Ezt jól kifőzte a vidám csapat a családi napon

A Rotary Club Szekszárd rendezvényén a részvételi díjból jótékonysági célokra is futja.

„A párotokat és a jó kedvet ne hagyjátok odahaza!” Ezzel a sokatmondó mottóval szervezett családi napot a múlt szombaton a Rotary Club Szekszárd. Szedresen, a Lovas Udvarházban tartott rendezvényen dr. Kiszler Gyula elnök mintegy nyolcvan vendéget köszöntött, a tagtársak mellett azok jelenlévő kisgyermekeit is.

A résztvevők egyebek mellett játékos főzőversenyen vehettek részt, de azért az magától értetődő volt, hogy aki nem főzött, az is jóllakhatott. A szekszárdi borok felismerő versenyén formabontó szabályt jelentett, hogy a felismerés nem kritériuma a fogyasztásnak! Nagy sikert arattak ezen kívül a vetélkedők és mindig akadt jelentkező a sétakocsikázásra és a lovaglásra is.

– A jó kedvet még az átmeneti eső sem mosta el – közölte az elnök, aki azt is elmondta, hogy a részvételi díj bizonyos hányadát a Rotary Club Szekszárd jótékony célra fordítja. A fehér asztal mellett számos megfontolásra érdemes javaslat is elhangzott, ezeket a hasznos felvetéseket a szerveződés másokat segítő módon építi be tevékenységébe.