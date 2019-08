Ezt játsszák Tolna megye mozijai 08.22–28.

Nem tudod eldönteni, mivel töltsd a délutánjaid? Talán tudunk segíteni! Összeszedtük, hogy mit játszanak a következő napokban a megye mozijai, hátha találsz valamit, ami neked is tetszik.

Szekszárd

Augusztus 22–25., 15 óra

Mancs őrjárat /Paw Patrol: Mighty Pups/

amerikai animációs film, 66 perc, 2019

Szereplők:

Devan Cohen – Rubble

Drew Davies – Marshall

Samuel Faraci – Rocky

Kallan Holley – Skye

Chance Hurstfield – Harold Humdinger Rendező: Charles E. Bastien

Humdinger polgármester és unokaöccse, Harold újabb terve sikerül félre, és ennek hatására most egy meteor tart a Kaland-öböl felé.

A száguldó égitestből sugárzó energia viszont szuper erővel ruházza fel a Mancs őrjáratot, így talán még van esély a világ megmentésére.

A Nickelodeon sztárjai ezúttal a nagyvásznon hajtják végre legújabb mentőakcióikat. A kicsik legnagyobb örömére újra együtt Ryder, Katie, Chase, Marshall, Rocky, Ruddle, Skye, Zuma, Turbó Kapitány, Everest és a többiek.

Augusztus 22–28., 17 óra

Családi vakáció – Irány Ibiza! /Ibiza/

francia-belga vígjáték, 87 perc, 2019

Szereplők:

Christian Clavier – Philippe

Khalid Samata – Nounours

Mathilde Seigner – Carole

Leopold Buchsbaum – Julien

Pili Groyne – Manon

Joey Starr – Frankie

Olivier Marchal – Pascalou

Frédérique Bel – Fleur

Rendező: Arnaud Lemort

Philippe és Carol mindketten túl vannak egy rosszul sikerült házasságon, de most úgy néz ki, egymás személyében megtalálták az igazit.

Carol két tinédzser gyermeke nincs elragadtatva a ténytől, hogy a kissé régimódi Philippe lesz a mostoha apjuk, ezért a férfinak mindent el kell követnie annak érdekében, hogy elfogadtassa magát. Még azt is bevállalja, hogy a gyerekek válasszák meg a nyaralás helyszínét, így esik a választás a buli fővárosára, a folyton pörgő és vibráló Ibizára.

És hogy hogyan reagál egy konzervatív hatvanas fickó a folyton félmeztelenül bulizó fiatal lányokra, a kitartó kokain árusokra és a féktelen partikra? Hát beleveti magát a buliba!

Augusztus 22–28., 19.30 óra

Volt egyszer egy… Hollywood /Once Upon a Time… in Hollywood/

amerikai-angol krimi, dráma, thriller, 159 perc, 2019

Szereplők:

Margot Robbie – Sharon Tate

Leonardo DiCaprio – Rick Dalton

Brad Pitt – Cliff Booth

Sydney Sweeney – Snake

Timothy Olyphant – James Stacy

Dakota Fanning – Squeaky Fromme

Al Pacino – Marvin Shwarz

Kurt Russell – Randy

Harley Quinn Smith – Froggie

Luke Perry – Scott Lancer

Damian Lewis – Steve McQueen

Rendező: Quentin Tarantino

1969, Los Angeles. Egy munka nélkül maradt, western tévésorozatából kikerült, munkanélküli színész (Leonardo DiCaprio) és jó barátja, kaszkadőre (Brad Pitt) együtt próbálnak boldogulni Hollywood kegyetlen világában.

Ez a világ azért kegyetlen, mert változik: Rick és Cliff eddig kiismerte magát a showbizniszben, de most bármerre járnak, arra kell rácsodálkozniuk, hogy minden megváltozott: a szabályok, a főnökök és a nők is….

Nincs nagyobb esemény annál a filmes világban, mint amikor Tarantino rendez: 9. filmje hihetetlen sztárszereposztással készül, és ismét különleges, véres és gyilkos humorú.

Bölcske

Augusztus 22–23. és 25., 16 óra

Beépített cicó /Marnie’s World/

német-belga családi animációs film, kalandfilm, 84 perc, 2018

Szereplők:

Alexandra Neldel – Marnie (hang)

Axel Prahl – Elvis (hang)

Erik Borner – Anton (hang) Rendező: Christoph Lauenstein, Wolfgang Lauenstein

Marnie, a világ leglustább cicája a házimacskák kényelmes életét éli egy vidéki házikóban. Soha életében nem hagyta el az udvart, az otthonán kívüli világot csak kedvenc televízió műsorából, egy detektív sorozatból ismeri. Egy nap felbukkan szerető gazdájának testvére, Paul, aki szupertitkos küldetéssel bízza meg a bátor cicát.

Marnie azonban véletlenül kipottyan Paul teherautójából, így kénytelen egyedül neki vágni a nagy kalandnak. Szerencséjére útja során megismerkedik Elvisszel, a nagyszájú, ám félénk kutyussal, Antonnal, a szamárral, aki cirkuszi zebra szeretne lenni, valamint Eggberttel a folyton aggodalmaskodó kakassal.

Augusztus 22–25., 18 óra

Családi vakáció – Irány Ibiza! /Ibiza/

francia-belga vígjáték, 87 perc, 2019

Szereplők:

Christian Clavier – Philippe

Khalid Samata – Nounours

Mathilde Seigner – Carole

Leopold Buchsbaum – Julien

Pili Groyne – Manon

Joey Starr – Frankie

Olivier Marchal – Pascalou

Frédérique Bel – Fleur

Rendező: Arnaud Lemort

Philippe és Carol mindketten túl vannak egy rosszul sikerült házasságon, de most úgy néz ki, egymás személyében megtalálták az igazit.

Carol két tinédzser gyermeke nincs elragadtatva a ténytől, hogy a kissé régimódi Philippe lesz a mostoha apjuk, ezért a férfinak mindent el kell követnie annak érdekében, hogy elfogadtassa magát. Még azt is bevállalja, hogy a gyerekek válasszák meg a nyaralás helyszínét, így esik a választás a buli fővárosára, a folyton pörgő és vibráló Ibizára.

És hogy hogyan reagál egy konzervatív hatvanas fickó a folyton félmeztelenül bulizó fiatal lányokra, a kitartó kokain árusokra és a féktelen partikra? Hát beleveti magát a buliba!

Augusztus 22–25., 20.30 óra

Halálos iramban: Hobbs & Shaw /Fast & Furious: Hobbs & Shaw/

amerikai akciófilm, 134 perc, 2019

Szereplők:

Dwayne Johnson – Luke Hobbs

Vanessa Kirby – Hattie Shaw

Jason Statham – Deckard Shaw

Idris Elba – Brixton

Eiza González – Madam M

Helen Mirren – Magdalene Shaw

Cliff Curtis – Jonah

Eddie Marsan – Andreiko professzor

Stephanie Vogt – Hírolvasó Rendező: David Leitch

Nyolc film után – melyek összesen csaknem 5 milliárd dolláros bevételt hoztak világviszonylatban – a sorozat most bemutatja az első spinoff filmjét, melyben Dwayne Johnson és Jason Statham tér vissza, mint Luke Hobbs és Deckard Shaw.

Amióta a kigyúrt Hobbs, az amerikai Diplomata Biztonsági Szolgálat lojális ügynöke, és a törvényen kívüli Shaw, az egykori brit elit kommandós először összecsaptak 2015-ben a Halálos iramban 7-ben, a duó sorra osztogatta egymásnak a beszólásokat és a pofonokat, miközben próbálták lenyomni a másikat.

Ám amikor egy kibergenetikusan felturbózott anarchista (Idris Elba) megkaparint egy alattomos biofegyvert, amely örökre megváltoztathatja az emberiséget – és legyőz egy briliáns és vakmerő szakadár MI6 ügynököt (Vanessa Kirby, The Crown), aki történetesen Shaw húga – a két esküdt ellenségnek össze kell állnia, hogy elkapják az egyetlen fickót, aki talán még náluk is vagányabb.

Források: port.hu, mozi.bolcske.hu, szekszardagora.hu