a legügyesebb manócskák közé, ám amikor a falu cukrászmestere bajba kerül, Ő és barátai a segítségére sietnek.

Október 8. és 10. 18 óra

Idő /Old/

amerikai thriller, 108 perc, 2021

Szereplők:

Rufus Sewell, Gael García Bernal, Alex Wolff, Eliza Scanlen, Vicky Krieps, Abbey Lee Rendező: M. Night Shyamalan



Hivatalos tartalom: M. Night Shyamalan új filmje hátborzongató, rejtélyes thriller egy családról, akik a trópusi vakációjuk során felfedeznek egy félreeső partszakaszt, ahol pár órányi pihenés alatt valahogy gyorsan öregedni kezdenek… és így az egész életük egyetlen napba sűrűsödik. A film tekintélyes nemzetközi szereplőgárdát vonultat fel, köztük olyan sztárokkal, mint az Arany Glóbusz díjas Gael García Bernal, Vicky Krieps és Rufus Sewell. A filmet M. Night Shyamalan rendezte a saját forgatókönyvéből, melyet Pierre Oscar Lévy és Frederik Peeters Sandcastle című képregénye alapján írt.

Október 8. és 10. 20:30 óra

Források: mafab.hu, mozi.bolcske.hu, szekszardagora.hu, paksimozi.hu