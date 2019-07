Ezt játsszák Tolna megye mozijai 07.04-10.

Nem tudod eldönteni, mivel töltsd a délutánjaid? Talán tudunk segíteni! Összeszedtük, hogy mit játszanak a következő napokban a megye mozijai, hátha találsz valamit, ami neked is tetszik.

Szekszárd

Július 4-10., 17 óra

Yesterday

angol zenés vígjáték, fantasy, 112 perc, 2019

Szereplők:

Ellie – Lily James

Roxanne – Ana de Armas

Mandi – Kate McKinnon

Jack Malik – Himesh Patel

Ed Sheeran – Ed Sheeran

Rocky – Joel Fry

Gavin – Alexander Arnold

Carol – Sophia Di Martino

Lucy – Ellise Chappell

Sheila Malik – Meera Syal Rendező: Danny Boyle

Mi lenne, ha…?

Mi lenne, ha az egész világ elfelejtené minden idők legzseniálisabb zenekarát, a Beatlest?

Mi lenne, ha csak te emlékeznél a felejthetetlen slágerekre?

Mi lenne, ha elkezdenéd játszani a mesés négyes dalait, és egy csapásra világsztár válna belőled?

És mi lenne, ha a hirtelen hírnév kikezdené a magánéletedet?

Az Igazából szerelem írójának és a Gettómilliomos rendezőjének új, romantikus vígjátékában ezekre a kérdésekre is választ kapunk idén nyáron.

Július 4-10., 19.30 óra

Annabelle 3. /Annabelle Comes Home/

amerikai misztikus thriller, horror, 106 perc, 2019

Szereplők:

Judy Warren – Mckenna Grace

Ed Warren – Patrick Wilson

Lorraine Warren – Vera Farmiga

Mary Ellen – Madison Iseman

Rory – Emily Brobst

Daniela Rios – Katie Sarife

Father Gordon – Steve Coulter

Thomas – Stephen Blackehart

Truck Driver – Eddie J. Fernandez

Bob Palmeri – Michael Cimino Rendező: Gary Dauberman

Ed és Lorraine Warren (Patrick Wilson, Vera Farmiga) meg akarja szabadítani a világot az elátkozott babában bujkáló, minden gazdájára halált hozó démontól, és megkeresi számára a legbiztonságosabb helyet. Ami sajnos a saját házuk pincéjében, az eddigi munkájuk során összegyűjtött tárgyak között, megszentelt üveg mögé zárva van. Ám a babában bujkáló pusztító szellem erősebb, mint hitték volna.

Annabelle nem tűri a rabságot. Feltámad, kiszabadul, és ártalmas erejével fellázítja az összes többi, a démon emlékét őrző tárgyat. És természetesen az ellen fordul, aki a leggyengébb: Warrenék kislánya ellen – aki az alvilági gonoszság gyilkos ereje ellen csak a bébiszitterénél kereshet menedéket.

A Démonok között-univerzum első leágazása, az Annabelle, óriási siker volt: az immár több mint 1,5 milliárdos eredményt elért filmek legújabb darabja a régi stábbal, a régi szellemben, de újult erővel támad.

Július 6-7., 15 óra

Toy Story 4

amerikai animációs kalandfilm, vígjáték, 89 perc, 2019

Szereplők:

Duke Caboom (hang) – Keanu Reeves

Gabby Gabby (hang) – Christina Hendricks

Woody (hang) – Tom Hanks

Bunny (hang) – Jordan Peele

Bo Peep (hang) – Annie Potts

Jessie (hang) – Joan Cusack

Trixie (hang) – Kristen Schaal

Buzz Lightyear (hang) – Tim Allen Rendező: Josh Cooley

Woody mindig is magabiztosan töltötte be helyét a világban, s jól tudta, első számú feladata vigyázni gazdájára, legyen az akár Andy, akár Bonnie.

Ám miután Bonnie egy vonakodó új játékot hoz szobájába, egy nagy kaland régi és új barátok oldalán rádöbbenti Woodyt, mily nagy hely is lehet a világ egy játék számára.

Bölcske

Július 4., 16, 18 és 20.30 óra

A tanú

magyar filmszatíra, 103 perc, 1969

Szereplők:

Pelikán József – Kállai Ferenc

Virág Árpád – Őze Lajos

Dániel Zoltán – Fábri Zoltán

Gizi, Pelikán lánya – Monori Lili

Bástya elvtárs – Both Béla

Gulyás Elemér – Bicskey Károly

Virág detektívje – Kézdy György

Vasutas – Horváth József

Operettszínész – Rátonyi Róbert

Börtönigazgató – Györffy György

Miniszteri titkárnő – Rákosi Mária Rendező: Bacsó Péter

Pelikán József hithű kommunista, aki végig harcolta elvbarátaival a vészterhes éveket. Most, győzelmük után, a személyi kultusz idején, gátőrként is elkötelezett munkát végez. Lecsap az orvhorgászra, akiről kiderül, régi barátja és harcostársa, Dániel Zoltán, aki jelenleg miniszter. Épp ez a kedves barát buktatja le akaratán kívül, amikor feketevágás miatt megjelenik a hatóság. Pelikán börtönbe kerül, ahonnan egyre magasabb beosztásba helyezik. Ő lesz a vidámpark, az uszoda, majd később egy narancstermelő gazdaság igazgatója. Természetesen mindez nem ajándék. Virág elvtárs minden alkalommal hangsúlyozza, hogy egyszer még kérnek Pelikántól valamit. És ez az egyszer el is érkezik, amikor Dániel Zoltánt koholt vádakkal letartóztatják…



Július 5-7., 16 óra

Aladdin

amerikai fantasy, családi kalandfilm, 128 perc, 2019

Szereplők:

Dzsinn – Will Smith

Jázmin – Naomi Scott

Aladdin – Mena Massoud

Anders herceg – Billy Magnussen

Dalia – Nasim Pedrad

Dzsafar – Marwan Kenzari

Hakim – Numan Acar

Szultán – Navid Negahban Rendező: Guy Ritchie

Izgalmas történet a megnyerő utcai suhancról, Aladdinról és a bátor és szabad akaratú Jázmin hercegnőről, akik közös jövőjének kulcsa egy Dzsinn lehet.

A Disney 1992-es animációs klasszikusa alapján készült filmben Guy Ritchie rendező a rá jellemző szélsebes, sajátos látványú akcióval tölti meg Agrabah kitalált városát.

Július 5-7., 18 óra

A szavak ereje /Sometimes, Always, Never/

angol vígjáték, dráma, misztikus film, 91 perc, 2018

Szereplők:

Alan – Bill Nighy

Peter – Sam Riley

Sue – Alice Lowe

Margaret – Jenny Agutter

Arthur – Tim McInnerny

Rachel – Ella-Grace Gregoire Rendező: Carl Hunter

Michael egy családi Scrabble-játszma közepén viharzott el egy vita után, és azóta senki sem látta. Évek teltek el, de apja, Alan nem adja fel a reményt, és az internetes Scrabble-fórumokon is fáradhatatlanul folytatja a megszállott nyomozást. Egyszer csak felfigyel egy titokzatos játékosra, akinek a stílusa kísértetiesen hasonlít Michaeléra…

Július 5-7., 20.30 óra

Gyerekjáték /Child’s Play/

amerikai horror, 120 perc, 2019

Szereplők:

Karen Barclay – Aubrey Plaza

Andy Barclay – Gabriel Bateman

Detective Mike Norris – Brian Tyree Henry

Shane – David Lewis

Doreen – Carlease Burke Rendező: Lars Klevberg

Minden idők legveszélyesebb gyermekjátéka visszatér. Karen (Aubrey Plaza), az egyedülálló anya megajándékozza kisfiát, Andyt (Gabriel Bateman) egy high-tech Buddi játékbabával. Amivel azonban egyikük sincs tisztában, hogy az öntudatra ébredő szülinapi ajándékot átjárja az elemi gonoszság…

Források: port.hu, mozi.bolcske.hu, szekszardagora.hu