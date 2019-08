Ezt játsszák Tolna megye mozijai 08.01-07.

Nem tudod eldönteni, mivel töltsd a délutánjaid? Talán tudunk segíteni! Összeszedtük, hogy mit játszanak a következő napokban a megye mozijai, hátha találsz valamit, ami neked is tetszik.

Szekszárd

Augusztus 01-07., 15 óra

Az oroszlánkirály /The Lion King/

amerikai családi kalandfilm, dráma, 118 perc, 2019

Szereplők:

Seth Rogen – Pumbaa (hang)

Donald Glover – Simba (hang)

Keegan-Michael Key – Kamari (hang)

Chiwetel Ejiofor – Zordon (hang)

James Earl Jones – Mufasa (hang) Rendező: Jon Favreau

Forgatókönyvíró: Jeff Nathanson



Jon Favreau rendező és a Disney filmje, AZ OROSZLÁNKIRÁLY az afrikai szavannára repít el, ahol jövendőbeli király születik. Simba mindennél többre tartja apját, Mufasa királyt, és komolyan veszi, hogy egyszer majd az uralkodás feladata reá száll. Ám nem mindenki örvend az új oroszlánkölyöknek. Zordon, Mufasa fivére elveszítette helyét a trón várományosaként, így tervet sző. A Büszke Birtokért folytatott harcot árulás és tragédia szegélyezi, Simba pedig kénytelen száműzetésbe vonulni. Két újonnan lelt barát segítségével kell majd eligazodnia a felnőtté válás útján, s végül visszafoglalnia, ami törvényesen megilleti.

Az úttörő filmkészítési technológiát alkalmazó AZ OROSZLÁNKIRÁLY a hőn szeretett figurákat teljesen új módon vonultatja fel.

Augusztus 01-07., 17 óra

Pompon klub /Poms/

angol-amerikai vígjáték, 91 perc, 2019

Szereplők:

Martha – Diane Keaton

Sheryl – Jacki Weaver

Olive Pam – Grier

Ben – Charlie Tahan

Chloe – Alisha Boe

Alice – Rhea Perlman

Chief Carl – Bruce McGill

Vicki – Celia Weston

Helen – Phyllis Somerville

Ruby Jenkins – Carol Sutton Rendező: Zara Hayes

Tudni kell élvezni az életet… a kor nem kifogás. Martha (Diane Keaton) élete egyik legbizarrabb kihívásával néz szembe, mikor a nyüzsgő New York-ból elköltözik egy csinos nyugdíjas otthonba, ahol a lakosok puccos golfautóval közlekednek, klubfoglalkozásokra járnak, és mindezt egy túlbuzgó biztonsági őr vigyázó szemei előtt teszik. Martha eleinte mindenkit lenéz, még az életvidám szomszédját, Sherylt (Jacki Weavert) is, aki csak igyekszik kimaxolni a helyi lehetőségeket némi alkohol és pár pókerparti kíséretében.

Amikor a folyton csacsogó Sheryl rátalál Martha gimis hajrálány egyenruhájára, a nőből feltörnek az emlékek, mekkora boldogság is volt együtt szurkolni a lányokkal. Az újdonsült barátnők másnap fantasztikus ötlettel állnak elő: megalakítják a saját klubjukat, az első hatvan pluszos Pompon klubot, ahol végre felszabadultan, minden tabut megdöntve, szanaszét táncolhatják magukat. A vidámságra kiéhezett lakók között hamarosan megtalálják a legderűsebb csapattársakat, akikkel még a helyi versenyre is beneveznek, és ország világ előtt bebizonyítják, az álmok megvalósításához sosincs késő – mert egy biztos, nem létezik lehetetlen.

Diane Keaton a nagy sikerű Könyvklub producereinek és a Rossz anyák alkotóinak legújabb, imádnivaló vígjátékában tér vissza a mozivászonra, hogy ismét bebizonyítsa, az álmaink megvalósításához a kor nem szabhat határt. Sőt! Akkor dőlnek csak le igazán a gátlások. Ezzel az életvidám filmmel mutatkozik be a dokumentarista Zara Hayes író-rendező, aki egy hetvenen túli pompon csapat történetéből merítette az ihletet.

Augusztus 01-07., 19.30 óra

Anna

francia akcióthriller, 119 perc, 2019

Szereplők:

Sasha Luss – Anna

Helen Mirren – Olga

Luke Evans – Alex Tchenkov

Cillian Murphy – Lenny Miller Rendező és forgatókönyvíró: Luc Besson

Egy nő, akiben számtalan nő lakozik, de sosem lehet tudni, pontosan hány darabból áll… pont, mint egy orosz matrjoska baba.

A könyörtelen bombázó, Anna Poliatova nem csak hihetetlenül szexi, szuperintelligens, de kíméletlen harcos is. A legprofibb kormányzati bérgyilkosnő tökéletes álcáival az ujja köré csavarja az elit bűnözőket, gengsztereket, politikusokat, hogy aztán szemrebbenés nélkül végezzen velük. A kérdés csak az, mi motiválhat egy ilyen titokzatos nőt, aki halálosan veszélyes játszmát űz mindenkivel…

Bölcske

Augusztus 01-04., 16 óra

Norm, az északi 2 – A királyság kulcsai /Norm of the North: Keys to the Kingdom/

indiai-amerikai animációs vígjáték, kalandfilm, 91 perc, 2018

Szereplők:

Andrew Toth – Norm (hang)

Maya Kay – Olympia (hang)

Alan Marriott – Stan (hang) Rendező: Richard Finn, Tim Maltby

Normnak, az északi sarkvidék frissen megkoronázott királyának most meg kell mentenie New Yorkot és az otthonát. De Norm hősből hamarosan ellenséggé válik, mikor egy olyan bűnténnyel gyanúsítják meg, amit el sem követett. Most barátaival azon kell dolgoznia, hogy tisztázza a nevét…

Augusztus 01-04., 18:00

Velence vár /Venice Calling / Venise n’est pas en Italie/

francia vígjáték, 93 perc, 2019

Szereplők:

Benoît Poelvoorde – Bernard Chamodot

Valérie Bonneton – Annie Chamodot

Helie Thonnat – Émile Chamodot

Eugène Marcuse – Fabrice Chamodot Rendező és forgatókönyvíró: Ivan Calbérac

Emile nagyon szeretne már felnőni és normális életet élni, de ott ragadt ezeréves családi lakókocsijukban szeszélyes testvérével és bohókás szüleivel, akik ugyan bájos párost alkotnak, de valahogy mindig képesek kínos helyzetbe hozni. Amikor Pauline, Emile középiskolai szerelme elhívja a fiút Velencébe, hogy nézze meg a fellépését, a srác apja tökéletes lehetőséget lát az alkalomban arra, hogy az egész család kikapcsolódjon. Az igencsak diszfunkcionális bagázs útnak indul szedett-vedett lakókocsijában, és belevágnak egy hihetetlen kalandba, amely után már egyikük élete sem lehet a régi.

Augusztus 01-04., 20:30

Források: port.hu, mozi.bolcske.hu, szekszardagora.hu