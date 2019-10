Ezt játsszák Tolna megye mozijai 10.24–10.30.

Nem tudod eldönteni, mivel töltsd a délutánjaid? Talán tudunk segíteni! Összeszedtük, hogy mit játszanak a következő napokban a megye mozijai, hátha találsz valamit, ami neked is tetszik.

Ezt ne hagyja ki! Smoothie mixert érhetnek a Tündérszépeknek adott szívek

Szekszárd

Október 24–30., 17 óra

Demóna 2: A sötétség úrnője /Maleficent: Mistress of Evil/

amerikai családi kalandfilm, fantasy, 118 perc, 2019

Szereplők:

Angelina Jolie – Demóna

Elle Fanning – Aurora hercegnő

Michelle Pfeiffer – Ingrith királyné

Harris Dickinson – Fülöp herceg

Juno Temple – Csivitér

Imelda Staunton – Tüsténdér

Lesley Manville – Röppendér

Sam Riley – Holló

Chiwetel Ejiofor – Conall

Rendező: Joachim Ronning



A 2014-es világsiker, a Demóna folytatásában Demóna és keresztlánya, Auróra kénytelenek átgondolni a köztük lévő köteléket, midőn egy közelgő esküvő kérdése, váratlan szövetségesek felbukkanása és sötét erők munkálkodása más-más útra tereli őket.

Gondtalanul teltek az évek Demóna és Auróra számára. A szívfájdalom, bosszú és végül szeretet nyomán kialakult kapcsolatuk elmélyült. Ám az emberek és tündérek közötti gyűlölködés változatlanul fennáll. Auróra közelgő esküvője Fülöp herceggel ünneplésre szolgáltat okot Ulstead királyságában és a közeli Móriában, hiszen a két világ is egyesülhet a friggyel. Egy nem várt találkozás azonban új, nagy hatalmú szövetségessel ismerteti meg Demónát, aki eltávolodik Aurórától, s így a keresztanya és keresztlánya a Nagy Háború ellentétes oldalán találják magukat, ami próbára teszi családi összetartozásukba vetett hitüket.

Október 24–30., 19:30 óra

Zombieland – A második lövés /Zombieland: Double Tap/

amerikai akció-horror, 93 perc, 2019

Szereplők:

Emma Stone – Wichita

Zoey Deutch – Madison

Abigail Breslin – Little Rock

Bill Murray – Bill Murray

Woody Harrelson – Tallahassee

Rosario Dawson – Nevada

Thomas Middleditch – Flagstaff Rendező: Ruben Fleischer



A zombie apokalipszist is meg lehet szokni. A négy túlélő, Columbus, Tallahasse, Wichita és Little Rock számára is hétköznapivá váltak az élőhalottak támadásai, a harc és a vér.

A Fehér Házból kiköltöznek Amerika középső vidékére: de hamarosan megbánják a döntésüket. Nemcsak túlélőkkel találkoznak, hanem a zombik új fajával is: szupererős és szuperfurcsa lényekkel…

Éppen tíz évvel ezelőtt mutatták be a Zombielandet. Azóta mind a négy főszereplőt jelölték Oscarra (Emma Stone meg is kapta a díjat), és újra mindannyian visszatérnek a kísérteties humorú, vagány és fantáziadús film folytatására.

Bölcske

Október 24-én 16, 18, 20:30 óra és 25–27., 18 óra

Akik maradtak

magyar dráma, 83 perc, 2019

Szereplők:

Hajduk Károly – Körner Aladár

Szőke Abigél – Wiener Klára

Nagy Mari – Olgi

Horkay Barnabás – Pepe

Simkó Katalin – Erzsi

Lukáts Andor – Seilmann Pista Rendező: Tóth Barnabás



Egy kamaszlány és egy középkorú férfi egymásra találásának megható hangvételű története a második világháború után. Mindketten sokat veszítettek, és mindketten szeretnének új életet kezdeni, miközben körülöttük már a Rákosi-rendszer diktatúrája alakul. Vajon túl lehet-e élni a múlt és a jövő tragédiáit, ha összekapaszkodnak azok, akik még megmaradtak?

Október 24–27., 16 óra

Szörnyen boldog Halloween /Dia de Muertos/

mexikói családi animációs film, fantasy, 90 perc, 2019

Szereplők:

Dino Andrade – Julian

Carlo Rota – Morlett

Luis Dubuc – Pedro / Right Eye Skeleton

Rendező: Carlos Gutiérrez Medrano



Salma sosem találkozott biológiai szüleivel, az egyetlen dolog, amit tud róluk, hogy még kisbaba korában elhagyták őt. A fiatal lány egész életét annak szentelte, hogy felkutassa családját, ám eddig nem járt sikerrel. Egy napon aztán felfedez egy különleges könyvet, amely részletesen mesél a város valamint a benne élő emberek történelméről. A könyv segítségével talán esélye nyílik felkutatni szüleit, így Salma elindul élete nagy kalandjára két barátjával, Jorgéval és Pedróval. Varázslatos útjuk során megnyílik előttük a holtak bámulatos és színkavalkádos világa, ahol különös lények lesznek segítségükre.

Október 24–27., 20.30 óra

Downton Abbey

angol dráma, 122 perc, 2019

Szereplők:

Maggie Smith − Violet Crawley, Dowager Countess of Grantham

Michelle Dockery − Lady Mary Crawley

Tuppence Middleton − Lucy

Allen Leech − Tom Branson Rendező: Michael Engler

Ősszel a világszerte méltán híres és kedvelt Downton Abbey sorozat világában játszódó nagyszabású mozifilm kerül a közönség elé. A Crawley család és a szolgálatukban álló elszánt személyzet a Downton birtok fennállásának legfontosabb pillanatára készülődik. Az angol király és királyné látogatásának hírére felbolydul az egész ház, botrányok, románcok, intrikák kezdenek kibontakozni, és az események olyan fordulatot vesznek, hogy hirtelen egész Downton jövője forog kockán…

Források: port.hu, mozi.bolcske.hu, szekszardagora.hu