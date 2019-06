Ezt játsszák Tolna megye mozijai 06.05-06.12.

Nem tudod eldönteni, mivel töltsd a délutánjaid? Talán tudunk segíteni! Összeszedtük, hogy mit játszanak a következő napokban a megye mozijai, hátha találsz valamit, ami neked is tetszik.

Szekszárd

Június 6-12., 17:00

Godzilla II – A szörnyek királya /Godzilla: King of the Monsters/

Amerikai akciófilm, kalandfilm, fantasy, 132 perc, 2019

Szereplők:

Jonah Alan – Charles Dance

Madison Russell – Millie Bobby Brown

Dr. Emma Russell – Vera Farmiga Rendező: Michael Dougherty

A Föld beteg, és az emberiség a betegség. De van egy gyógyszer, amely minden kórt elpusztít, és sok ezer éve itt él a világon láthatatlanul: a titánok törzse. Ezek az ősi szörnyek kegyetlenek, legyőzhetetlenek, hatalmasak és csodálatosak – ha egyszer elszabadulnak, mindent elpusztítanak, ami otthonuk ártalmára lehet.

Június 6-12., 19:30

Mami /Ma/

Amerikai thriller, horror, 99 perc, 2019

Szereplők:

Mercedes – Missi Pyle

Ben – Luke Evans

Erica – Juliette Lewis Rendező: Tate Taylor

A Bloomhouse új thrillerében az Oscar-díjas Octavia Spencer alakítja Sue Annt, a magányos nőt, aki szépen éldegél egy csendes ohiói városkában. Egy nap Maggie, a tinédzser megkéri őt, hogy vegyen piát neki és pár barátjának, és Sue Ann kapva kap az esélyen, hogy szert tegyen pár gyanútlan, ám nála fiatalabb barátra. Hogy ne kelljen ittasan vezetniük, felajánlja a tinédzsereknek, hogy kecózhatnak a háza pincéjében. Ám van néhány szabály. Egyiküknek mindig józannak kell maradnia. Nem szabad káromkodni. Sosem szabad felmenni az emeletre. És úgy kell szólítaniuk őt, hogy „Mami.”

Június 8-9., 15 óra

Hamupipőke és az elvarázsolt herceg /Cinderella and the Secret Prince/

Amerikai családi animációs film, kalandfilm, 90 perc, 2019

Szereplők:

Ella (hang) – Cassandra Morris

Alex (hang) – Chris Niosi

Manny (hang) – R. Martin Klein Rendező: Lynne Southerland

A tündéranya segítségével Hamupipőke és három cincogi kis barátja elindul a palotába, hogy részt vegyenek a királyi bálon. Idáig mindannyian ismerjük a mesét, ám kiderül egy szörnyű titok! Az igazi herceget egérré változtatta egy gonosz boszorkány, a fiú pedig, aki jelen van a bálon, egy csaló! Hamupipőke és három kis barátja elhatározzák, hogy megmentik a trónörököst.

Bölcske

Június 6., 8., 9., 16:00

Egy kutya négy útja /A Dog’s Journey/

Amerikai családi film, 108 perc, 2019

Szereplők:

Ethan – Dennis Quaid

Gloria – Betty Gilpin

Bailey (hang) – Josh Gad Rendező: Gail Mancuso

Vannak barátságok, melyek több életen át tartanak. Ilyen Bailey kutya története is, aki négy eb-életen keresztül talált vissza szeretett gazdájához, Ethanhez (Dennis Quaid). Nem is lehetnének boldogabbak a hétköznapok, hisz Bailey együtt él családjával, Ethannel, annak feleségével, Hannah-val (Marg Helgenberger) a michigani farmjukon. Sőt, Bailey új játszópajtásra is talál, Hannah és Ethan tüneményes unokája, CJ személyében.

Mikor CJ anyukája úgy dönt, maga mögött hagyja a vidéki életet, és kislányát is magával viszi, a szeretett kis barát egyik napról a másikra eltűnik az immár agg korban lévő eb életéből. Bailey napjai ekkor már meg vannak számlálva, és imádott gazdája, Ethan arra kéri őt, ezúttal unokája életébe térjen vissza, és vigyázzon rá, bármi történjék is. És akkor ismét bekövetkezik a csoda: Bailey egy cuki kölyökkutya testében születik újjá, méghozzá CJ oldalán, akivel elválaszthatatlan barátokká válnak. A hűséges eb-társ újra és újra visszatér a lányhoz, miközben ráébred arra, mi az ő végső küldetése, miért is született a világra.

A nagysikerű Egy kutya négy élete című film folytatása – ami szintén W. Bruce Cameron bestsellere alapján készült – ismét egy kutya szemszögéből mesél megannyi izgalmas, meghitt, és vidám kalandról, emberi kapcsolatokról, barátságról, és a feltétel nélküli, örök szeretetről. A Modern család, és a Szívek szállodája rendezőnője, Gail Mancuso egy szívhez szóló, kedves családi filmet készített, ami nem csak a filmrajongó gazdikat fogja levenni a lábáról.

Június 6., 8., 9., 18:00

Két lépés távolság /Five Feet Apart/

Amerikai romantikus dráma, 116 perc, 2019

Szereplők:

Stella – Haley Lu Richardson

Will – Cole Sprouse

Meredith – Claire Forlani Rendező: Justin Baldoni

Stella Grant (Haley Lu Richardson) minden ízében 17 éves… Összenőtt a laptopjával, és imádja a legjobb barátait. De a legtöbb tinédzserrel szemben ideje java részét egy kórházban tölti, mivel cisztás fibrózisa van. Az élete csupa sablon, szabály és önkontroll. Ezt a fegyelmet kell próbára tennie, amikor megismerkedik egy lehetetlenül helyes betegtárssal, akit Will Newmannek hívnak. (Cole Sprouse).

A fiatalok közt azonnali flörtölés alakul ki, bár a szigorú előírások azt diktálják, hogy állandóan tartaniuk kell a biztonságos három lépés távolságot. Ahogy a kapcsolatuk egyre intenzívebbé válik, úgy nő a kísértés, hogy sutba dobják a szabályokat, és átadják magukat a vonzalomnak. A helyzetet tovább bonyolítja Will veszélyes lázadása a saját orvosi kezelése ellen. Stella fokozatosan arra ösztönzi Willt, hogy élvezze ki maximálisan az életét, de vajon meg tudja menteni azt, akit szeret, amikor tilos akár csak megérinteniük egymást?

Június 6-9., 20:30

X-Men: Sötét Főnix /X-Men: Dark Phoenix/

Amerikai akciófilm, kalandfilm, sci-fi, 114 perc, 2019

Szereplők:

Jean Grey / Phoenix – Sophie Turner

Raven / Mystique – Jennifer Lawrence

Smith – Jessica Chastain

Professor Charles Xavier – James McAvoy Rendező: Simon Kinberg

A SÖTÉT FŐNIX-ben az X-ek eddigi legfenyegetőbb ellenfelükkel néznek szembe: tulajdon társukkal, Jean Grey-jel. Egy űrbéli mentőakció során Jean csaknem életét veszti, mikor egy titokzatos kozmikus erő lecsap rá. Otthon ez az erő nem csupán megnöveli erejét, hanem sokkal labilisabbá is teszi. A benne lakozó idegennel viaskodva Jean olyan hatalmat enged szabadjára, amit nem csak hogy nem ért, de kontrollálni is képtelen. Ahogy egyre inkább kicsúszik lába alól a talaj, s olyanoknak árt, akik fontosak számára, lassan az X-Men összetartó erejét is kikezdi. A széthulló családnak újra egyesülnie kell – nem csak Jean megmentéséért, hanem bolygónk megvédéséért olyan idegen lényektől, akik Jean erejét fegyverként használnák és ezzel az egész galaxist uralmuk alá hajtanák.

